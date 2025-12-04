Top.Mail.Ru
Семак не считает отсутствие голов у Энрике причиной непопадания в «старт»

04 декабря 2025, 16:50

Низкая результативность футболиста «Зенита» Луиса Энрике не является причиной его непопадания в стартовый состав. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Сергей Семак.

«Исходим из того, что не только голы и передачи влияют на то, кто играет стартом в составе, — сказал он. — Конечно, это важный фактор, и мы все вместе хотим, чтобы Луис Энрике показывал цифры лучше, чем есть на сегодняшний день. Но если проанализировать, у него никогда не было запредельных цифр, за исключением последнего сезона, где его результативность была выше».

«Это футболист, который много играет один в один, хорош в борьбе, единоборствах. Он очень быстрый игрок. Эти качества помогают строить игру команды. Конечно, нам всем хотелось бы, чтобы количество результативных действий было больше. Но он еще молодой игрок, 24 года. Естественно, он может прогрессировать, ему нужно адаптироваться», — добавил Семак.

В нынешнем сезоне Луис Эрике сыграл 18 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи.

24-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2025 года из «Ботафого» за €33 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2028 года.

andrewheat
andrewheat
05 декабря в 09:54
Навеяло слова Карпина, сказанные в своё время о Песьякове:
– Я был уверен, что Песьяков будет играть. А он будет играть пока я тренер. Уверен, что из всех вратарей российской Премьер-Лиги он лучше всех играет ногами.
– А как же Акинфеев?
– Акинфеев хорошо выбивает. Это немного другое.
– Может приоритет при оценке игры вратаря несколько в другом?
– Для вас в другом, для меня нет.
Sergo81
Sergo81 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
05 декабря в 09:04
В отличии от нас, Семак видит работу Луиса на тренировках и знает его возможности. Поэтому и ставит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 декабря в 03:53
Семак не считает отсутствие голов у Энрике причиной непопадания в «старт»
Они вообще не знакомы.......
Sergo81
Sergo81 ответ Boberto Raggio (комментарий удален) (раскрыть)
04 декабря в 23:58
Ещё пример, домингес пришёл в Зенит лучшим легом и Аршавин не давал ему играть вообще. Он промучался год-полтора и обратно в рубин ушёл и стал лучшим в рпл сразу. Есть такой тип футболиста, которому нужно доверие и тепличные условия в коллективе. Вот домингес и Луис- они такие. Бердыев это понимал.
Sergo81
Sergo81 ответ Boberto Raggio (комментарий удален) (раскрыть)
04 декабря в 23:50
Вот Халк, кстати, в первый месяц сразу свалить из Зенита хотел. Он офигел от этой русской непосредственности. Так и тут. Это зависть к луису. Он много стоит, много получает, и кое-кто хочет всем доказать, что он лучше и полезнее Луиса. Это в жизни везде так.
Sergo81
Sergo81
04 декабря в 23:38
Единственное, за что я поддерживаю Семака, за то, что он ставит Луиса в состав не смотря ни на что. Этот парень заиграет и очень ярко. Потенциально он сильнейший в Зените. Нужна поддержка нормальных партнёров.
Sergo81
Sergo81 ответ Boberto Raggio (комментарий удален) (раскрыть)
04 декабря в 23:32
Если Глушенков начнёт играть с луисом, то сразу уйдёт в тень. Он подзатыльник проглотил с пониманием своих действий
Sergo81
Sergo81 ответ Boberto Raggio (комментарий удален) (раскрыть)
04 декабря в 23:27
Его уровень на порядок выше и максима и всех Бразилов зенитовских. А мяч держит, потому как не видит продолжения атаки , ждёт, пока они разродятся. Тому Максиму он чётко голевую отдал, а Луиса всегда не замечают. Ему нужен нормальный партнёр в атаке, а не эти тащеры. Он скромный парень, привык в Бразилии без этих ужимок играть, не понимает, как с ними взаимодействовать. Так было с Шевой в Челси, тому давали пас но чуть позже чем надо и немного не туда. А этому вообще не даёт тащер. Сам таскает.
Sergo81
Sergo81
04 декабря в 17:32
Кто смотрит игры Зенита, тот прекрасно понимает почему( точнее из-за кого) Луис так мало забивает. Мне не понятно другое, почему его соотечественники Бразилы на него не играют. В том же цска Газзаева бразилы друг друга оберегали.
Bad Listener
Bad Listener
04 декабря в 17:28
А мы кстати не считаем отсутствие чемпионства поводом переносить юбилей
shlomo2
shlomo2
04 декабря в 17:23
При всем уважении к Сергею..... Зени пора менять тренера....
Rupertt
Rupertt
04 декабря в 17:22
Ну да, цифры у Луиса Энрике слабые, но Семак дело говорит — он реально много черновой работы делает. Быстрый, цепкий, один-в-один проходит часто, видно что старается. Просто пока не адаптировался до конца. 24 года — весь впереди. Будем надеяться, что начнёт и забивать, и отдавать, а то за такие деньги хочется побольше пользы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
04 декабря в 17:04
И этот тип забивший 1 гол за 15 игр получает в Газпрома 6млн евро за сезон? К тому же Газпром протолкнул его в число номинантов на лучшего футболиста года ФИФА. Вот она чудодейственная сила огромных денег в действии.
