«Локомотив» подписал контракт с аргентинским футболистом Лукасом Верой

Московский футбольный клуб «Локомотив» заключил контракт с аргентинским полузащитником Лукасом Верой. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Соглашение с 28-летним игроком рассчитано до конца сезона-2027/28.
В России Вера ранее выступал за «Оренбург» и «Химки». Последним клубом полузащитника была «Аль-Вахда» из ОАЭ, за которую игрок не провел ни одного матча. До переезда в Россию Вера играл за аргентинские «Ланус», «Олл Бойз» и «Уракан».
«Локомотив» после 18 туров набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.