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1 : 3
завершен
сегодня, 20:00
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Стадион Луиджи Феррарис
|57’
|0:1
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Дибала Пауло
ассистент МакКенни Уэстон
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Стураро Стефано
ассистент Пеллегрини Лука
|1:1
|61’
|78’
|1:2(П)
|Роналду Криштиану
|89’
|1:3(П)
|Роналду Криштиану
|2’
|Рабьо Адриен
|Гольданига Эдоардо
|15’
|78’
|МакКенни Уэстон
|83’
|Бентанкур Родриго
|Перин Маттиа
|88’
|Бани Маттиа
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Бехрами Валон
|Стураро Стефано
|66’
|Дестро Маттиа
|Скамакка Джанлука
|66’
|67’
|Мората Альваро
|Рабьо Адриен
|Шомуродов Элдор
|Пьяца Марко
|73’
|Пандев Горан
|Ровелла Николо
|82’
|Касо Джузеппе
|Радованович Иван
|82’
|83’
|Кулусевски Деян
|Дибала Пауло
|83’
|Бернардески Федерико
|Кьеза Федерико
|90’
|Дрэгушин Раду
|де Лигт Матийс
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|3
|Удары по воротам
|18
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|2
|Удары в створ
|10
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|14
|Фолы
|14
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|0
|Угловые
|10
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|1
|Офсайды
|3
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|29%
|Владение мячом
|71%
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|7
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|3
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Вот в 2006 это позор на все старухины седины🤣🤣🤣
Вот в 2006 это позор на все старухины седины🤣🤣🤣
https://www.youtube.com/watch?v=75exm7XqOpQ
Видишь все меняются, но большинство не в лучшую сторону)
Видишь все меняются, но большинство не в лучшую сторону)