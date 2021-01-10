В 1 Муссо Хуан Голов пропущено: 2 Спасений: 4 Пасы: 16 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90

З 50 Бекао Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 40 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

З 14 Бонифаци Кевин Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 19 Ларсен Йенс Стрюгер Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 2 Блоки: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 72

П 16 Молина Науэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

З 3 Самир Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

П 22 Арслан Толгай-Али Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 72

П 10 де Пауль Родриго Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

П 38 Мандрагора Роландо Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 3 Блоки: 1 Перехваты: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

П 37 Перейра Роберто Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

Н 15 Лазанья Кевин Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 81

Запасные игроки

В 31 Гаспарини Мануэль

В 96 Скуффет Симоне

З 87 де Майо Себастьян

З 90 Зегелар Марвин Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 18

З 18 тер Авест Хидде

З 5 Увежан Томас

П 6 Макенго Жан-Виктор

П 64 Палумбо Мартин

П 65 Риго Алессандро

П 11 Уолес Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 18