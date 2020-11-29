В 1 Мерет Алекс Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

З 22 Ди Лоренцо Джованни Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

З 26 Кулибали Калиду Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

З 44 Манолас Константинос Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 79 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

З 6 Мариу Руй Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 64 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

П 4 Демме Диего Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 83

П 20 Зелински Петр Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 78

П 8 Руис Фабиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 48 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

Н 24 Инсинье Лоренцо Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

Н 11 Лосано Ирвинг Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 67

Н 14 Мертенс Дрис Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 83

Запасные игроки

В 16 Контини Никита

В 25 Оспина Давид

З 31 Гулям Фаузи

З 19 Максимович Никола

З 2 Малькуи Кевин

П 68 Лоботка Станислав Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 7

П 7 Элмас Эльхиф Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 12

Н 18 Льоренте Фернандо

Н 37 Петанья Андреа Фолов заработано: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 7