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Дженоа - Ювентус
Кальяри - Интер
Аталанта - Фиорентина
Болонья - Рома
Наполи - Сампдория
Милан - Парма

Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа против Ювентус

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    15' Гольданига Эдоардо (5)
     
    61' (1:1) Стураро Стефано (27) (Пеллегрини Лука (88))
     
    2
    66' Стураро Стефано (27) уходит с поля, Бехрами Валон (11) вышел на поле
    66' Скамакка Джанлука (9) уходит с поля, Дестро Маттиа (23) вышел на поле
     
    73' Пьяца Марко (37) уходит с поля, Шомуродов Элдор (61) вышел на поле
     
    2
    82' Ровелла Николо (65) уходит с поля, Пандев Горан (19) вышел на поле
    82' Радованович Иван (21) уходит с поля, Касо Джузеппе (30) вышел на поле
     
    88' Перин Маттиа (1)
     
    90+3' Бани Маттиа (13)
     
    2' Рабьо Адриен (25)
     
    57' (0:1) Дибала Пауло (10) (МакКенни Уэстон (14))
     
    67' Рабьо Адриен (25) уходит с поля, Мората Альваро (9) вышел на поле
     
    2
    78' МакКенни Уэстон (14)
    78' (1:2) Роналду Криштиану (7)
     
    3
    83' Бентанкур Родриго (30)
    83' Дибала Пауло (10) уходит с поля, Кулусевски Деян (44) вышел на поле
    83' Кьеза Федерико (22) уходит с поля, Бернардески Федерико (33) вышел на поле
     
    89' (1:3) Роналду Криштиану (7)
     
    90' де Лигт Матийс (4) уходит с поля, Дрэгушин Раду (37) вышел на поле
    Голы
    57’ 0:1 Дибала Пауло
    ассистент МакКенни Уэстон
    Стураро Стефано
    ассистент Пеллегрини Лука     		1:1 61’
    78’ 1:2(П) Роналду Криштиану
    89’ 1:3(П) Роналду Криштиану
    Наказания
    2’ Рабьо Адриен
    Гольданига Эдоардо 15’
    78’ МакКенни Уэстон
    83’ Бентанкур Родриго
    Перин Маттиа 88’
    Бани Маттиа 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Бехрами Валон Стураро Стефано 66’
    Дестро Маттиа Скамакка Джанлука 66’
    67’ Мората Альваро Рабьо Адриен
    Шомуродов Элдор Пьяца Марко 73’
    Пандев Горан Ровелла Николо 82’
    Касо Джузеппе Радованович Иван 82’
    83’ Кулусевски Деян Дибала Пауло
    83’ Бернардески Федерико Кьеза Федерико
    90’ Дрэгушин Раду де Лигт Матийс
    Статистика
    		 3 Удары по воротам 18
    		2 Удары в створ 10
    		14 Фолы 14
    		0 Угловые 10
    		1 Офсайды 3
    		29% Владение мячом 71%
    		7 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Эмиль Абдуллаев
    Эмиль Абдуллаев
    сегодня в 23:44
    А что за разговоры про пенальти? Что бы вы дорогие "эксперты" не хейтили Юве им не должны назначать заслуженные пенальти?
    А мне бан по барабану
    А мне бан по барабану ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 23:44
    Это не фанат МЮ)
    barcamilan
    barcamilan
    сегодня в 23:42
    разучилась забивать с игры кристинка
    juvenale
    juvenale ответ Анд-м (раскрыть)
    сегодня в 23:41
    прикольно от фаната мю про пенальти слышать хахахаха тут то железные,а вам левые кадждый тур ставят
    juvenale
    juvenale ответ джувифейл (раскрыть)
    сегодня в 23:40
      Legend 6
      Legend 6
      сегодня в 23:34
        А мне бан по барабану
        А мне бан по барабану
        сегодня в 23:28
          Анд-м
          Анд-м
          сегодня в 23:25
          А юве как обычно тащат, наверное уже можно их поздравлять с очередным чемпионством 🤬
          Анд-м
          Анд-м
          сегодня в 23:23
          Ещё больше пенальти надо, что бы роналду стал самым великим бомбардиром))
          Legend 6
          Legend 6
          сегодня в 23:10
          Ох 25 лет без ЛЧ это еще цветочки.
          Вот в 2006 это позор на все старухины седины🤣🤣🤣
          Rattlehead
          Rattlehead ответ Марсело Бьелса (раскрыть)
          сегодня в 23:06
          Звездами они стали почему-то именно при Клоппе. Левандовски пылил в чемпионате Польши, Бавария забраковала Хуммельса, предпочтя ему горе-афериста Брено, а Гётце и вовсе играл за молодежку.
          А мне бан по барабану
          А мне бан по барабану ответ Legend 6 (раскрыть)
          сегодня в 23:03
          Позор мы видели, да и вы тоже, аха-ха):
          А мне бан по барабану
          А мне бан по барабану ответ джувифейл (раскрыть)
          сегодня в 23:01
          А скажите пожалуйста, почему "болельщика" Ювентуса так беспокоит безобидный стишок про Месси?)
          Legend 6
          Legend 6
          сегодня в 23:01
          Жаль что не те судьи судят в ЛЧ. А то не было бы позора с двадцатипятилетней выдержкой.
          А мне бан по барабану
          А мне бан по барабану ответ джувифейл (раскрыть)
          сегодня в 22:56
          Ваши только 7:2 и 8:2, аха-ха)
          А мне бан по барабану
          А мне бан по барабану ответ джувифейл (раскрыть)
          сегодня в 22:55
          Да брось ты), разве не знаком с генераторами дыма и тумана?)
          League1
          League1
          сегодня в 22:53
          Ещё больше зауважал Роналду. Четыре пенальти! Целых четыре пенальти забил за каких-то две игры. Круто! Молодец!
          джувифейл
          джувифейл ответ А мне бан по барабану (раскрыть)
          сегодня в 22:53
          дыму без огня не бывае
          джувифейл
          джувифейл ответ juvenale (раскрыть)
          сегодня в 22:52
          нет,все правильно чел говорит,что даже с Дженоа из зоны вылета,которая из Ростова игроков берет,наши только по пеналям
          А мне бан по барабану
          А мне бан по барабану ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
          сегодня в 22:52
          Аха-ха), вас почитаешь, так можно подумать, что тут кроме меня и пользователей других нет.
          джувифейл
          джувифейл ответ Legend 6 (раскрыть)
          сегодня в 22:51
          Мариани будет назначен и поставит
          juvenale
          juvenale ответ LEGGENDARIO (раскрыть)
          сегодня в 22:51
          ты про пенки милана в каждом матче?
          А мне бан по барабану
          А мне бан по барабану ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
          сегодня в 22:51
          Всё таки я не ошибся. Раньше ты пылил под ником Рэгнар Лодброк, с Мирко Крокопом на аве.
          Видишь все меняются, но большинство не в лучшую сторону)
          juvenale
          juvenale ответ Legend 6 (раскрыть)
          сегодня в 22:51
          что боишься что снова трешку вам отгрузят хахаха
          Фредерик Крюгер
          Фредерик Крюгер ответ А мне бан по барабану (раскрыть)
          сегодня в 22:50
          Чего не знаю? Бьелса это не Скудерия, а ты? Ты сам с собой тут общаешься что-ли?
          Фредерик Крюгер
          Фредерик Крюгер
          сегодня в 22:49
            А мне бан по барабану
            А мне бан по барабану ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
            сегодня в 22:49
            Всё таки ты очень многого не знаешь. А был бы удивлён, если бы узнал)
            Фредерик Крюгер
            Фредерик Крюгер ответ Марсело Бьелса (раскрыть)
            сегодня в 22:47
            Скудерия, ты абсолютно не разбираешься в футболе и опять во всем поддакиваешь Князю
            Legend 6
            Legend 6
            сегодня в 22:47
            Новое туринское Кальчополи не за горами
            Legend 6
            Legend 6
            сегодня в 22:46
            Роналду давно хет трик не делал, почему судья не назначает третий пенальти?🤣🤣🤣
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