Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыМежконтинентальный кубок ФИФА 2025

4 сейва Сафонова в серии пенальти принесли ПСЖ Межконтинентальный кубок

17 декабря 2025, 22:55
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоЗакончился после серии пенальти

Французский ПСЖ стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА, обыграв в финале бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).

Российский вратарь Матвей Сафонов отразил четыре удара в послематчевой серии.

Это был четвертый подряд матч Сафонова в основном составе парижан. Вратарь начинал сезон в качестве резервиста Люка Шевелье.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Барселона» обыграла «Гвадалахару» в матче Кубка Испании
17 декабря
«Челси» переиграл «Кардифф» и вышел в полуфинал Кубка Английской Лиги
17 декабря
«Манчестер Юнайтед» сыграл 4:4 с «Борнмутом» в АПЛ
16 декабря
«Рома» обыграла «Комо» в матче чемпионата Италии
16 декабря
«Реал» одолел «Алавес»
15 декабря
«Ювентус» победил «Болонью»
15 декабря
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
18 декабря в 11:01, ред.
Siha.

Для тебя 2 года Виллы после рикошетов это называется возить ? ))
А в первой игре, где Париж мог больше 5-ти отгружать, когда Заир Эмери и Дуэ раз за разом прощали Бирмингем, это для тебя как, не аргумент ?

В какой игре Арсенал играл без 4- х игроков основы ? Там вообще-то 2 матча было.

P.S. Не хочу тебя обидеть, но хохмить у тебя лучше выходит, нежели..., ну ты понял.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
18 декабря в 10:34
Привет, Володя!!!
Охотно верю.))) Вероятно про это и говорил Озеров.
Мышкин за сборную играл отлично!!! А вот за Динамо часто ошибался.
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
18 декабря в 10:29
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
    18 декабря в 10:25
    ))) канеш мс дохлый ! Пока 0:2 вел был не дохлый, а потом вдруг сдох. Ай-яй-яй, чеж придумать то? )))

    Давай... че-нить другое выдай. А то уж совсем как в средней школе, у доски..., с невыученными уроками...

    Чет ты там по Вилле упомянул ? Давай-ка поговорим кто там ножки унёс, когда и в какой игре.
    И да. Назовика мне полурезерв Арсенала на оба матча с ПСЖ. Заинтриговал. )))))))
    Ждём-с...
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    18 декабря в 10:21
    Виктор, привет! В трансляции этого матча показали, что кто-то из канадцев, не помню кто, во время послематчевого рукопожатия снял маску с Мышкина, чтобы увидеть лицо парня, которому они не смогли забросить ни одной шайбы. Я это видел собственными глазами.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    18 декабря в 10:12
    Дохлый сити и полурезерв Арсенала вообще не показатель.
    А вот как еле ноги унесли от Виллы прекрасно помню)))
    Да и ничья с ПСВ дома, проигрыш матрасам также дома, победа над Жироной благодаря автоголу на 90-й минуте.....позорище, а не команда
    112910415
    112910415
    18 декабря в 07:27
    парижский герой, однако !
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    18 декабря в 07:00
    Сафонова по спортивному разозлили наши комментарии про него на соссере, без нас он бы пропустил все 5
    particular
    particular
    18 декабря в 05:50
    Солидно! Ни словом, не посиделками, а делом!
    CCCP1922
    CCCP1922
    18 декабря в 02:16
    Сейчас Сафонова просто так и не выгонишь....
    баск
    баск
    18 декабря в 01:29, ред.
    Как и довольно многие серьёзные финалы, этот тоже по качеству игры
    оказался так себе.

    Однако, результат есть результат, и сделали его бывшие РПЛовцы.
    Квара забил, а дядя Мотя потом стеной встал)
    У Сафонова в телеге плюс 5 тыс. новых подписчиков за вечер, такое было только
    в день, когда он завёл этот канал, сразу после перехода в ПСЖ..

    Парижских- с очередным трофеем.
    Sergo81
    Sergo81 ответ DXTK (раскрыть)
    18 декабря в 01:28
    Интересная версия. Возможно, перед матчем так и думали, но после матча подумают ещё раз))
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    18 декабря в 00:52, ред.
    Приветствую, Володя!!!
    Я тебе больше скажу, Н.Н.Озеров рассказывал, что после игры, канадцы подъехали к Мышкину, сняли маску, чтобы лучше рассмотреть- кто же этот герой!!!)))
    Драйден и Чиверс нервно курили в углу и прятали глаза от стыда...

    А перед игрой, американский певец, на ломаном русском языке исполнил Гимн СССР...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
    18 декабря в 00:51, ред.
    Ага, ага..., самый..., самый слабый !!! МС после 22.01.25 не даст соврать ! Да и Ливер с Арсеналом подтвердят...
    derrik2000
    derrik2000
    18 декабря в 00:34
    Вспомнилось, как Владимир Мышкин в Кубке вызова 1979 года, по-моему, в последнем матче, встав на ворота вместо Владика Третьяка стоял так, что Бобби Кларк (опять же - по моему)) ) при прощальном рукопожатии команд просто таки своим рукопожатием с АКТИВНЫМ взлохмачиванением одновременно головы Володи, признал, что он бы лучший в этом матче.
    А счёт был 6-0 в пользу сборной СССР.
    Grizly88
    Grizly88
    18 декабря в 00:13
    Сафонов может закрепиться в основе
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Alex_67 (раскрыть)
    17 декабря в 23:59
    ему перед игрой сказали, что вернут, если отобьет 4 пенальти
    VeniaminS
    VeniaminS
    17 декабря в 23:51
    Молодец Сафонов,так и держать !!!
    Alex_67
    Alex_67
    17 декабря в 23:38
    Ну что, ПСЖ, фотографию назад вернули???
    Шуня771
    Шуня771 ответ DXTK (раскрыть)
    17 декабря в 23:16
    Как сказать...
    В декабре 2024 два пенальти потянул от Ланса, теперь четыре...
    Мну кажется он попал "на вид"...)
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    17 декабря в 23:10
    Буду иметь ввиду, но раньше проблем не было с этим)
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ sihafazatron (раскрыть)
    17 декабря в 23:09
    Это не является общеупотребляемым фанатским арго в данном случае.
    DXTK
    DXTK
    17 декабря в 23:09
    Ну а как еще они смогут продать Сафонова из ПСЖ, дают игровое время чтобы себя показал и ценник сделать, ведь со скамейки вряд ли его кто то купит.....

    PS Не зря все же Сафонов ЗП в ПСЖ получает........и все равно вряд ли они на него расчитывают в будущем........Шевалье номер один........
    sihafazatron
    sihafazatron
    17 декабря в 23:09
    Почему нельзя писать "фермеры"? Кого обидел-то? Если там лига фермеров))
    derrik2000
    derrik2000
    17 декабря в 23:08
    Ну что СЕГОДНЯ можно сказать...
    Сафонов - Фламенго: 1-1 в основное время и 2-1 по пенальти.
    Не знаю, как в дальнейшем сложится его карьера в ПСЖ (барыги из ПСЖ такие придумщики! )) ), но сегодня однозначно: Матвей Сафонов - ГЕРОЙ ФИНАЛА МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОГО КУБКА 2025 года!
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов
    17 декабря в 23:08
    Сафонов-теперь можешь уйти,и сам выбрать,в какой клуб перейти!
    Valentinych
    Valentinych
    17 декабря в 23:07
    А тем временем в тг-канале ПСЖ.
    Capral
    Capral
    17 декабря в 23:07
    По большому счету невыразительный матч с обеих сторон. ПСЖ всю игру тупо давил прессингом, не давая поднять головы сопернику, а те в свою очередь не знали куда отбиваться, не помышляя об атаке. Повезло Фламенго, что Маркиньос не забил на 90 мин., после очередного ляпа Росси... Не знаю, что Фламенго выиграл у себя, но команда выгладела беспомощной. Вингеры вообще не работали, в атаке без мысли, а в обороне игра на отбой- куда придется. Да и ПСЖ ничего сверхестественного не показал, кроме давления на соперника.
    Ну и конечно гол в ворота бразил- страшнейший вратарский ляп: мяч уходил за линию, но Росси решил его тормознуть и сыграл на ногу грузину. У меня не было сомнений в победе французов в серии пенальти. Не похож был Фламенго на команду с яйцами, поэтому всё логично.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    17 декабря в 23:06
    на руках качали Сафонова, минута славы, дождался
    Шуня771
    Шуня771
    17 декабря в 23:05
    Умыл, всех!
    С крапивой!
    Это история на века!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     