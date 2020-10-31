В 57 Спортиелло Марко Голов пропущено: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 19 Джимсити Берат Отборы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 69 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

П 26 Мохика Хоан Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

З 17 Ромеро Кристиан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 6 Отборы: 3 Перехваты: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 73

З 2 Толой Рафаэль Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 33 Хатебур Ханс Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 68

П 10 Гомес Алехандро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 45

П 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 55 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 89

П 88 Пашалич Марио Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 6 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

П 11 Фройлер Ремо Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 90 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 90

Н 9 Муриэль Луис Ударов всего: 5 Ударов в створ: 4 Голов забито: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 95 Голлини Пьерлуиджи

В 31 Росси Франческо

З 27 Депаоли Фабио

З 6 Паломино Хосе Луис Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 17

З 40 Руджери Маттео

З 4 Шутало Бошко Отборы: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 22

П 72 Иличич Йосип Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Пасы: 43 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 45

П 59 Миранчук Алексей

П 32 Пессина Маттео Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 1

Н 7 Ламмерс Сэм

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 3 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 45

Н 79 Траоре Амад

Пропускают