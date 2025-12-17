Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияУкраина. Премьер-Лига 2025/2026

Костюк возглавил киевское «Динамо»

17 декабря 2025, 19:13

50-летний Игорь Костюк стал главным тренером «Динамо Киев».

С конца ноября специалист занимал должность исполняющего обязанности главного тренера клуба после отставки Александра Шовковского.

В текущем чемпионате Украины «Динамо» занимает 4-е место после 16 туров.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Акрон» объявил об уходе спортивного директора клуба
15 декабря
«Реал Овьедо» уволил второго главного тренера за сезон
14 декабря
Официально«Реал Сосьедад» уволил Франсиско с поста главного тренера
14 декабря
ОфициальноВасилий Березуцкий возглавил «Урал»
11 декабря
Газизов прокомментировал отставку Биджиева с поста тренера «Динамо» Мх
10 декабря
ОфициальноМахачкалинское «Динамо» приняло отставку Биджиева с поста главного тренера
09 декабря
Сортировать
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
17 декабря в 21:26
Динамо сегодня не в лучшем состоянии... Костюк? Не помню я такого. Посмотрим.
shlomo
shlomo
17 декабря в 19:38
Динамо Варшава, так точнее.... А разве название команды Динамо не Советское? Почему не переименовать ну например Легия или Лех ..... Ну а что касается самого Костюка, то он играл в РПЛ в 1997 году за команду Тюмень.....
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
17 декабря в 19:37
Ну хорошо, обсудили.
Да, спасибо за то, что вернули мой комментарий! Мелочь, а приятно.)))
shur
shur
17 декабря в 19:27
...практически всю свою футбольную жизнь провёл с "Динамо",
впоследствии играя за ветеранов Клуба! Тоесть почти свой,родной!
Уже хорошо,что дальше будем наблюдать!
Варвар7
Варвар7
17 декабря в 19:19
Ну , что ж пожелаю Костюку плодотворной работы на тренерском поприще...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
17 декабря в 19:18
Конкретно когда VIP-пользователь делает этого и нет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 