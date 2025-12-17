4 сейва Сафонова в серии пенальти принесли ПСЖ Межконтинентальный кубок

Французский ПСЖ стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА, обыграв в финале бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).
Российский вратарь Матвей Сафонов отразил четыре удара в послематчевой серии.
Это был четвертый подряд матч Сафонова в основном составе парижан. Вратарь начинал сезон в качестве резервиста Люка Шевелье.
Ну и конечно гол в ворота бразил- страшнейший вратарский ляп: мяч уходил за линию, но Росси решил его тормознуть и сыграл на ногу грузину. У меня не было сомнений в победе французов в серии пенальти. Не похож был Фламенго на команду с яйцами, поэтому всё логично.
