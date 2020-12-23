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Верона - Интер
Болонья - Аталанта
Милан - Лацио
Наполи - Торино
Рома - Кальяри
Сампдория - Сассуоло
Специа - Дженоа
Удинезе - Беневенто

Текстовая онлайн трансляция матча Верона против Интер

Верона Логотип футбольный клуб Верона 1:2 Логотип футбольный клуб Интер (Милан) Интер
Верона
Интер
1 : 2
завершен
вчера, 20:30
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Италия. Серия А 2020/2021, 14 тур
Стадион Марко Антонио Бентегоди
Телетрансляция: МАТЧ! Футбол 2
Ставки на футбольные матчи
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Мелбет 7.17 4.31 1.52
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    29' Давидович Павел (27)
     
    31' Давидович Павел (27) уходит с поля, Ловато Маттео (6) вышел на поле
     
    45+3' Дзакканьи Маттиа (20)
     
    46' Сальседо Эдди (9) уходит с поля, Илич Иван (14) вышел на поле
     
    2
    53' Колли Эбрима (90) уходит с поля, Рюэгг Кевин (19) вышел на поле
    53' Дзакканьи Маттиа (20) уходит с поля, Лазович Дарко (8) вышел на поле
     
    59' Ловато Маттео (6) уходит с поля, Гюнтер Корай (21) вышел на поле
     
    63' (1:1) Илич Иван (14)
     
    64' Димарко Федерико (3)
     
    79' Маньяни Джанджакомо (23)
     
    45+1' Брозович Марцело (77)
     
    52' (0:1) Мартинес Лаутаро (10) (Хакими Ашраф (2))
     
    69' (1:2) Шкриньяр Милан (37) (Брозович Марцело (77))
     
    70' Перишич Иван (14) уходит с поля, Видаль Артуро (22) вышел на поле
     
    83' Бастони Алессандро (95)
     
    87' Мартинес Лаутаро (10) уходит с поля, Гальярдини Роберто (5) вышел на поле
    Голы
    52’ 0:1 Мартинес Лаутаро
    ассистент Хакими Ашраф
    Илич Иван 1:1 63’
    69’ 1:2 Шкриньяр Милан
    ассистент Брозович Марцело
    Наказания
    Давидович Павел 29’
    45+1’ Брозович Марцело
    Дзакканьи Маттиа 45+3’
    Димарко Федерико 64’
    Маньяни Джанджакомо 79’
    83’ Бастони Алессандро
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Ловато Маттео Давидович Павел 31’
    Илич Иван Сальседо Эдди 46’
    Рюэгг Кевин Колли Эбрима 53’
    Лазович Дарко Дзакканьи Маттиа 53’
    Гюнтер Корай Ловато Маттео 59’
    70’ Видаль Артуро Перишич Иван
    87’ Гальярдини Роберто Мартинес Лаутаро
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 18
    		2 Удары в створ 5
    		16 Фолы 20
    		2 Угловые 8
    		40% Владение мячом 60%
    		3 Cэйвы 1
    		4 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    juvenale
    juvenale ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 00:40
    а каталонцев бы выиграл 3-0 на камп ноу? 😁
    juvenale
    juvenale ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 00:39
    я слышал что гамула пирло сменит
    juvenale
    juvenale ответ allemz II (раскрыть)
    сегодня в 00:39
    ну странно если бы он после 9 лет не выиграл бы чемпионат с Юве)))хотя бентанкур рабье это не кдб и сильва)
    Agamaga
    Agamaga ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 23:36
    В Турин не только пепка, но и другие топ тренеры не пойдут. Чего смотреть на них? Карпин бы тоже выиграл сериал с юве
    allemz II
    allemz II ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 23:28
    Шутки шутками, но в Италии не затерялся бы, первые два сезона он хорош в новых клубах до тех пор пока соперники не привыкнут к его тактике, ахах
    А в ЛЧ также бы лажал, это да))
    juvenale
    juvenale ответ allemz II (раскрыть)
    вчера в 23:25
    так хотели,но пепка не захотел))я бы посмотрел на пепа с нынешним составом Ювентуса))))
    allemz II
    allemz II ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 23:20
    Так для таких целей Пепа бы пригласили или устроили бартер на Аллегри, доплатили бы ещё, я посмотрел бы на него в Италии, ахаха
    juvenale
    juvenale ответ allemz II (раскрыть)
    вчера в 23:16
    а ты еще сомневаешься что Ювентус не возьмет скудо?У Пирло худший старт при Аньелли,команда уже набрала на 11 очков меньше,чем даже при Сарри)))Ювентусу главное попасть в зону лч.По поводу зачем нужно было убирать,тоже согласен.Аллегри лучший тренер для Юве и выжимал из этих высохшихся игроков все и просил обновить полузащиту)но те решили типо иди нахер 21 век нам нужен атакующий,красивый футбол(аля сити) нужны новые фанаты и рынки сбыта,купили Роналду и нужно развивать бренд
    allemz II
    allemz II ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 23:12
    Возросшая конкуренция заставила руководство многократно ошибиться)) Зачем Аллегри с его многолетней рабочей стратегией убрали и пригласили гения Сарри и молокососа Пирло, тем самым создавая ещё больше проблем? Не удивлюсь, если зелёный Пирло отдаст Скудеттку конкурентам и в Италии откроется новая глава противостояний))
    juvenale
    juvenale ответ allemz II (раскрыть)
    вчера в 22:55
    те тренер без опыта и пол состава молодых игроков + новая схема и игра это не перестройка хахах так можно списывать каждый сезон,типо конкурентов нет,те подтянулись и тд)))только каждый сезон были новые конкуренты)я также могу сказать,что это не миланцы поднялись,а Юве опустился...Если бы сейчас был бы условный Аллегри, Юве бы уже в отрыве в очков 6 шел,не теряя очки с беневентами и кротоне
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 22:54, ред.
    Ничего себе. Во Интер даёт!
    allemz II
    allemz II ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 22:52
    Какая перестройка? Выгодно применять термин "перестройка", когда наконец в лиге начало проявляться подобие конкуренции)) Это всё тот же Ювентус, вполноги бравший Скудеттку с мертвыми конкурентами в лице Милана и Интера, просто фактор возрастания конкуренции немного застал клуб врасплох и Аньелли пытается что-то изменить, чтобы не растерять статус гегемона, только этого пока мало. Как Милан и Интер начали набирать обороты, так многолетняя система сразу дала сбой))
    Ozabot
    Ozabot
    вчера в 22:48
    «Интер» был явно сильнее и справедливо победил. Кажется, вопрос должны были решить еще до перерыва, но решили оставить интригу. Ничья бы точно была несправедливым результатом.
    Теперь успехов «Милану» против «Лацио».
    juvenale
    juvenale ответ allemz II (раскрыть)
    вчера в 22:47, ред.
    ну а кому еще бороться с таким то составом и Ювентусом на перестройке)
    и смысл такого чемпионства, с вылетом из всех еврокубков, после первой же стадии)))как-то стремновато
    allemz II
    allemz II ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 22:42
    Со Спаллетти чудом получилось, вроде как Лацио расщедрился))
    Ну так одно дело купить, а другое - слепить команду, на что потребуется время.
    Очнитесь, Интер за чемпионство борется, это уже повышение в классе для китайцев))
    juvenale
    juvenale ответ allemz II (раскрыть)
    вчера в 22:39
    да ладно)))со Спалетти как раз и выходил))вот только позорно занимать четвертое место в группе с сильнейшим в Италии составом,трансферами на 200 млн и зп 12 тренеру...а так это скудо ничего не решит.У Ювентуса перестройка и он уже ими наелся
    joma_inter
    joma_inter
    вчера в 22:38
    C победой Интеристы!
    allemz II
    allemz II
    вчера в 22:37
    При Конте, черно-синие начали показывать хорошие результаты нежели его предшественники, борется за Скудеттку (Нова для нынешнего Интера), попадает в ЛЧ. И ещё кто-то пытается осудить его за вылет из ЛЧ, куда до него Интер только по праздникам выходил))
    allemz II
    allemz II ответ Жека10 (раскрыть)
    вчера в 22:33
    Лучше него и не найти. Он пришел в разваленную годами команду с низов до верху и пытается реабилитировать ее, а вам нерадзуррцам результаты хоть сейчас подавай. На это нужно время.
    Уйдет он, за ним последуют физруки того же калибра, что были до него и увидим прежний Интер, борющийся за 4-5 места.
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
    вчера в 22:32
    С дежурной победой Интеристы!
    Maximiliano_777
    Maximiliano_777
    вчера в 22:31
    Поздравляю всех черно-синих собратьев! Главное - 3 очка, а игру подправим после НГ))
    allemz II
    allemz II
    вчера в 22:28
    Между двумя фаворитами-гигантами сериала Интера и Милана идёт серьезная борьба за скудеттку. Тем интересней.
    Agamaga
    Agamaga
    вчера в 22:04
    Чёрная пантера скажет своё слово?
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
    вчера в 22:03
    Forza Inter
    Жека10
    Жека10
    вчера в 21:59
    Антонио Конте долой!Ну не нужен он Интеру
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    вчера в 19:38
    1-2
    1bear
    1bear
    вчера в 18:59
    верю,что Верона не проиграет
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    вчера в 15:58
    «Интер» одержал в чемпионате Италии шесть побед подряд, но далеко не все из них получились закономерными и логичными. Например, переиграть «Наполи» «нерадзурри» помогла изрядная доля везения, а в последнем поединке против «Специи» подопечные Антонио Конте сыграли настолько блекло, что вполне могли и потерять очки. «Интеру» мешает усталость, но рулевой миланской команды к ротации почему-то прибегает редко
    Gahi
    Gahi
    вчера в 08:12
    Интер = П.2.
    Ozabot
    Ozabot
    вчера в 07:27
    «Верона» — команда с сюрпризом, но вряд ли доставит неприятности «Интеру». Да и против Лукаку у них ничего нет.
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