ЦСКА не ведет переговоры с «Пари НН» о переходе Боселли

17 декабря 2025, 22:26

Футбольный клуб ЦСКА не ведет переговоры с «Пари Нижний Новгород» о покупке полузащитника Хуана Боселли. Об этом рассказал «Спорт-Экспрессу» директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.

Ранее появилась информация, что «Краснодар» и ЦСКА хотят приобрести Боселли этой зимой.

«Мы не ведем переговоры с „Пари НН“ о Боселли», — сказал Брейдо.

Боселли 26 лет, он выступает за «Пари НН» с 2023 года. В текущем сезоне игрок провел 20 матчей в разных турнирах и забил 10 голов. Контракт Боселли с «Пари НН» рассчитан до лета 2026 года.

После первой части сезона Российской премьер-лиги ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков в 18 играх. «Пари НН» с 14 очками занимает 14-е место.

CCCP1922
CCCP1922
17 декабря в 23:33
Переговоры не ведут? Может быть агент шалит, пытается получить новый контракт?
Capral
Capral
17 декабря в 22:48, ред.
Не нужен он армейцам. Для Нижнего, да, вполне подходит , уровень его, здесь он лидер. Но у ЦСКА свои лидеры, да и фланги полностью под контролем. Если армейцам удастся подписать Баринова, тогда и Обляков и Кисляк вздохнут полной грудью и смогут больше уделять времени атаке.
Лидером в армейском клубе Боселли не станет, а если так, то потеряться в ЦСКА и потерять лидерство в Нижнем смысла не имеет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 декабря в 22:46
Бочелли игрок приличный, но ЦСКА другое усиление нужно. Например Даку. Но.....
