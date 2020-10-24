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2 : 1
завершен
вчера, 21:45
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Стадион Олимпико
|Альберто Луис
|1:0
|54’
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Иммобиле Чиро
ассистент Фарес Мохаммед
|2:0
|76’
|90+1’
|2:1
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Де Сильвестри Лоренцо
ассистент Сантандер Федерико
|Ачерби Франческо
|30’
|55’
|Ларангейра Данило
|58’
|Томиясу Такехиро
|Худт Уэсли
|60’
|66’
|Маттиас Сванберг
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|70’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Лаццари Мануэль
|Марушич Адам
|42’
|Эскаланте Гонсало
|Лейва Лукас
|42’
|Мурики Ведат
|Корреа Хоакин
|63’
|72’
|Бэрроу Муса
|Паласио Родриго
|72’
|Бальдурсон Андри
|Маттиас Сванберг
|Пароло Марко
|Эскаланте Гонсало
|79’
|Перейра Андреас
|Альберто Луис
|79’
|81’
|Сантандер Федерико
|Сансоне Никола
|81’
|Виньято Эмануэль
|Орсолини Риккардо
|89’
|Денсвил Стефано
|Хики Аарон
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|9
|Удары по воротам
|19
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|3
|Удары в створ
|5
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|13
|Фолы
|16
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|8
|Угловые
|9
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|3
|Офсайды
|2
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|48%
|Владение мячом
|52%
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|4
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|3
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А Мохаммед голевым пасом.
А Мохаммед голевым пасом.