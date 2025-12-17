«Локомотив» подписал контракт с аргентинским футболистом Лукасом Верой

1765993229

17 декабря 2025, 20:40

Московский футбольный клуб «Локомотив» заключил контракт с аргентинским полузащитником . Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 28-летним игроком рассчитано до конца сезона-2027/28.

В России Вера ранее выступал за «Оренбург» и «Химки». Последним клубом полузащитника была «Аль-Вахда» из ОАЭ , за которую игрок не провел ни одного матча. До переезда в Россию Вера играл за аргентинские «Ланус», «Олл Бойз» и «Уракан».

«Локомотив» после 18 туров набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.