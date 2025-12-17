Луиш Фигу считает киберфутбол частью современной жизни

1765974483

17 декабря 2025, 15:28

Киберфутбол уже стал частью повседневной жизни в современном мире. Об этом заявил обладатель «Золотого мяча» 2000 года португалец .

Ранее в Абу-Даби прошла церемония открытия международного спортивного турнира Games of the Future (Игры будущего). Фигу на церемонии был почетным гостем.

«Киберфутбол уже стал частью нашей жизни. Сейчас же эволюция технологий изменила игру, — сказал Фигу. — Это большая индустрия. Безусловно, когда я был футболистом, играл на поле, то иногда и в видеоигры играл. Это интересный опыт».