Футболист «Зенита» Соболев не переживает из-за низкой результативности

04 декабря 2025, 16:54

Нападающий петербургского «Зенита» не переживает из-за своей низкой результативности в Российской премьер-лиге ( РПЛ ). Об этом Соболев рассказал журналистам.

Соболев в текущем сезоне забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу в 15 матчах РПЛ .

«Результативность — она главная, — сказал Соболев. — Понятно, что недостаточно забил и передачу [только одну] отдал. Но, если хорошо работать, то голы придут. Поэтому я особо не переживаю. В том сезоне тоже все чуть-чуть накидывали на меня. Но спокойно работал, знал, что будет все хорошо. И в том сезоне, в концовке, и забивал, и отдавал».

Также Соболев прокомментировал выбор главного тренера «Зенита» Сергея Семака играть в атаке не номинальным форвардом бразильским полузащитником Луисом Энрике.

«Я не могу что-то говорить. Сергей Богданович одну фразу хорошую сказал один раз, что наша работа тренироваться, его работа определять стартовый состав, — сказал Соболев. — Поэтому это решение тренера, и с ним спорить неправильно будет. Так бывает, но ничего в этом такого нет».