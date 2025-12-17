Top.Mail.Ru
«Локомотив» подписал контракт с аргентинским футболистом Лукасом Верой

17 декабря 2025, 20:40

Московский футбольный клуб «Локомотив» заключил контракт с аргентинским полузащитником Лукасом Верой. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 28-летним игроком рассчитано до конца сезона-2027/28.

В России Вера ранее выступал за «Оренбург» и «Химки». Последним клубом полузащитника была «Аль-Вахда» из ОАЭ, за которую игрок не провел ни одного матча. До переезда в Россию Вера играл за аргентинские «Ланус», «Олл Бойз» и «Уракан».

«Локомотив» после 18 туров набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Варвар7
Варвар7
18 декабря в 02:42
"Последним клубом полузащитника была «Аль-Вахда» из ОАЭ, за которую игрок не провел ни одного матча." - не известно ещё в какой Вера форме и в каком тонусе...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 декабря в 22:38
Неужели на место Баринова? Жаль. Дима для Локо это всё
Гость
Отправить
 