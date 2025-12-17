Костюк возглавил киевское «Динамо»

50-летний Игорь Костюк стал главным тренером «Динамо Киев».
С конца ноября специалист занимал должность исполняющего обязанности главного тренера клуба после отставки Александра Шовковского.
В текущем чемпионате Украины «Динамо» занимает 4-е место после 16 туров.
Да, спасибо за то, что вернули мой комментарий! Мелочь, а приятно.)))
впоследствии играя за ветеранов Клуба! Тоесть почти свой,родной!
Уже хорошо,что дальше будем наблюдать!
Уже хорошо,что дальше будем наблюдать!