ЦСКА победил «Краснодар» по пенальти в матче Зимнего кубка РПЛ

вчера, 21:25
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗакончился после серии пенальти

ЦСКА переиграл «Краснодар» в серии пенальти (5:4) во втором матче Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби. Основное время завершилось вничью 2:2.

В составе армейцев забили Лусиано Гонду (11) и Данил Круговой (37). У «быков» ответили Мозес Кобнан (54) и Эльдар Гусейнов (85).

С 57-й минуты ЦСКА играл вдевятером после красной карточки Мойзесу. У «Краснодара» по две жёлтые получили Жубал и Степан Садчиков — по регламенту их заменили (Диего Коста и Ефим Буркин).

ЦСКА набрал 2 очка и идёт вторым, «Краснодар» с 1 баллом — третьим. 6 февраля ЦСКА встретится с «Динамо», «Краснодар» — с «Зенитом». Турнир проходит по круговой системе.

Источник: itar-tass.com Фото: ПФК ЦСКА
112910415
112910415
сегодня в 05:57
случился хороший футбол !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:59, ред.
Лусиано (ставший Гонду) ещё станет лучшим снайпером чемпионата....
Каждый его гол - это булыжник в адрес Семака....
Данный игрок за 11 минут в ЦСКА забил больше чем Соболев у Семака за год....

Отдать Гонду конкурентам можно в двух случаях....
1. надо как минимум иметь у себя в нападении Халка и Малкома....
2. абсолютно не разбираться в нападающих...

...и что то Халков и Малкомов я не вижу...
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:52
Намного живее было, чем смотрел Спартак с Пюником.
Два совершенно разных тайма.
Оно и понятно- сборы, сборы...

Тут ещё "новость" просочилась:

"28 ЭСТОНСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ направили письмо генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису с призывом прекратить солидарные выплаты российским клубам и полностью исключить их из структуры УЕФА. Об этом сообщают эстонские СМИ.

6 из 28 клубов, подписавших петицию, выступают в высшей эстонской лиге: «Левадия», «Нымме Юнайтед», «Пайде», «Пярну Вапрус», «Таммека» и «Харью»."

Кто-нибудь хоть краем уха слышал об этих "грандах футбола"?
))))))))))
Я, например, только о "Левадии" что-то слышал.
А, может, с Ливадийским дворцом в Крыму перепутал...
Наверное - да, перепутал... ))
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:21
Мои симпатии были на стороне ЦСКА... Первый тайм оправдал ожидания, второй немного разочаровал. Баринов? Он старается, но, пока, не всё получается. Тренер это хорошо понимает...
Capral
Capral
вчера в 23:00, ред.
Дмитрий! Отлично, это- Достойно и по Мужски!!!
Принимаю, и в свою очередь, обещаю относиться к Вам с Уважением и пониманием. Я всегда готов к общению. Что касается Баварии, то я никогда не был болельщиком этого клуба. Но после прихода Тухеля, серьезно стал изучать немецкий футбол. Сейчас, мне интересна работа Компани.
А Любимый Клуб, у меня, всегда был есть и будет только один- московское Динамо. Другое дело, что в связи с известными обстоятельствами, я вынужден, на время, отойти от любимой команды. Увы..........................................
Хорошо, Дмитрий, договорились.)))
Drosmo
Drosmo
вчера в 22:42
Виктор,
Предлагаю забыть все распри и недопонимания, которые между нами были. Я признаю, что первым начал вас обвинять в том, что вы болельщик Баварии, и от этого так не любите Алонсо. Просто я видел ваши комментарии о симпатии к Баварии, и после этого нелицеприятные оскорбления об Алонсо. Вот и сопоставил два этих факта. Если это не так, и я ошибся, готов принести свои глубочайшие извенения (искренне, без насмешек и сарказма).

На этом предлагаю здесь и сейчас закопать этот топор в*йны, и общаться в нормальной, здравой атмосфере. У нас с вами разные видения одной и той же ситуации, и из этого могла бы получится очень интересная, конструктивная беседа, где каждый приведёт свои аргументы, и каждый уважительно отнесётся к мнению собеседника. Да и не только на счёт "Мадрида", благо новостей на сайте хватает.

Если вы примите моё предложение, то меня зовут Дмитрий.
Drosmo
Drosmo ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:24
Спасибо за совет.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:20
Во как! Я только первый тайм смог на работе увидеть и думал что победят Коняшки! А тут вон че получилось
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:19
Обещаю Вам, больше, его не цеплять.
sv_1969
sv_1969 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:18
Приветствую Вас! С телефона на работе нечаянно жалобу нажал!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:14, ред.
Стало традицией в играх с Быками провоцировать Мойзеса. Горячий бразилец опять был удалён и ЦСКА играли в меньшинстве весь второй тайм. Жаль, была бы другая игра..
Capral
Capral
вчера в 22:00, ред.
Отличный 1-й тайм от ЦСКА, я бы даже сказал- тренерский. С первых минут- полный контроль над центром поля у ЦСКА, отличная позиционная игра, что редко бывает с армейцами, и конечно- очень понравился Гонду, и то, как быстро он вписался в командную игру армейцев. Как всегда был максимально полезен Кисляк- на подборах, в разрушении и созидании. Что касается Баринова, то он несколько раз терял в середине поля игрока и позицию, и вынужден был нарушать правила...

По игре Краснодара в 1-м тайме, ничего положительного сказать нельзя- мёртвая команда. При отсутствии Кордобы, почему-то максимально вперед выдвинулся Сперцян, что мгновенно лишило быков мысли- как в центре поля, так и на фланге. В связи с этим, Краснодар играл как в потёмках, не видя и не понимая друг друга. Во 2-м тайме напрашивался выход Козлова, чтобы освежить игру и промоторить её, что в принципе, у Козлова получилось не плохо.

Вообще, 2-й тайм, со всеми его заменами, в определенной степени лишил ценности игры. Сильно обновленный состав ЦСКА ослабил армейцев, лишил командной игры и стройности, именно того, что было в первой половине. Не удивительно, что Краснодар незамедлительно воспользовался этим и перевел игру к после матчевым пенальти... Следует отметить уверенную игру вратарей. Только в первом голе ЦСКА можно предъявить претензии к Агкацеву.

Ну и конечно, становится уже печальной традицией, в играх этих команд КК. Вот и сегодня, судья не поскупился на удаления, с которыми можно поспорить...
Вобщем, ЦСКА с победой и очень качественным 1-м таймом!!! Краснодару, есть над чем поработать...
isamsn
isamsn
вчера в 21:58, ред.
Стартовый состав армейцев выглядел уверенно и играл в своё удовольствие, что нельзя сказать об игре второго состава. Тут явно видна несыгранность игроков. В общем игра для февраля была неплохой. Армейцев с победой.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Drosmo (раскрыть)
вчера в 21:53
И так бывает переодически, что участники конфликта получают бан на день за оскорбление или на час за флуд (если две жёлтые карточки), так что всё уже работает соответственно, но это если есть оскорбление, а не топ - это вещь другого рода. Предлагаю начать Вам первому не обсуждать ничего с Capral, тогда может, с не столь низкой вероятностью, это и завершится мирно и хорошо для обеих сторон уже с скором времени.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:50
Как раз в подтверждение того, что в таких случаях у обеих сторон конфликтах как правило есть ряд вещей которыми они недовольны, а часто уже не особо выйдет наладить положительный контакт, хоть нам бы этого и хотелось, поэтому наша рекомендация - сократить или убрать контакты с теми, с кем стойко неприятное общение, данная рекомендация относится в равной степени ко всем кто оказывается в подобной ситуации - либо переходите постепенно на более взаимоуважительный контакт с конкретными пользователя, либо просто не тратьте время на регулярные конфликты, всё просто.
shur
shur
вчера в 21:50, ред.
...концовка за Краснодаром, а победил ЦСКА ! Не хватало Игоря Владимировича, как лидера в команде,когда Он на поле какая то
уверенность витает в воздухе! Для февраля даже очень неплохая игрушка!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:49
ЦСКА с победой,но играть надо до последней минуты !
