Луиш Фигу считает киберфутбол частью современной жизни

Киберфутбол уже стал частью повседневной жизни в современном мире. Об этом заявил обладатель «Золотого мяча» 2000 года португалец Луиш Фигу.
Ранее в Абу-Даби прошла церемония открытия международного спортивного турнира Games of the Future (Игры будущего). Фигу на церемонии был почетным гостем.
«Киберфутбол уже стал частью нашей жизни. Сейчас же эволюция технологий изменила игру, — сказал Фигу. — Это большая индустрия. Безусловно, когда я был футболистом, играл на поле, то иногда и в видеоигры играл. Это интересный опыт».
...это бесконечная возня до умопомрачения на спортивной площадке
у дома в хоккей,в в футбол ! Счета космические 23:19 в пользу 10 дома!!! А теперь геджет,гаджет,гаджет,кибер,кибер,кибер!!!
....и тут Я проснулся!!!
побегать на поляне с друзьями...радоваться вместе, приятные воспоминания на всю жизнь...
Понятно, что это никогда полностью не заменит настоящий футбол — эмоции стадиона, гол на последних минутах, живые переживания никуда не денутся. Но киберфутбол — это уже часть культуры, особенно для молодежи. Он реально затягивает, учит разбираться в составах, тактике, командах. Не просто «поиграл и забыл».
