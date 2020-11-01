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Специа - Ювентус
Удинезе - Милан
Торино - Лацио
Наполи - Сассуоло
Рома - Фиорентина
Сампдория - Дженоа

Текстовая онлайн трансляция матча Специа против Ювентус

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    Голы
    14’ 0:1 Мората Альваро
    ассистент МакКенни Уэстон
    Побега Томмазо
    ассистент Бартоломей Паоло     		1:1 32’
    59’ 1:2 Роналду Криштиану
    ассистент Мората Альваро
    67’ 1:3 Рабьо Адриен
    ассистент Кьеза Федерико
    76’ 1:4(П) Роналду Криштиану
    Наказания
    Чабот Жулиан 49’
    69’ Рабьо Адриен
    Бартоломей Паоло 75’
    Эстевес Науэль 87’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Агудело Кевин Верде Даниэле 46’
    56’ Роналду Криштиану Дибала Пауло
    62’ Рабьо Адриен Бентанкур Родриго
    62’ Рэмзи Аарон МакКенни Уэстон
    Гяси Эмануэль Фариас Диего 73’
    Делль'Орко Кристиан Чабот Жулиан 74’
    Эстевес Науэль Побега Томмазо 74’
    77’ Фработта Джанлука Бонуччи Леонардо
    78’ Кулусевски Деян Мората Альваро
    Исмаили Ардиан Терци Клаудио 88’
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 7
    		3 Удары в створ 4
    		14 Фолы 7
    		4 Угловые 3
    		3 Офсайды 5
    		44% Владение мячом 56%
    		0 Cэйвы 2
    		3 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Agamaga
    Agamaga ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
    вчера в 14:57
    У всех своё мнение. Никогда не утихают разговоры про награды. Яркий пример Оуэн, когда не у дел остался Рауль. Такой же беспредел произошёл в 2013.
    juvenale
    juvenale
    вчера в 14:03
    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси испытывает проблемы с результативностью.

    Уже на протяжении трёх месяцев капитан сине-гранатовых не может забить гол с игры и поражает ворота соперников исключительно с пенальти. В последний раз Лео отправил мяч в сетку не с 11-метровой отметки в матче 1/8 финала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов с «Наполи», который состоялся 8 августа.

    😂😂
    😂
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ Agamaga (раскрыть)
    вчера в 13:37
    Награды португальца тоже сомнительные. Есть у обоих незаслуженные награды, но вот Месси по этому показателю и правда луТший в мире. Аха-ха)
    Agamaga
    Agamaga ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
    вчера в 13:31
    Да ты прям заговорил словами сестры дельфина ахахах))
    Как её брат не у дел так сразу мафия виновата с УЕФА, а как только выплаканный ЗМ, то это "португалец созданный разбудить человечество" ахахах)))
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ Agamaga (раскрыть)
    вчера в 13:23, ред.
    Индивидуальные награды Месси говорят не о том, кто лучший, а о коррупции в УЕФА. Аха-ха)
    Agamaga
    Agamaga ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 13:15
    Модрич также заслужил, отпахал своё. Почему-то когда Месси выигрывал, вы хейтеры его отдавали даже вратарю, а теперь говорите, что Модрич украл.
    Месси не выплакал свои мячи, никакого позора нет, а вот нырялду грозился не посещать мероприятия и украл у Рибери.
    Agamaga
    Agamaga ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 13:13
    Почему ни о чем не говорят? Это подтверждает его бомбардирский статус. Если уж бегунок в штрафной столько не выиграл, то становится понятно, насколько крут пешеход.
    А чем Иммобиле хуже стал? Или по вашему футбол заканчивается на дельфине и считаться с другими футболистами не стоит? Только награды гея имеют вес?
    juvenale
    juvenale ответ Agamaga (раскрыть)
    вчера в 12:51
    Вот только Модрич также украл ЗМ у РОналду,так что паритет,а вот два левых ЗМ месси это позор
    juvenale
    juvenale ответ Agamaga (раскрыть)
    вчера в 12:50, ред.
    бутсы вообще ни о чем не говорят))их и жарделы и иммобиле выигрывали...Расскажи лучше про украденный зм у иньесты-снейдера и последний ему подаренный мяч за победу в ЧИ
    Agamaga
    Agamaga ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 10:16
    А что ещё могут сказать любители дельфина?
    Они ведь не напишут, что дельфин слезами украл у Рибери золотой мяч в 2013 году, нарушив все голосования, чего никогда не было. Позорный игрок! Лишь бы угнаться за Месси. Ему ещё нужно попытаться по золотым бутсам догнать.
    Agamaga
    Agamaga ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 10:13
    Выиграл Месси. Украл дельфин своими слезами в 2013 году у Рибери, который выиграл требл.
    Да и 6 золотых бутс у Месси говорит о том, кто лучший!
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    вчера в 08:24
    Как раз Бавария и Порту выигрывали без вопросов, Реал в финале у Байера выигрывал без вопросов, остальные розыгрыши сплошь судейские.
    Juve14
    Juve14
    вчера в 07:28
      NGYRZ
      NGYRZ ответ Эмиль Абдуллаев (раскрыть)
      вчера в 06:06
      Каталонские насекомы, в свое время кричали, что вслед за Роналду уйдут и его и фанаты, а смотришь на ветки Юве, там больше самих насекомых, чем персональных болельщиков Рона.
      juvenale
      juvenale ответ Agamaga (раскрыть)
      вчера в 00:15
      не выиграл,а подарили))выиграл Роналду и еще один украли
      juvenale
      juvenale ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
      вчера в 00:13
      так и не засчитали хахах
      Шишанутый
      Шишанутый ответ Agamaga (раскрыть)
      01 ноября в 23:57
      Выиграл это слишком громко сказано. Больше подойдет пременительно к гному слово "подарили" Блаатер и другие чиновники Фифа.
      773sergeytank
      773sergeytank ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
      01 ноября в 23:10
        Agamaga
        Agamaga ответ Шишанутый (раскрыть)
        01 ноября в 23:09
        Не любителю дельфина говорить про Месси. Про игрока, который пешком выиграл 6 ЗМ.
        BarSlona
        BarSlona
        01 ноября в 22:55
        Опять пенальти и дельфин 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 дп , еще походу гол Моратв , не помог , а пеналду помог🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬
        Враг государства
        Враг государства
        01 ноября в 22:50
        Судья на блюдочке преподнес победу ювентусу
        Эмиль Абдуллаев
        Эмиль Абдуллаев
        01 ноября в 22:41
        Ветка Ювентуса, ветка итальянской команды, даже не испанской, НО почему то почти все барселоновские то ли глоры, то ли болельщики все здесь)))) что с вами ребята?)) Не вам обсуждать Юве, тем более ваша команда в этом году дает очень много повода для обсуждения и размышления
        Шишанутый
        Шишанутый ответ Agamaga (раскрыть)
        01 ноября в 22:37, ред.
        А чо там Месська уже разучился Легонесам да Алавесам забевать? Совсем сдулся гном чтоли?? В этом сезоне не одного гола нет у него с игры за 10 прошедших матчей. 10 матчей и 0 голов с игры, НОЛЬ КАРЛ, полный ноль!!
        Шишанутый
        Шишанутый
        01 ноября в 22:32
        Триумфальное возвращенее лучшего игрока мира! Зашол в игру и уже через три минуты сделал результат. Лучший! Как же Юве его не хватало!! С Роном бы конечно Барсу уделали. Но он еще забьет барсукам на Камп Ноу.
        Против ЦСКА
        Против ЦСКА
        01 ноября в 21:55
        Роналду не Месси - он просто играет в футбол.
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22 ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
        01 ноября в 21:51
        Так ты теперь Баварию и всех победителей лч за последние 25 лет хейтишь?ахахахаха без побед в лч дает о себе знать.
        Bеликий Кня3ь
        Bеликий Кня3ь ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
        01 ноября в 21:47
        Ты переживай, что бы ливерпулю помогала, с Лидсом вот одна не помогла, пришлось Оливеру вторую рисовать, ахаха)
        NGYRZ
        NGYRZ
        01 ноября в 21:46, ред.
        Месси с Алавесом:
        Бросок мяча в судью, 12 обводок в центре поля, куча потерь - 0 голов, 0 голевых.

        Whoscored: Брависсимо!! 9,1
        ____________

        Левандовски хет-трик.

        Whoscored: оценка 9,3
        ___________

        Роналду со Специей:
        Дубль после выхода на замену, добавил в активности и оживил команду

        Whoscored: Не впечатлил, поэтому 7,8

        Теперь вы понимаете, за кого топит контора Whoscored.
        Leki_chelsea
        Leki_chelsea ответ Qatar Airways (раскрыть)
        01 ноября в 21:42
          fanliverpoolfan22
          fanliverpoolfan22 ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
          01 ноября в 21:41
          а юве да же левая пенька роналду не помог против Лиона.
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