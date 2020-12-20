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2 : 0
завершен
вчера, 22:45
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Стадион Олимпико
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Иммобиле Чиро
ассистент Марушич Адам
|1:0
|9’
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Альберто Луис
ассистент Иммобиле Чиро
|2:0
|56’
|Худт Уэсли
|11’
|13’
|Лосано Ирвинг
|Эскаланте Гонсало
|24’
|30’
|Кулибали Калиду
|Иммобиле Чиро
|43’
|75’
|Лоботка Станислав
|Лаццари Мануэль
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|55’
|Элмас Эльхиф
|Политано Маттео
|55’
|Манолас Константинос
|Кулибали Калиду
|64’
|Гулям Фаузи
|Мариу Руй
|64’
|Лоботка Станислав
|Бакайоко Тьему
|Мурики Ведат
|Кайседо Фелипе
|67’
|74’
|Малькуи Кевин
|Лосано Ирвинг
|Перейра Андреас
|Иммобиле Чиро
|79’
|Катальди Данило
|Эскаланте Гонсало
|80’
|Габаррон Патрик Хиль
|Фелипе Луис
|85’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Милинкович-Савич Сергей
|85’
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|10
|Удары по воротам
|14
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|2
|Удары в створ
|6
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|12
|Фолы
|8
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|4
|Угловые
|9
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|2
|Офсайды
|1
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|6
|Cэйвы
|0
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|4
|Предупреждения
|3
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Иммобиле
1-0
Иммобиле
1-0