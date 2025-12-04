Top.Mail.Ru
Футболист «Зенита» Соболев не переживает из-за низкой результативности

04 декабря 2025, 16:54

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев не переживает из-за своей низкой результативности в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом Соболев рассказал журналистам.

Соболев в текущем сезоне забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу в 15 матчах РПЛ.

«Результативность — она главная, — сказал Соболев. — Понятно, что недостаточно забил и передачу [только одну] отдал. Но, если хорошо работать, то голы придут. Поэтому я особо не переживаю. В том сезоне тоже все чуть-чуть накидывали на меня. Но спокойно работал, знал, что будет все хорошо. И в том сезоне, в концовке, и забивал, и отдавал».

Также Соболев прокомментировал выбор главного тренера «Зенита» Сергея Семака играть в атаке не номинальным форвардом бразильским полузащитником Луисом Энрике.

«Я не могу что-то говорить. Сергей Богданович одну фразу хорошую сказал один раз, что наша работа тренироваться, его работа определять стартовый состав, — сказал Соболев. — Поэтому это решение тренера, и с ним спорить неправильно будет. Так бывает, но ничего в этом такого нет».

Хэппи МИЛФ
Хэппи МИЛФ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
05 декабря в 11:20
Классный комментарий, прям с удовольствием прочитал, с последней фразы орнул)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 декабря в 10:32, ред.
Переживание не входит в набор привилегий в той зоне комфорта в которой оказывается игрок через секунду после подписание контракта с Зенитом....
Это же прекрасно....изредка смотреть на дверь....когда "голы придут"...
Конечно есть лёгкий дискомфорт от того что "голы приходят" реже чем титулы....но...игрок ясно дает понять что он "особо не переживает"....и нам от этих слов становиться так же спокойно как и ему...
Кто то мало забивает , и переживает - таким не место в Зените Семака.....
Главное гармония , спокойствие и комфорт....
Удачи и дальнейшего процветание...сверхспокойному нападающему...на которого изредка "чуть-чуть накидывают"....прям как на вентилятор...
sir_Alex
sir_Alex
05 декабря в 10:00
Солдат спит, а служба идёт.
adekvat
adekvat
04 декабря в 21:39
Нормально все будет как в том сезоне, без чемпионства.
jRest
jRest
04 декабря в 20:43
Если бы ему платили по классике - три рубля кучка, а в кучке три штучки - вот тогда бы переживал.
particular
particular
04 декабря в 20:28, ред.
Вот, что значит спокойная жизнь на контракте, - не опаздывай на тренировки, работай с толпой, иногда попадай по мячу, а если повезёт, то и в створ ворот :)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
04 декабря в 20:07
Не переживает...все равно не догнать Роналду в гонке 1000 голов
sv_1969
sv_1969 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
04 декабря в 19:30
Вспомнилась знаменитая реклама 90-х! Мы сидим а денюжки идут)))
sv_1969
sv_1969 ответ Rupertt (раскрыть)
04 декабря в 19:29
    wauxqn95h8d6
    wauxqn95h8d6
    04 декабря в 19:04
    А чо ему переживать, контракт есть, денежка капает
    Варвар7
    Варвар7
    04 декабря в 18:57
    А , чего Сашок должен переживать ? Есть ГТ у него голова большая - пусть думает и переживает. Всё равно Серёга Семак за результат отвечает - хотя не похоже , что и он "шибко парится" по этому поводу...)
    112910415
    112910415
    04 декабря в 18:17
    да нормально , Саша, можешь не забивать !
    Bad Listener
    Bad Listener
    04 декабря в 17:27, ред.
    Это мы кстати так и поняли что он не переживает, можно было и не объяснять, некогда переживать - семья, дети, быт, Дота 2 два часа в день
    Rupertt
    Rupertt
    04 декабря в 17:22
    Человек работает, отдаётся, моменты создаёт. Да, не идёт пока — бывает у нападающих такие периоды. В прошлом сезоне тоже поливали, а потом все радовались его голам. Главное — пусть голову не опускает. А кто играет — Соболев или Луис Энрике — решать Семаку. Тренер видит команду изнутри. Головы придут, вот тогда все снова будут восхищаться.
    Сергей Щербаков
    Сергей Щербаков
    04 декабря в 17:10
    Но, если хорошо работать, то голы придут.... Так получается он не работает!!!! Так зачем деньги платят. Посадить на сдельщину и будет толк
    derrik2000
    derrik2000
    04 декабря в 17:00, ред.
    А что, дельфин должен переживать? Контракт-то ДЕЙСТВУЮЩИЙ!))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    04 декабря в 16:59
    Что ему переживать из-за низкой результативности. Вот если бы зарпла была низкой из-за этого он бы за вибрировал. А так что на поле, что на лавке валюта на счёт льется рекой . Красотк!
