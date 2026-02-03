Женская команда «Локомотива» выиграла международный турнир в Сочи

Футболистки московского «Локомотива» выиграли международный товарищеский турнир «Бридж ЦСКА», финал которого прошёл на стадионе академии ФК «Сочи».
В решающем матче «Локо» переиграл ЦСКА по пенальти (4:3) — основное время завершилось без голов (0:0).
Третье место досталось белорусскому «Днепр-Могилёв», четвёртым стал сербский «Спартак» (Суботица). Организатор — женский ФК ЦСКА — провёл соревнования с 25 января по 3 февраля: на групповом этапе четыре команды сыграли по схеме «каждый с каждым», лучшие двое вышли в финал, третья-четвёртая разыграли бронзу.