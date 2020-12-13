В 95 Голлини Пьерлуиджи Фолов заработано: 1 Выносы: 2 Спасений: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 8 Госенс Робин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 81

З 19 Джимсити Берат Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 62 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

З 17 Ромеро Кристиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 74

З 2 Толой Рафаэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 43 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

П 33 Хатебур Ханс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

П 15 Де Рон Мартен Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 13 Точные навесы: 3 Пасы: 37 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 74

П 32 Пессина Маттео Фолов заработано: 2 Перехваты: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 89

П 11 Фройлер Ремо Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 5 Всего навесов: 1 Выносы: 4 Пасы: 23 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 81

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

В 57 Спортиелло Марко

З 27 Депаоли Фабио

З 26 Мохика Хоан Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 9

З 6 Паломино Хосе Луис Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 16

З 21 Пиччини Кристиано

З 4 Шутало Бошко

П 10 Гомес Алехандро

П 44 Гьябуаа Эммануэль Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

Н 7 Ламмерс Сэм Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 9

Н 9 Муриэль Луис Всего навесов: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 16