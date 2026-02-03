Женская команда «Локомотива» выиграла международный турнир в Сочи

1770132000

вчера, 18:20

Футболистки московского «Локомотива» выиграли международный товарищеский турнир «Бридж ЦСКА », финал которого прошёл на стадионе академии ФК «Сочи».

В решающем матче «Локо» переиграл ЦСКА по пенальти (4:3) — основное время завершилось без голов (0:0).