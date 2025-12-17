Агент Сауся допустил уход футболиста из «Балтики» этой зимой

1765976346

17 декабря 2025, 15:59

Калининградский футбольный клуб «Балтика» не планирует отпускать защитника зимой, но при достойном предложении возможны переговоры. Об этом сообщил «Спорт-Экспрессу» агент Андрей Талаев, представляющий интересы Сауся.

«Мне ничего неизвестно на счет переговоров других клубов с „Балтикой“ по Саусю. Мне кажется, что клуб не будет отпускать лидеров этой зимой. Но при достойном предложении будет диалог, Влад — не исключение», — сказал Талаев.

Саусю 22 года, он выступает за «Балтику» с июля 2024 года. Игрок является воспитанником академии петербургского «Зенита». В текущем сезоне защитник забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах за «Балтику» в разных турнирах.