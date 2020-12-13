Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта против Фиорентина
Ставки на футбольные матчи
44' (1:0) Госенс Робин (8) (Сапата Дуван (91))
55' (2:0) Малиновский Руслан (18)
63' (3:0) Толой Рафаэль (2) (Джимсити Берат (19))
2
74'
Малиновский Руслан (18) уходит с поля, Муриэль Луис (9) вышел на поле
74'
Ромеро Кристиан (17) уходит с поля, Паломино Хосе Луис (6) вышел на поле
2
81'
Сапата Дуван (91) уходит с поля, Ламмерс Сэм (7) вышел на поле
81'
Госенс Робин (8) уходит с поля, Мохика Хоан (26) вышел на поле
89' Пессина Маттео (32) уходит с поля, Гьябуаа Эммануэль (44) вышел на поле
46' Пульгар Эрик (78) уходит с поля, Кастровилли Гаэтано (10) вышел на поле
58' Эйссерик Валентен (92) уходит с поля, Рибери Франк (7) вышел на поле
63' Лирола Поль (21) уходит с поля, Кальехон Хосе (77) вышел на поле
71' Влахович Душан (9) уходит с поля, Куаме Кристиан (11) вышел на поле
73' Бираги Кристиано (3) уходит с поля, Баррека Антонио (27) вышел на поле
Статистика
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20
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Удары по воротам
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4
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7
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Удары в створ
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2
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17
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Фолы
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13
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11
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Угловые
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2
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3
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Офсайды
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0
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53%
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Владение мячом
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47%
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2
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Cэйвы
|
4
|
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1
|
Предупреждения
|
2
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