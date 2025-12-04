Игрок ЦСКА Кисляк стал лучшим молодым футболистом РПЛ 2025 года

1764856365

04 декабря 2025, 16:52

Полузащитник московского ЦСКА признан лучшим молодым футболистом Российской премьер-лиги ( РПЛ ) 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Детской футбольной лиги.

По результатам опроса 100 экспертов лучшим молодым футболистом РПЛ Кисляка назвали 86 человек. Всего он набрал 474 балла. Второе место занял его одноклубник Кирилл Глебов (338 баллов), третье — полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев (158 баллов), четвертое — нападающий тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков (143 балла). Замкнул пятерку защитник ЦСКА Матвей Лукин (118 баллов).

Обладательницей премии среди девушек стала нападающая «Краснодара» Арина Шуба, которая набрала 109 баллов. Второе место разделили полузащитник петербургского «Зенита» Дарина Ишмухаметова и нападающая московского «Чертаново» Кира Петухова (обе — по 107 баллов). На четвертой строчке — защитник «Локомотива» Владислава Буткевич (65 баллов). Замкнула пятерку полузащитник ЦСКА Елизавета Семенова (52 балла).

Представители спортивной редакции ТАСС проголосовали следующим образом. Руководитель редакции Владислав Уткин на первое место поставил Глебова, на второе — Кисляка, на третье — Дмитриева, на четвертое — Лукина, на пятое — Пестрякова. Ведущий направления Даниил Онищенко отдал первое место Кисляку, второе — Глебову, третье — Пестрякову, четвертое — Дмитриеву, пятое — полузащитнику московского «Динамо» Ульви Бабаеву. У корреспондента Романа Шлуинского на первом месте Кисляк, на втором — Дмитриев, на третьем — Бабаев, на четвертом — Лукин, на пятом — форвард самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков.