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4 : 0
завершен
вчера, 22:45
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Стадион Сан-Паоло
|Инсинье Лоренцо
|1:0
|31’
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Руис Фабиан
ассистент Инсинье Лоренцо
|2:0
|64’
|Мертенс Дрис
|3:0
|81’
|Политано Маттео
|4:0
|86’
|29’
|Роджер Ибаньес
|Ди Лоренцо Джованни
|32’
|77’
|Кристанте Бриан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|38’
|Жуан
|Манчини Джанлука
|46’
|Вильяр Гонсало
|Верету Жордан
|Политано Маттео
|Лосано Ирвинг
|67’
|71’
|Перес Карлес
|Джеко Эдин
|Элмас Эльхиф
|Зелински Петр
|77’
|79’
|Майораль Борха
|Пеллегрини Лоренцо
|Петанья Андреа
|Мертенс Дрис
|84’
|Лоботка Станислав
|Демме Диего
|84’
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|14
|Удары по воротам
|8
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|8
|Удары в створ
|1
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|3
|Фолы
|11
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|11
|Угловые
|4
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|4
|Офсайды
|3
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|54%
|Владение мячом
|46%
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|1
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|2
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