Вопрос изменения правила офсайда рассмотрят в конце февраля

вчера, 19:27

Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ) обсудит изменение правил офсайда на ежегодном собрании 28 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба организации. Ранее AS писала, что при одобрении нововведения вступят в силу с сезона-2026/27.