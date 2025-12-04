Гаджиев получил приз «За верность» за вклад в российский футбол

1764868693

04 декабря 2025, 20:18

Президент махачкалинского «Динамо» стал обладателем приза «За верность» имени Федора Черенкова в категории «За вклад в российский футбол». Церемония награждения проходит в Москве.

Приз из рук заместителя генерального секретаря Российского футбольного союза Ирины Посирениной получил сын Гаджиева Муслим.

На награду также претендовали Анатолий Давыдов, Сергей Семак, Олег Романцев, Юрий Семин и Валерий Газзаев.

Гаджиев в этом году отметил свое 80-летие и 60-летие в футболе. В 1988 году в качестве тренера сборной СССР он стал олимпийским чемпионом. Он был главным тренером в «Анжи», японском «Санфречче Хиросима», самарских «Крыльях Советов», раменском «Сатурне», нижегородской «Волге», пермском «Амкаре», входил в тренерский штаб сборной России, СССР , бакинского «Нефтчи».

О призе

Приз «За верность» был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК «Дело» в августе 2024 года. Победители номинаций были выбраны решением жюри.

Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент РПЛ Александр Алаев, президент Российского футбольного союза ( РФС ) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.