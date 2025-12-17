Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКиберфутбол

Луиш Фигу считает киберфутбол частью современной жизни

17 декабря 2025, 15:28

Киберфутбол уже стал частью повседневной жизни в современном мире. Об этом заявил обладатель «Золотого мяча» 2000 года португалец Луиш Фигу.

Ранее в Абу-Даби прошла церемония открытия международного спортивного турнира Games of the Future (Игры будущего). Фигу на церемонии был почетным гостем.

«Киберфутбол уже стал частью нашей жизни. Сейчас же эволюция технологий изменила игру, — сказал Фигу. — Это большая индустрия. Безусловно, когда я был футболистом, играл на поле, то иногда и в видеоигры играл. Это интересный опыт».

Подписывайся в ВК
Все новости
Фигу Луиш
Источник: itar-tass.com
Футболисты «Интера» сыграли в PES 6
08 августа
ОфициальноСоздатель футбольного симулятора стал партнёром дортмундской «Боруссии»
22 июля
Мусиала и Беллингем будут на обложке EA FC 26
10 июля Фото
Сортировать
Все комментарии
shur
shur
17 декабря в 19:55
...наше поколение это Зарница, Кожанный Мяч, Золотая Шайба !!!
...это бесконечная возня до умопомрачения на спортивной площадке
у дома в хоккей,в в футбол ! Счета космические 23:19 в пользу 10 дома!!! А теперь геджет,гаджет,гаджет,кибер,кибер,кибер!!!
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
17 декабря в 19:50
...а потом принять душик и по соточке "Вермута" с пацанами охлаждённого из магазина "Балатон" цена 4 руб за Литр....!
....и тут Я проснулся!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
17 декабря в 17:37
симуляторы никогда не заменят настоящий футбол.
побегать на поляне с друзьями...радоваться вместе, приятные воспоминания на всю жизнь...
Rupertt
Rupertt
17 декабря в 16:53
Киберфутбол уже давно рядом с реальным — у многих пацанов знакомство с футболом начинается не со двора, а с FIFA или eFootball. Сам иногда ловлю себя на мысли, что сначала узнаю игрока в игре, а потом уже смотрю его вживую по ТВ.

Понятно, что это никогда полностью не заменит настоящий футбол — эмоции стадиона, гол на последних минутах, живые переживания никуда не денутся. Но киберфутбол — это уже часть культуры, особенно для молодежи. Он реально затягивает, учит разбираться в составах, тактике, командах. Не просто «поиграл и забыл».
shlomo2
shlomo2
17 декабря в 16:41
На у что ... других слов от почетного гостя и не ожидалось.....
Bad Listener
Bad Listener
17 декабря в 16:09, ред.
Частью чьей повседневной жизни стал киберфутбол? В моей чот не стал. Был когда то в далёком 2007м конечно, но не стал. И уверен что для многих других тоже не стал. Да и эти симуляторы из года в год не меняются особо. Пробовал я в последнюю версию игры ФИФА играть, всё тоже самое что было в 2014м. Для футболистов может быть и немногих болельщиков киберфутбол и является ещё одним увлечением, но для людей в большинстве своём нет. Так что я бы не обобщал.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 