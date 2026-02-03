Top.Mail.Ru
Дюмин оценил слова Инфантино об ошибочности отстранения России

вчера, 20:38

Заявление президента ФИФА Джанни Инфантино заслуживает особого внимания: впервые функционер такого уровня признал, что санкции ничего не дают, отметил помощник президента РФ и зампред Совета по спорту Алексей Дюмин.

Напомним, 2 февраля Инфантино в интервью Sky призвал организацию рассмотреть снятие отстранения российских команд от международных турниров.

Особого внимания заслуживает вчерашнее заявление президента ФИФА, члена МОК (Международного олимпийского комитета — прим.) Джанни Инфантино. Впервые спортивный функционер такого уровня заявил, что санкции ничего не дают, кроме разочарования и ненависти. А также — что в уставе ФИФА нужно запретить отстранять сборные по политическим мотивам.

112910415
112910415
сегодня в 06:40
ура !
счастье всё ближе ! )
Nety
Nety
сегодня в 00:43
Вот сейчас наши(футбольный союз, олимпийский комитет) должны только через суд, возврат всех денег за уход из клубов, за отстранения наших спортсменов взыскать деньги. Если нет, то мы будем на уровне собак всегда, сказали лежать лежим, сказали вон - ушли, надеюсь хватит достоинства что бы челом не бить.
П.с. мои влажные мечты, скорее всего будем как , даже сравнить не с кем, никчёмный которых можно выкинуть откуда захочется
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:06
Мне кажется, Инфантино уже пожалел о своих словах. Представляю, сколько у него сейчас проблем. А ведь ему могут просто жизнь испортить.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:30
Извините конечно за вмешательство, но пусть Ваш собеседник, откровенно и честно скажет- с чего всё началось. А началось с того, что он, со своими сторонниками, троллил меня, как только мог. Если у него есть хоть капля мужского достоинства пусть признается. Хотя, сомневаюсь...
Drosmo
Drosmo ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:17
Спасибо за ответ, но договорится с этим пользователем к сожалению не получается. Я в основном не комментирую его посты, а он, первый заявивший о нежелании со мной общаться, не пропускает не один мой пост. Я имел ввиду, может ли быть какое-то ужесточение наказания, кроме обычного удаления провокационного поста, если пользователь нарушает правило системно?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:15
теперь и бывший охранник президента советует что нужно делать фифа))
лучше бы инфантино помолчал.
кинул камень в болото, и такие круги пошли.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Drosmo (раскрыть)
вчера в 21:11
Здравствуйте. Мы принимаем мере по мере как что-то такое появляется. В таких случаях есть лёгкое решение - не комментировать посты друг друга, в случае когда комментарий видится нарушающим можно использовать функцию жалобы или писать в этом хэштеге. Как правило когда такое случае оба собеседника упорно мучаются и общаются не с теми с кем могут спокойно и без переходов на личности говорить, если договориться друг друга не трогать (чаще всего это возможно осуществить), то проблема будет решена.
