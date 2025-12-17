ЦСКА не ведет переговоры с «Пари НН» о переходе Боселли

Футбольный клуб ЦСКА не ведет переговоры с «Пари Нижний Новгород» о покупке полузащитника Хуана Боселли. Об этом рассказал «Спорт-Экспрессу» директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.
Ранее появилась информация, что «Краснодар» и ЦСКА хотят приобрести Боселли этой зимой.
«Мы не ведем переговоры с „Пари НН“ о Боселли», — сказал Брейдо.
Боселли 26 лет, он выступает за «Пари НН» с 2023 года. В текущем сезоне игрок провел 20 матчей в разных турнирах и забил 10 голов. Контракт Боселли с «Пари НН» рассчитан до лета 2026 года.
После первой части сезона Российской премьер-лиги ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков в 18 играх. «Пари НН» с 14 очками занимает 14-е место.
Лидером в армейском клубе Боселли не станет, а если так, то потеряться в ЦСКА и потерять лидерство в Нижнем смысла не имеет.
Лидером в армейском клубе Боселли не станет, а если так, то потеряться в ЦСКА и потерять лидерство в Нижнем смысла не имеет.