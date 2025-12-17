Top.Mail.Ru
37% российских болельщиков считают легионеров полезными для футбола

17 декабря 2025, 11:33

Почти треть российских болельщиков (37%) положительно относится к иностранным игрокам в матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ), еще 27% — нейтрально. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

«Оценивая отношение большинства болельщиков к присутствию легионеров в их любимом клубе, опрошенные чаще всего называют его позитивным (37%), 27% — нейтральным, и лишь 17% — негативным», — говорится в исследовании.

По данным опроса, 67% респондентов считают, что легионеры приносят полезный профессиональный опыт, 49% болельщиков видят улучшение качества турниров. Кроме того, болельщики отмечают высокую зрелищность матчей при участии иностранных игроков (60%).

Опрошенные болельщики полагают, что иностранный игроки положительно влияют на подготовку отечественной команды, а также способствуют развитию РПЛ, повышая конкуренцию внутри команд (57%) и уровень игры молодых российских футболистов (52%).

Как отмечается в исследовании, респонденты считают, что ужесточение лимитов на легионеров в РПЛ откроет больше возможностей для молодых отечественных игроков (55%), поспособствует долгосрочному развитию футбола в стране (32%), сократит расходы клубов на контракты легионеров (28%) и привлечет внимание клубов к внутренним академиям и школам (27%).

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-спутник» проходил 9-10 декабря 2025 года. В опросе приняли участие 1 023 человека.

cska1948
cska1948 ответ Raper Olezha (раскрыть)
18 декабря в 10:10
А вы понимаете, что в сборной страны играют не инопланетяне, а те, кто играет в клубах. И если в клубах на первых ролях легионеры, то какого уровня сборная этой страны? Мостовой - игрок сборной, а в Зените выходит на замену. Д. Круговой, игрок сборной, ушёл из Зенита, потому что ему надоело сидеть на лавке. Это что, нормально, когда игроки сборной России не имеют игрового времени в клубах? А где им набираться опыта и мастерства? Может, сидя на лавке и наблюдая за игрой легов? Вон, английская АПЛ на протяжении многих лет лучшая лига в мире. А что выиграла сборная Англии? Какая польза от этого английскому футболу? Не надо путать футбол клубный, где на первых ролях легионеры, с футболом сборной страны. Если мы хотим иметь сильную сборную, то количество легионеров в клубах надо свести к минимуму.
Raper Olezha
Raper Olezha ответ cska1948 (раскрыть)
18 декабря в 09:45
Так речь-то как раз про клубы, вы читать умеете?

Или только каждый день под десятками новостей строчить?
cska1948
cska1948 ответ Raper Olezha (раскрыть)
18 декабря в 09:37
Для клубного футбола легионеры благо. Для сборных команд легионеры - ЗЛО.
Raper Olezha
Raper Olezha ответ cska1948 (раскрыть)
18 декабря в 08:34
В топовых клубах Европы играют одни легионеры, это как-то мешает разве?
cska1948
cska1948 ответ баск (раскрыть)
17 декабря в 17:39
    Bad Listener
    Bad Listener ответ sv_1969 (раскрыть)
    17 декабря в 17:32, ред.
    Ну плюс минус понимаю конечно, но имеем мы то что имеем. И насколько я помню например Промес тот же не всегда в сборную Нидерландов проходил, но для РПЛ был просто супергероем Марвел. И не он один. Так что я не думаю что стоит цепляться именно за факт игры за сборную, в каких то странах действительно очень много хороших игроков. Жедсон например тоже не думаю что регулярно за сборную Португалии играет, но при этом это очень качественный футболист.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
    17 декабря в 17:09
    Ну Вы же понимаете про какие сборные я говорю!
    Брулин
    Брулин
    17 декабря в 17:00
    Это так увлекательно, когда какое-то решение пытаются лоббировать за счет «мнения народа». Про повышение пенсионного возраста не хотите мнение узнать?
    Bad Listener
    Bad Listener ответ sv_1969 (раскрыть)
    17 декабря в 15:10
    Так у нас вон в Спартаке играют игроки сборных. Сборных Люксембурга, Тринидад и Тобаго, Молдавии влетающей Норвегии в 11 мячей. Так что игроки сборных у нас имеются в достатке)))
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    17 декабря в 14:15
    Это были болельщики из Москвы...осталось узнать мнение болельщиков из Краснодара, Самары, Казани и остальных городов
    Rupertt
    Rupertt
    17 декабря в 14:08
    Легионеры реально добавляют качества лиге — когда в команде есть сильный иностранец, сразу видно уровень, и нашим приходится тянуться. Матчи становятся интереснее, динамичнее, за этим приятно смотреть, а не просто «побегали — разошлись».

    При этом и лимит полностью душить не надо — лучше разумный баланс. Пусть легионеры будут, но не абы какие, а те, кто реально сильнее и учит молодежь. Тогда и свои растут быстрее, и чемпионат не превращается в болото. Думаю, большинство болельщиков именно этого и хочет: нормального футбола, а не крайностей.
    u3v5ezx7wtd6
    u3v5ezx7wtd6
    17 декабря в 14:01
    Качественные легионеры нужны, а не хлопцы Селюка
    Варвар7
    Варвар7
    17 декабря в 13:45
    Возможно следовало поставить вопрос немного по другому -"Кого Вы считаете бесполезными в российском футболе?" Уверен ответы бы понравились подавляющему большинству...)))
    баск
    баск
    17 декабря в 13:40, ред.
    Посмотрел первоисточник (ВЦИОМ) и обнаружилось, что у нас либо слишком невежественные болельщики, либо ВЦИОМ слишком криворукий..)))
    Ближе к реальности, кмк, второй вариант..
    Некоторые данные опроса буквально изумляют.

    Так, лишь 27% российских болельщиков понимают, что ужесточение лимита
    на легов повысит интерес клубов к отечественным футбольным академиям;
    Отношение же к легам как таковым у 30% нейтральное.
    То есть почти каждый третий не понимает роль легов в футболе России;

    При этом, только 32% считают положительным приглашение легов, хотя с другой стороны, 67% полагают, что леги приносят полезный профессиональный
    опыт и 60% уверены, что они добавляют чемпу России зрелищности и яркости;
    Получается довольно глупо- "мы вообще-то за, но против(или наоборот);

    Одновременно, лишь 28% болельщиков догадываются, что ужесточение лимита
    приведёт к сокращению расходов на приглашение легионеров (!);
    А тех, кто понимает, что ужесточение лимита влечёт снижение конкуренции среди российских футболистов - всего 22%.

    И этот перечень несуразностей можно продолжать.
    В исследовании ВЦИОМа, очевидно, было несколько вопросов, и как минимум
    некоторые из них были слишком скверно сформулированы, а во всей системе опроса не увязаны между собой..

    В общем, ВЦИОМ такой ВЦИОМ))
    112910415
    112910415
    17 декабря в 13:29
    вот и решение готово !
    оставляем 37% легов ! )
    Alex_67
    Alex_67
    17 декабря в 13:27
    Слишком сильно похоже на заказ.
    CCCP1922
    CCCP1922
    17 декабря в 13:25
    Мне кажется, что нам подсовывают подделку, а не исследование...
    cska1948
    cska1948
    17 декабря в 13:22
    Присутствие легионеров в российском футболе считают полезным те, кому плевать на развитие российского футбола и на результаты игры сборной России.
    Сп62
    Сп62
    17 декабря в 13:20
    О каких легионерах идёт речь? Если о Кордобе, Педро, Мойзесе и т.д., то такие нужны. А если о тех, которые появляются на поле эпизодически, то их без труда могут заменить наши паспортисты, что будет и патриотичнее и дешевле.
    Kostya-515
    Kostya-515
    17 декабря в 13:00
      sv_1969
      sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
      17 декабря в 12:58, ред.
      Так давайте введем потолок зарплат и уберём бюджетные деньги. И будем брать хороших легов. Не таких которых Селюки привозят. А легов которые играют в своих сборные. Тяжело таких будет приглашать, но если будут места выведенные из под потолка зарплат, то можно пригласить. Тяжело но можно. В годах конечно будут приезжать. Но разве множество млн заплаченные за Жерсонов и Жедсонов оправдывают себя? Не думаю. А это опрос мне кажется сам Дегтярев проводил.)))
      Vilar
      Vilar
      17 декабря в 12:52, ред.
      Вот теперь знаем, что в стране 1023 болельщиков футбола.
      shlomo
      shlomo
      17 декабря в 12:42
      Полезно .... вредно... интересно у какого контингента болельщиков проводился опрос ... и в каких регионах.
      AlanW 1
      AlanW 1
      17 декабря в 12:35
      "В опросе приняли участие 1 023 человека."

      Очень информативный опрос.

      В моем опросе назовем его А Вам Не Пофиг( сокращённо АВНП) приняло участие 5 человек - сосед по лестничной клетки согласен с сокращением легионеров,брат несогласен,а трём бабушкам на лавочки "Пофиг"...т.е. они воздержались с ответом - получается 50 на 50 :)
      Bad Listener
      Bad Listener
      17 декабря в 12:31, ред.
      Почти треть? 37% это больше чем треть, а не почти. Если бы в процентной системе было 120% а не 100% то тогда бы это была почти треть. Но а так то это и понятно. В условиях в которых мы живём перспектив развития российского контингента футболистов не видно так как РФС опять всю ответственность свалила на клубы и заниматься вопросом не собирается, но я не думаю что люди настолько проницательны, тут как раз случай с мороженкой думаю больше подойдёт - детишкам мороженку сейчас надо, а то потом уже не то будет. Так что легионеры это единственный вариант хоть сколько нибудь футбольный футбол в лиге отскока и рикошета смотреть, хотя итак уже смотрится с трудом даже с легионерами.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответ lazzioll (раскрыть)
      17 декабря в 12:28
      А 19% просто послали респондента на известные 3 буквы)))))
      Будь здрав.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ lazzioll (раскрыть)
      17 декабря в 12:08
      Никто не парится, - главное чёнить написать...
      lazzioll
      lazzioll
      17 декабря в 12:00
      37%, 27% и 17%. что с остальными? 19% не поняли вопроса?
