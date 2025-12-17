Агент Сауся допустил уход футболиста из «Балтики» этой зимой

Калининградский футбольный клуб «Балтика» не планирует отпускать защитника Владислава Сауся зимой, но при достойном предложении возможны переговоры. Об этом сообщил «Спорт-Экспрессу» агент Андрей Талаев, представляющий интересы Сауся.
«Мне ничего неизвестно на счет переговоров других клубов с „Балтикой“ по Саусю. Мне кажется, что клуб не будет отпускать лидеров этой зимой. Но при достойном предложении будет диалог, Влад — не исключение», — сказал Талаев.
Саусю 22 года, он выступает за «Балтику» с июля 2024 года. Игрок является воспитанником академии петербургского «Зенита». В текущем сезоне защитник забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах за «Балтику» в разных турнирах.
У меня складывается мнение, что после работы Талалаева и его силового, страшно прессингующего футбола, футболисты Балтики еще долго будут перестраиваться в сильном российском клубе, исповедующим нормальный комбинационный и академичный футбол... На сегодняшний день, просто не вижу команды в России, способной принять и переработать футбол Талалаева.
Могу конечно ошибаться, но на мой субъективный взгляд, после футбола Талалаева не каждой команде могут приглянуться балтийцы, с их, откровенно антифутбольным мышлением. Да простят меня болельщики этой команды, но такого антифутбола, который прививает Талалаев свои футболистам- никогда не видел. Конечно, могу понять тренера, у которого не самый качественный "материал" из ФНЛ, но даже в этом случае- должна быть хоть какая-то игровая привлекательность...
