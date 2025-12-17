37% российских болельщиков считают легионеров полезными для футбола

1765960426

17 декабря 2025, 11:33

Почти треть российских болельщиков (37%) положительно относится к иностранным игрокам в матчах Российской Премьер-Лиги ( РПЛ ), еще 27% — нейтрально. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ , опубликованные на сайте организации.

«Оценивая отношение большинства болельщиков к присутствию легионеров в их любимом клубе, опрошенные чаще всего называют его позитивным (37%), 27% — нейтральным, и лишь 17% — негативным», — говорится в исследовании.

По данным опроса, 67% респондентов считают, что легионеры приносят полезный профессиональный опыт, 49% болельщиков видят улучшение качества турниров. Кроме того, болельщики отмечают высокую зрелищность матчей при участии иностранных игроков (60%).

Опрошенные болельщики полагают, что иностранный игроки положительно влияют на подготовку отечественной команды, а также способствуют развитию РПЛ , повышая конкуренцию внутри команд (57%) и уровень игры молодых российских футболистов (52%).

Как отмечается в исследовании, респонденты считают, что ужесточение лимитов на легионеров в РПЛ откроет больше возможностей для молодых отечественных игроков (55%), поспособствует долгосрочному развитию футбола в стране (32%), сократит расходы клубов на контракты легионеров (28%) и привлечет внимание клубов к внутренним академиям и школам (27%).