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1 : 2
завершен
10 января 2021, 17:00
воскресенье
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Стадион Дачия Арена
|15’
|0:1(П)
|Инсинье Лоренцо
|Лазанья Кевин
|1:1
|27’
|90’
|1:2
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Бакайоко Тьему
ассистент Мариу Руй
|37’
|Ди Лоренцо Джованни
|Арслан Толгай-Али
|44’
|52’
|Тренеру Гаттузо Дженнаро
|Самир
|67’
|Зегелар Марвин
|86’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|16’
|Максимович Никола
|Манолас Константинос
|46’
|Мариу Руй
|Ррахмани Амир
|68’
|Элмас Эльхиф
|Руис Фабиан
|68’
|Льоренте Фернандо
|Петанья Андреа
|Уолес
|Арслан Толгай-Али
|71’
|Зегелар Марвин
|Ларсен Йенс Стрюгер
|71’
|Несторовски Илия
|Лазанья Кевин
|81’
|90+2’
|Демме Диего
|Зелински Петр
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|17
|Удары по воротам
|17
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|8
|Удары в створ
|6
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|19
|Фолы
|6
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|2
|Угловые
|7
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|0
|Офсайды
|1
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|37%
|Владение мячом
|63%
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|4
|Cэйвы
|7
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|3
|Предупреждения
|1
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Посмотрим дадут ли нам или в наши ворота?!
Посмотрим дадут ли нам или в наши ворота?!