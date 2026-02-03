ЦСКА победил «Краснодар» по пенальти в матче Зимнего кубка РПЛ

1770143104

вчера, 21:25

ЦСКА переиграл «Краснодар» в серии пенальти (5:4) во втором матче Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби. Основное время завершилось вничью 2:2.

В составе армейцев забили Лусиано Гонду (11) и Данил Круговой (37). У «быков» ответили Мозес Кобнан (54) и Эльдар Гусейнов (85).

С 57-й минуты ЦСКА играл вдевятером после красной карточки Мойзесу. У «Краснодара» по две жёлтые получили Жубал и Степан Садчиков — по регламенту их заменили (Диего Коста и Ефим Буркин).