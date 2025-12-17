Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Агент Сауся допустил уход футболиста из «Балтики» этой зимой

17 декабря 2025, 15:59

Калининградский футбольный клуб «Балтика» не планирует отпускать защитника Владислава Сауся зимой, но при достойном предложении возможны переговоры. Об этом сообщил «Спорт-Экспрессу» агент Андрей Талаев, представляющий интересы Сауся.

«Мне ничего неизвестно на счет переговоров других клубов с „Балтикой“ по Саусю. Мне кажется, что клуб не будет отпускать лидеров этой зимой. Но при достойном предложении будет диалог, Влад — не исключение», — сказал Талаев.

Саусю 22 года, он выступает за «Балтику» с июля 2024 года. Игрок является воспитанником академии петербургского «Зенита». В текущем сезоне защитник забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах за «Балтику» в разных турнирах.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Ботафого» должен «Зениту» около €3 млн за трансфер Артура — портал
16 декабря
Кисляк оценил слухи о возможном трансфере зимой
15 декабря
Слухи«Флуминенсе» хочет купить защитника «Зенита» Нино
13 декабря
Жерсон заявил, что его раздражали слухи об уходе из клуба
12 декабря
Жерсон не планирует покидать «Зенит» в зимнее трансферное окно
06 декабря
Лидеры «Факела» не стремятся покинуть клуб ради возможности играть в РПЛ
30 ноября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
18 декабря в 09:32
агент знает, как сформулировать !
rc73thez2yg9
rc73thez2yg9
17 декабря в 22:04, ред.
Парень немного засветился, и если будет выгодное предложение,его продадут, это нормальное явление
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
17 декабря в 20:37, ред.
Ты никак не можешь понять, что при том футболе, который показывает Балтика, её 5 место- это ненормальная ситуация. Дебютант ПЛ пропустил 7 мячей- меньше всех. Ты понимаешь, что это такое? Ну ладно, Талалаев был бы продвинутым тренером, тогда еще можно было бы понять, но нет- самый обычный наставник. Вот поэтому я и говорю- уровень российского футбола ниже плинтуса, и болельщики здесь ни при чём.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
17 декабря в 20:15
Однако, ни болельщиков Зенита, ни болельщиков Балтики меньше не стало. И что, все они бестолковые?
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
17 декабря в 17:55
Ну Зенит же мог стать чемпионом в прошлом году при полном идиотизме. В российском футболе всё возможно, и 5 место Балтики тоже. Смотри шире и глубже...
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
17 декабря в 17:52, ред.
Я тебя не понимаю. Как антифутбол может занимать пятую строчку в таблице. Я согласен, что для многих он непревлекательный, но это тоже футбол. Он даёт очки.
CCCP1922
CCCP1922
17 декабря в 17:24
Надо заканчивать сезон тем составом, который его начал. К чему вообще этот разговор? Видимо Саусь просто хочет улучшить контракт.. Нормальное желание.
Capral
Capral
17 декабря в 17:07
Не очень понимаю, кому нужны футболисты Балтики? Если говорить о российских топах, то не вижу на сегодня команд заинтересованных в балтийцах... Я просто не очень хорошо себе представляю, как, рядовые игроки Балтики могут переквалифицироваться в игроков ведущих российских клубов. Ведь наглядный пример и очень показательный случился в игре сборных России и Чили, когда все увидели, чего стоит Бивеев, на уровне далеко не ведущей чилийской сборной.

У меня складывается мнение, что после работы Талалаева и его силового, страшно прессингующего футбола, футболисты Балтики еще долго будут перестраиваться в сильном российском клубе, исповедующим нормальный комбинационный и академичный футбол... На сегодняшний день, просто не вижу команды в России, способной принять и переработать футбол Талалаева.

Могу конечно ошибаться, но на мой субъективный взгляд, после футбола Талалаева не каждой команде могут приглянуться балтийцы, с их, откровенно антифутбольным мышлением. Да простят меня болельщики этой команды, но такого антифутбола, который прививает Талалаев свои футболистам- никогда не видел. Конечно, могу понять тренера, у которого не самый качественный "материал" из ФНЛ, но даже в этом случае- должна быть хоть какая-то игровая привлекательность...
Rupertt
Rupertt
17 декабря в 16:51
Правильно, что «Балтика» не спешит раздавать лидеров зимой. Команда только набрала ход, идет высоко, и ломать костяк посреди сезона — себе дороже. Саусь выглядит уверенно, прогрессирует, видно, что ему доверяют, и он это доверие оправдывает.

Если придет реально серьезное предложение — тогда можно разговаривать, это нормальная футбольная практика. Но продавать просто «чтобы было» смысла нет. Сейчас важнее сохранить стабильность и попробовать зацепиться за высокий результат, чем заработать пару миллионов и потом срочно латать дыры. Хочется, чтобы «Балтика» думала не только о рынке, но и о турнирных амбициях.
shlomo
shlomo
17 декабря в 16:44
Думаю что достойного предложения не поступит... так что наверняка зимой никуда не уйдет.....
Варвар7
Варвар7
17 декабря в 16:30
Эээ вы это того прекращайте эти поползновения - а то в зимнее окно "раздеребаните" всю команду...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 