Голкипер «Штурма» Худяков травмировался

вчера, 19:55

Российский вратарь «Штурма» получил мышечное повреждение бедра и пропустит несколько недель, сообщила пресс-служба клуба.​

Спортивный директор Михаэль Паренсен отметил: «Эта травма очень досадна — Даниил блистал на старте сезона и отлично справлялся ролью первого номера. Но мы уверены в его скором возвращении, а пока полностью доверяем Маттео Биньетти».​

Травма была выявлена после четвертьфинала Кубка Австрии против «Альтаха» (1:3). 22-летний Худяков играет за «Штурм» с лета 2024 года, выиграл с ним чемпионат Австрии-2024/25. Ранее он выступал за «Локомотив».​