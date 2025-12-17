Бывший футболист ЦСКА Муса завершил карьеру в сборной Нигерии

1765995633

Трехкратный чемпион России по футболу в составе московского ЦСКА завершил карьеру в сборной Нигерии. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Муса является рекордсменом по числу матчей за сборную Нигерии, проведя 111 игр, в которых забил 18 голов.

«Я с гордостью носил этот значок 15 лет. Я отдал все. Спасибо, Нигерия, мое сердце всегда будет зеленым», — написал Муса.

Мусе 33 года, он выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год и во второй части сезона-2017/18. В активе форварда 184 матча, 61 гол и 33 результативные передачи в составе российского клуба. Также футболист играл за нидерландский «Венло», английский «Лестер», «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, нигерийский «Кано Пилларс» и турецкие «Фатих Карагюмрюк» и «Сивасспор».

В составе сборной Нигерии Муса становился победителем Кубка африканских наций в 2013 году.