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1 : 2
завершен
сегодня, 17:00
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Стадион Эцио Шида
|26’
|0:1
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Муриэль Луис
ассистент Малиновский Руслан
|38’
|0:2
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Муриэль Луис
ассистент Фройлер Ремо
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Нванкво Симеон
ассистент Вулич Милош
|1:2
|40’
|37’
|Хатебур Ханс
|Марроне Лука
|49’
|62’
|Толой Рафаэль
|Тренеру Строппа Джованни
|66’
|70’
|Ромеро Кристиан
|Тренеру Строппа Джованни
|72’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Иличич Йосип
|Гомес Алехандро
|46’
|Сапата Дуван
|Муриэль Луис
|68’
|Шутало Бошко
|Хатебур Ханс
|73’
|Паломино Хосе Луис
|Ромеро Кристиан
|Рисполи Андреа
|Перейра Педру
|78’
|Силигарди Лука
|Дзанеллато Никколо
|78’
|89’
|Пессина Маттео
|Малиновский Руслан
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|6
|Удары по воротам
|19
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|1
|Удары в створ
|6
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|11
|Фолы
|22
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|1
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|1
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|4
|Cэйвы
|0
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|1
|Предупреждения
|3
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