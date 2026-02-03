Вопрос изменения правила офсайда рассмотрят в конце февраля

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) обсудит изменение правил офсайда на ежегодном собрании 28 февраля.
Об этом сообщила пресс-служба организации. Ранее AS писала, что при одобрении нововведения вступят в силу с сезона-2026/27.
Сейчас офсайд фиксируется, если любая часть тела атакующего (которой можно забить гол) в момент паса ближе к воротам, чем предпоследний защитник (включая вратаря). Арсен Венгер, глава развития футбола ФИФА, предлагает смягчение: игрок не в офсайде, если эта часть тела на линии или позади предпоследнего защитника.
А вот командам, играющим с высокой линией обороны, это нововведение может не сильно понравится, потому что количество забросов за шиворот защитникам теперь увеличится в разы. Да и организовывать офсайдные ловушки теперь будет очень сложно, та как защитнику теперь визуально расчитать линию офсайда будет практически невозможно, а если он её не правильно расчитает, и игрок соперника вырвется к воротам, то догнать его уже не будет представлятся возможным без нарушения, потому что он будет в отрыве минимум на корпус.
