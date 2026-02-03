Дюмин оценил слова Инфантино об ошибочности отстранения России

Заявление президента ФИФА Джанни Инфантино заслуживает особого внимания: впервые функционер такого уровня признал, что санкции ничего не дают, отметил помощник президента РФ и зампред Совета по спорту Алексей Дюмин.
Напомним, 2 февраля Инфантино в интервью Sky призвал организацию рассмотреть снятие отстранения российских команд от международных турниров.
Особого внимания заслуживает вчерашнее заявление президента ФИФА, члена МОК (Международного олимпийского комитета — прим.) Джанни Инфантино. Впервые спортивный функционер такого уровня заявил, что санкции ничего не дают, кроме разочарования и ненависти. А также — что в уставе ФИФА нужно запретить отстранять сборные по политическим мотивам.
П.с. мои влажные мечты, скорее всего будем как , даже сравнить не с кем, никчёмный которых можно выкинуть откуда захочется
