Дюмин оценил слова Инфантино об ошибочности отстранения России

Заявление президента ФИФА заслуживает особого внимания: впервые функционер такого уровня признал, что санкции ничего не дают, отметил помощник президента РФ и зампред Совета по спорту Алексей Дюмин.

Напомним, 2 февраля Инфантино в интервью Sky призвал организацию рассмотреть снятие отстранения российских команд от международных турниров.