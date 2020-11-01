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1 : 4
завершен
01 ноября 2020, 17:00
воскресенье
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Стадион Дино Мануцци
|14’
|0:1
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Мората Альваро
ассистент МакКенни Уэстон
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Побега Томмазо
ассистент Бартоломей Паоло
|1:1
|32’
|59’
|1:2
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Роналду Криштиану
ассистент Мората Альваро
|67’
|1:3
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Рабьо Адриен
ассистент Кьеза Федерико
|76’
|1:4(П)
|Роналду Криштиану
|Чабот Жулиан
|49’
|69’
|Рабьо Адриен
|Бартоломей Паоло
|75’
|Эстевес Науэль
|87’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Агудело Кевин
|Верде Даниэле
|46’
|56’
|Роналду Криштиану
|Дибала Пауло
|62’
|Рабьо Адриен
|Бентанкур Родриго
|62’
|Рэмзи Аарон
|МакКенни Уэстон
|Гяси Эмануэль
|Фариас Диего
|73’
|Делль'Орко Кристиан
|Чабот Жулиан
|74’
|Эстевес Науэль
|Побега Томмазо
|74’
|77’
|Фработта Джанлука
|Бонуччи Леонардо
|78’
|Кулусевски Деян
|Мората Альваро
|Исмаили Ардиан
|Терци Клаудио
|88’
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|16
|Удары по воротам
|7
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|3
|Удары в створ
|4
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|14
|Фолы
|7
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|4
|Угловые
|3
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|3
|Офсайды
|5
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|0
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|1
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Уже на протяжении трёх месяцев капитан сине-гранатовых не может забить гол с игры и поражает ворота соперников исключительно с пенальти. В последний раз Лео отправил мяч в сетку не с 11-метровой отметки в матче 1/8 финала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов с «Наполи», который состоялся 8 августа.
😂😂
😂
Уже на протяжении трёх месяцев капитан сине-гранатовых не может забить гол с игры и поражает ворота соперников исключительно с пенальти. В последний раз Лео отправил мяч в сетку не с 11-метровой отметки в матче 1/8 финала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов с «Наполи», который состоялся 8 августа.
😂😂
😂
Как её брат не у дел так сразу мафия виновата с УЕФА, а как только выплаканный ЗМ, то это "португалец созданный разбудить человечество" ахахах)))
Как её брат не у дел так сразу мафия виновата с УЕФА, а как только выплаканный ЗМ, то это "португалец созданный разбудить человечество" ахахах)))
Месси не выплакал свои мячи, никакого позора нет, а вот нырялду грозился не посещать мероприятия и украл у Рибери.
Месси не выплакал свои мячи, никакого позора нет, а вот нырялду грозился не посещать мероприятия и украл у Рибери.
А чем Иммобиле хуже стал? Или по вашему футбол заканчивается на дельфине и считаться с другими футболистами не стоит? Только награды гея имеют вес?
А чем Иммобиле хуже стал? Или по вашему футбол заканчивается на дельфине и считаться с другими футболистами не стоит? Только награды гея имеют вес?
Они ведь не напишут, что дельфин слезами украл у Рибери золотой мяч в 2013 году, нарушив все голосования, чего никогда не было. Позорный игрок! Лишь бы угнаться за Месси. Ему ещё нужно попытаться по золотым бутсам догнать.
Они ведь не напишут, что дельфин слезами украл у Рибери золотой мяч в 2013 году, нарушив все голосования, чего никогда не было. Позорный игрок! Лишь бы угнаться за Месси. Ему ещё нужно попытаться по золотым бутсам догнать.
Да и 6 золотых бутс у Месси говорит о том, кто лучший!
Да и 6 золотых бутс у Месси говорит о том, кто лучший!
Бросок мяча в судью, 12 обводок в центре поля, куча потерь - 0 голов, 0 голевых.
Whoscored: Брависсимо!! 9,1
____________
Левандовски хет-трик.
Whoscored: оценка 9,3
___________
Роналду со Специей:
Дубль после выхода на замену, добавил в активности и оживил команду
Whoscored: Не впечатлил, поэтому 7,8
Теперь вы понимаете, за кого топит контора Whoscored.
Бросок мяча в судью, 12 обводок в центре поля, куча потерь - 0 голов, 0 голевых.
Whoscored: Брависсимо!! 9,1
____________
Левандовски хет-трик.
Whoscored: оценка 9,3
___________
Роналду со Специей:
Дубль после выхода на замену, добавил в активности и оживил команду
Whoscored: Не впечатлил, поэтому 7,8
Теперь вы понимаете, за кого топит контора Whoscored.