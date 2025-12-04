Семак не считает отсутствие голов у Энрике причиной непопадания в «старт»

1764856230

04 декабря 2025, 16:50

Низкая результативность футболиста «Зенита» не является причиной его непопадания в стартовый состав. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды .

«Исходим из того, что не только голы и передачи влияют на то, кто играет стартом в составе, — сказал он. — Конечно, это важный фактор, и мы все вместе хотим, чтобы Луис Энрике показывал цифры лучше, чем есть на сегодняшний день. Но если проанализировать, у него никогда не было запредельных цифр, за исключением последнего сезона, где его результативность была выше».

«Это футболист, который много играет один в один, хорош в борьбе, единоборствах. Он очень быстрый игрок. Эти качества помогают строить игру команды. Конечно, нам всем хотелось бы, чтобы количество результативных действий было больше. Но он еще молодой игрок, 24 года. Естественно, он может прогрессировать, ему нужно адаптироваться», — добавил Семак.

В нынешнем сезоне Луис Эрике сыграл 18 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи.

24-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2025 года из «Ботафого» за €33 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2028 года.