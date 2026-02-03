Top.Mail.Ru
Женская команда «Локомотива» выиграла международный турнир в Сочи

вчера, 18:20

Футболистки московского «Локомотива» выиграли международный товарищеский турнир «Бридж ЦСКА», финал которого прошёл на стадионе академии ФК «Сочи».

В решающем матче «Локо» переиграл ЦСКА по пенальти (4:3) — основное время завершилось без голов (0:0).

Третье место досталось белорусскому «Днепр-Могилёв», четвёртым стал сербский «Спартак» (Суботица). Организатор — женский ФК ЦСКА — провёл соревнования с 25 января по 3 февраля: на групповом этапе четыре команды сыграли по схеме «каждый с каждым», лучшие двое вышли в финал, третья-четвёртая разыграли бронзу.

В «Ростове» решили оставить тренера, которая оскорбляла своих подопечных
18 января
Трансфер 19-летней шведки вынудил «Арсенал» убрать комментарии в соцсети
06 января
В РФС рассказали об организации матчей российских футболисток в КНДР
26 декабря 2025
Футболистка Гживиньска перешла из «Зенита» в «Спартак»
09 декабря 2025
Футболистка Буткевич рассказала, что навсегда запомнит матчи с КНДР
30 ноября 2025
Женская сборная России уступила команде КНДР в товарищеском матче
27 ноября 2025
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 23:01
Непростая, но оттого ещё более ценная, победа.
ABir
ABir
вчера в 22:33
Этот турнир еще раз доказывает, что в Сочи зимой не только сборы можно проводить, но и международные турниры, и совсем не обязательно всем футбольным клубам, каждую зиму мотать на сборы в Арабские Эмираты.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:14
Молодцы девчонки Локо! С Победой!
Drosmo
Drosmo
вчера в 20:12
Здравствуйте! Скажите можно ли принять какие-то меры к пользователю под ником "Capral" на счёт постоянных провокаций. Провокационные, язвительные комментарии следуют абсолютно под любым моим постом. Я вижу, что они со временем скрываются, но пользователя это абсолютно не останавливает. При том, что пользователь сам же поставил меня в игнор. Кажется в правилах, в пункте 5.1 указано такое нарушение как провокация. А от этого пользователя подобные нарушения просто поставлены на конвейер.

Просьба принять меры по вышеизложенному. Заранее, спасибо.
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
вчера в 20:10
Девочки поздравляю вас!
