В 28 Скорупски Лукаш Голов пропущено: 2 Выносы: 3 Спасений: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 93

З 29 Де Сильвестри Лоренцо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 62 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 93

З 23 Ларангейра Данило Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Перехваты: 5 Выносы: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 93

З 14 Томиясу Такехиро Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 93

З 3 Хики Аарон Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 3 Пасы: 46 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 89

П 32 Маттиас Сванберг Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 73

П 21 Сориано Роберто Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 93

П 30 Шутен Йерди Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Перехваты: 3 Пасы: 48 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 93

П 7 Орсолини Риккардо Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 81

Н 24 Паласио Родриго Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 72

П 10 Сансоне Никола Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 81

Запасные игроки

В 1 Да Коста Анжело

З 4 Денсвил Стефано Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 4

З 33 Калабрези Артуро

З 15 Мбайе Ибрахима

З 6 Пас Неуэн

П 18 Бальдурсон Андри Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 20

П 8 Домингес Николас

П 22 Майкл Кингсли

Н 99 Бэрроу Муса Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 21

Н 55 Виньято Эмануэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 12

Н 9 Сантандер Федерико Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 12

Пропускают