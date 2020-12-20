В 25 Оспина Давид Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

З 22 Ди Лоренцо Джованни Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

З 26 Кулибали Калиду Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 55

З 19 Максимович Никола Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 94 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 90

З 6 Мариу Руй Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Пасы: 48 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 64

П 5 Бакайоко Тьему Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 64

П 20 Зелински Петр Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

П 8 Руис Фабиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

П 11 Лосано Ирвинг Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 74

Н 37 Петанья Андреа Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

П 21 Политано Маттео Всего навесов: 4 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 55

Запасные игроки

В 16 Контини Никита

В 1 Мерет Алекс

З 31 Гулям Фаузи Фолов заработано: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 26

З 2 Малькуи Кевин Перехваты: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 16

З 44 Манолас Константинос Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Пасы: 39 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 35

З 33 Ррахмани Амир

З 23 Хисай Эльсеид

П 4 Демме Диего

П 68 Лоботка Станислав Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 26

П 7 Элмас Эльхиф Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 35

Н 18 Льоренте Фернандо