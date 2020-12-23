|
1 : 2
завершен
вчера, 20:30
|
Стадион Марко Антонио Бентегоди
Телетрансляция: МАТЧ! Футбол 2
|52’
|0:1
|
Мартинес Лаутаро
ассистент Хакими Ашраф
|Илич Иван
|1:1
|63’
|69’
|1:2
|
Шкриньяр Милан
ассистент Брозович Марцело
|Давидович Павел
|29’
|45+1’
|Брозович Марцело
|Дзакканьи Маттиа
|45+3’
|Димарко Федерико
|64’
|Маньяни Джанджакомо
|79’
|83’
|Бастони Алессандро
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ловато Маттео
|Давидович Павел
|31’
|Илич Иван
|Сальседо Эдди
|46’
|Рюэгг Кевин
|Колли Эбрима
|53’
|Лазович Дарко
|Дзакканьи Маттиа
|53’
|Гюнтер Корай
|Ловато Маттео
|59’
|70’
|Видаль Артуро
|Перишич Иван
|87’
|Гальярдини Роберто
|Мартинес Лаутаро
|
|6
|Удары по воротам
|18
|
|
|2
|Удары в створ
|5
|
|
|16
|Фолы
|20
|
|
|2
|Угловые
|8
|
|
|40%
|Владение мячом
|60%
|
|
|3
|Cэйвы
|1
|
|
|4
|Предупреждения
|2
|