ЦСКА победил «Краснодар» по пенальти в матче Зимнего кубка РПЛ

ЦСКА переиграл «Краснодар» в серии пенальти (5:4) во втором матче Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби. Основное время завершилось вничью 2:2.
В составе армейцев забили Лусиано Гонду (11) и Данил Круговой (37). У «быков» ответили Мозес Кобнан (54) и Эльдар Гусейнов (85).
С 57-й минуты ЦСКА играл вдевятером после красной карточки Мойзесу. У «Краснодара» по две жёлтые получили Жубал и Степан Садчиков — по регламенту их заменили (Диего Коста и Ефим Буркин).
ЦСКА набрал 2 очка и идёт вторым, «Краснодар» с 1 баллом — третьим. 6 февраля ЦСКА встретится с «Динамо», «Краснодар» — с «Зенитом». Турнир проходит по круговой системе.
По игре Краснодара в 1-м тайме, ничего положительного сказать нельзя- мёртвая команда. При отсутствии Кордобы, почему-то максимально вперед выдвинулся Сперцян, что мгновенно лишило быков мысли- как в центре поля, так и на фланге. В связи с этим, Краснодар играл как в потёмках, не видя и не понимая друг друга. Во 2-м тайме напрашивался выход Козлова, чтобы освежить игру и промоторить её, что в принципе, у Козлова получилось не плохо.
Вообще, 2-й тайм, со всеми его заменами, в определенной степени лишил ценности игры. Сильно обновленный состав ЦСКА ослабил армейцев, лишил командной игры и стройности, именно того, что было в первой половине. Не удивительно, что Краснодар незамедлительно воспользовался этим и перевел игру к после матчевым пенальти... Следует отметить уверенную игру вратарей. Только в первом голе ЦСКА можно предъявить претензии к Агкацеву.
Ну и конечно, становится уже печальной традицией, в играх этих команд КК. Вот и сегодня, судья не поскупился на удаления, с которыми можно поспорить...
Вобщем, ЦСКА с победой и очень качественным 1-м таймом!!! Краснодару, есть над чем поработать...
