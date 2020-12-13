В 1 Щесны Войцех Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

З 19 Бонуччи Леонардо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 77 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

З 4 де Лигт Матийс Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 92 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 89

З 12 Сандро Алекс Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 87 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

П 30 Бентанкур Родриго Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 82 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

П 16 Куадрадо Хуан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Перехваты: 2 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

П 14 МакКенни Уэстон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

П 25 Рабьо Адриен Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 67

Н 10 Дибала Пауло Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 8 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 83

П 22 Кьеза Федерико Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 84

Н 7 Роналду Криштиану Ударов всего: 6 Ударов в створ: 5 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Пенальти забито: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 77 Буффон Джанлуиджи

В 45 Исраэль Франко

З 13 Данило

З 37 Дрэгушин Раду Фолов совершено: 2 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

З 38 Фработта Джанлука

П 44 Кулусевски Деян Отборы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 11

П 39 Портанова Маноло

П 5 Рамос Артур

П 8 Рэмзи Аарон

Н 33 Бернардески Федерико Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 10

Н 34 Да Граса Козимо