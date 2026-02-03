Top.Mail.Ru
Вопрос изменения правила офсайда рассмотрят в конце февраля

вчера, 19:27

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) обсудит изменение правил офсайда на ежегодном собрании 28 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба организации. Ранее AS писала, что при одобрении нововведения вступят в силу с сезона-2026/27.

Сейчас офсайд фиксируется, если любая часть тела атакующего (которой можно забить гол) в момент паса ближе к воротам, чем предпоследний защитник (включая вратаря). Арсен Венгер, глава развития футбола ФИФА, предлагает смягчение: игрок не в офсайде, если эта часть тела на линии или позади предпоследнего защитника.

Источник: itar-tass.com
112910415
112910415
сегодня в 06:04
веселее станет !
Groboyd
Groboyd ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 01:06
Куда улучшать результативность? До гандбола или баскетбола?
В той же АПЛ итак куча хоккея и тенниса.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:04
Да оставьте всё как есть. Достали уже со своими изменениями.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:51
только полная автоматика решит этот вопрос. в других видах спорта везде электроника работает, делайте и тут. двое из ларца на бровке убирайте вообще. толку нет. они оффсайд трехметровый не всегда видят, больше хз что они там делают, ходят просто. я был бы полностью за автоматику вместо судей. к этому все и идет. судьи уже как сказал недавно комментатор один забывают как судить. можно свистнуть, а зачем?? ВАР исправит если ошибусь. так и вымрут судьи, правила забудут. в матче в прошлом туре Лацио-Дженоа - три пенальти за игру рукой, все три после ВАРа. судья нигде ничего не видел, все три судьи. толку от них. а про нытье типа футбол потеряет свою изюминку - это песни для бедных и бред. все должно быть по честному. я в детстве и молодости насмотрелся голов с трехметровых оффсайдов в полуфиналах ЛЧ, нахер такую несправедливость.
shur
shur
вчера в 23:50
...Арсен Венгер знаток футбола!
За чистоту игры,Он борется сполна!
Всё это ради части тела!
В которую поверим раз и навсегда!!!
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:43
...по крайнем мере, накрыть нам поляну,после принятия,просто к
бабке не ходи,обязан!!!
Виктор Сергеевич
Виктор Сергеевич
вчера в 21:06, ред.
Интересное правило, особенно понравится командам, имеющим в своём арсенале скоростных форвардов, и тем, чья философия футбола строится в основном на контратаках.

А вот командам, играющим с высокой линией обороны, это нововведение может не сильно понравится, потому что количество забросов за шиворот защитникам теперь увеличится в разы. Да и организовывать офсайдные ловушки теперь будет очень сложно, та как защитнику теперь визуально расчитать линию офсайда будет практически невозможно, а если он её не правильно расчитает, и игрок соперника вырвется к воротам, то догнать его уже не будет представлятся возможным без нарушения, потому что он будет в отрыве минимум на корпус.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:01
Дождёмся конца февраля, недолго осталось. Хотя раньше вообще обходились без ВАР.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:47, ред.
Давно напрашивается такое послабление в определении офсайда, но думаю это изменение не сильно повлияет на скорость определения положения вне игры, зато результативность матчей от этого должна улучшиться.
