ЦСКА не ведет переговоры с «Пари НН» о переходе Боселли

17 декабря 2025, 22:26

Футбольный клуб ЦСКА не ведет переговоры с «Пари Нижний Новгород» о покупке полузащитника Хуана Боселли. Об этом рассказал «Спорт-Экспрессу» директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.

Ранее появилась информация, что «Краснодар» и ЦСКА хотят приобрести Боселли этой зимой.

«Мы не ведем переговоры с „Пари НН“ о Боселли», — сказал Брейдо.

Боселли 26 лет, он выступает за «Пари НН» с 2023 года. В текущем сезоне игрок провел 20 матчей в разных турнирах и забил 10 голов. Контракт Боселли с «Пари НН» рассчитан до лета 2026 года.