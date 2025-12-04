Top.Mail.Ru
Игрок ЦСКА Кисляк стал лучшим молодым футболистом РПЛ 2025 года

04 декабря 2025, 16:52

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк признан лучшим молодым футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Детской футбольной лиги.

По результатам опроса 100 экспертов лучшим молодым футболистом РПЛ Кисляка назвали 86 человек. Всего он набрал 474 балла. Второе место занял его одноклубник Кирилл Глебов (338 баллов), третье — полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев (158 баллов), четвертое — нападающий тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков (143 балла). Замкнул пятерку защитник ЦСКА Матвей Лукин (118 баллов).

Обладательницей премии среди девушек стала нападающая «Краснодара» Арина Шуба, которая набрала 109 баллов. Второе место разделили полузащитник петербургского «Зенита» Дарина Ишмухаметова и нападающая московского «Чертаново» Кира Петухова (обе — по 107 баллов). На четвертой строчке — защитник «Локомотива» Владислава Буткевич (65 баллов). Замкнула пятерку полузащитник ЦСКА Елизавета Семенова (52 балла).

Представители спортивной редакции ТАСС проголосовали следующим образом. Руководитель редакции Владислав Уткин на первое место поставил Глебова, на второе — Кисляка, на третье — Дмитриева, на четвертое — Лукина, на пятое — Пестрякова. Ведущий направления Даниил Онищенко отдал первое место Кисляку, второе — Глебову, третье — Пестрякову, четвертое — Дмитриеву, пятое — полузащитнику московского «Динамо» Ульви Бабаеву. У корреспондента Романа Шлуинского на первом месте Кисляк, на втором — Дмитриев, на третьем — Бабаев, на четвертом — Лукин, на пятом — форвард самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков.

Приз лучшему молодому игроку РПЛ «Первая пятерка» учрежден в 2002 году. В прошлом году лучшим молодым игроком РПЛ был признан полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Ранее обладателями награды становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Павел Яковлев, Александр Кокорин, Константин Базелюк, Эльмир Набиуллин, Алексей Миранчук, Александр Головин, Федор Чалов, Ильзат Ахметов, Матвей Сафонов, Магомед-Шапи Сулейманов, Игорь Дивеев, Арсен Захарян, Сергей Пиняев и Константин Тюкавин.

Sergo81
Sergo81
05 декабря в 15:00
Не хватает в тройке Батракова, Дмитриев лишний.
Шуня771
Шуня771
05 декабря в 11:39
"Гол с фолом", в конюшню, приравнивается к 15 в рядовом матче!)
Шуня771
Шуня771 ответ Хэппи МИЛФ (раскрыть)
05 декабря в 11:37
ВИ Хто?)
Хэппи МИЛФ
Хэппи МИЛФ ответ Шуня771 (раскрыть)
05 декабря в 11:16
Хоспадя, ваш носатый пару игр более-менее провел, гол с фолом забил и после дерби все игры провалил. Что-то вы не возмущаетесь, почему он вообще в списках
Шуня771
Шуня771
05 декабря в 10:57
Ах-ха-ха!

С Краснодаром, ЛОКО, Спартаком где был Кисляк?????

Даже по ТТД Батраков впереди....

Батраков, Дмитриев и дальше по списку...

Опрос проводился на лыжной базе???)))
112910415
112910415
05 декабря в 05:38
видно, хороша Шуба ! )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
04 декабря в 23:30
Предлагаю участникам баррикад, слегка махнув рукой, порадоваться за шубу..., Арину Шубу из Краснодара. ))
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ shur (раскрыть)
04 декабря в 23:20
Приятного просмотра!
Я Лацио-Милан смотрю. )
shur
shur ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
04 декабря в 23:15
...не по детски схлеснулись, а ведь Роб 2 года в Милане отпахал,выходит вы братки! Хорошего вечера,пойду МЮ смотреть!
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Boberto Raggio (комментарий удален) (раскрыть)
04 декабря в 23:12, ред.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
    04 декабря в 23:10
    Твой аргумент для любителей футбола, а не для фанов.
    shur
    shur ответ всё продинамил (раскрыть)
    04 декабря в 23:02
    ...Он в следующей пятерке уже первый!!!
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan ответ Boberto Raggio (комментарий удален) (раскрыть)
    04 декабря в 23:00
    Матвей не нападающий. Он часто играет ближе к опорной зоне. И при этом 15 результативных действий. Найдёте ещё таких полузащитников, которые играя между опорной зоной и нападением сделали 15 результативных действий в этом сезоне?
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan ответ всё продинамил (раскрыть)
    04 декабря в 22:54
    В прошлом году уже получил премию.
    Она один раз вручается.
    всё продинамил
    всё продинамил
    04 декабря в 22:43
    Не понял, а Батраков что, уже старый? Почему его даже в пятерке нет?
    Red blu
    Red blu
    04 декабря в 22:19
    Кисляк стал девятым игроком ЦСКА, выигравшим премию «Первая пятёрка»
    Ранее лауреатами награды лучшему молодому футболисту чемпионата России становились Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Константин Базелюк, Александр Головин, Фёдор Чалов, Ильзат Ахметов и Игорь Дивеев.

    Национальная премия «Первая пятёрка» существует в российском футболе с 2002 года
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Boberto Raggio (комментарий удален) (раскрыть)
    04 декабря в 21:48
    Просто люди некоторые смотрят футбол в фанатский очках и для них игрок ЦСКА в принципе не может быть лучшим. Но большинство людей, понимающих в футболе видят, что реально сегодня именно Кисляк лучший молодой, а не Батраков. Причина очевидна. Кисляк играет все время ровно и хорошо. Батраков одну игру прилично, а две - дурака валяет. Видно, что звезду поймал.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Boberto Raggio (комментарий удален) (раскрыть)
    04 декабря в 20:47
    Я не забугорный эксперт, обращайся к ним )))))
    Будь здрав.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    04 декабря в 19:46
    У забугорных экспертов Кисляк по их рейтингу лучше Батракова.
    Ответ Байкалу 38.
    Академия ЦСКА 3 лучших !!!!
    lotsman
    lotsman
    04 декабря в 19:19
    Вполне заслуженно.
    shur
    shur
    04 декабря в 19:15
    ...разрыв между первым и третьим приличный! Кисляк, не то чтобы лучший, скорей самый активный и заметный на поле игрок! В любой
    игре ЦСКА Он сильно выделяется на фоне других и это сразу заметно!!! Удачи,прогресса и роста парню!!!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    04 декабря в 18:12
    Абсолютно заслуженно! Красавчик, Матвей!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    04 декабря в 18:01
    Кисляк хорош, но лучший молодой игрок это Батраков.
    2 крутой сезон сезон.
    лидер Локо.
    Байкал-38
    Байкал-38
    04 декабря в 17:49
    Реально лучший молодой игрок РПЛ 2025 года это Алесей Батраков, но так как два раза этот приз не вручается, то он не учавствовал в этом конкурсе.
    Кисляка с "первой пятёркой, но не с лучшим молодым футболистом 2025 года.
    Повезло ему, что Батраков вне конкурса.
    sv_1969
    sv_1969
    04 декабря в 17:25
    Думаю Пестряков долго в Акроне не усидит!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    04 декабря в 17:01
    В пятерке трое лучших из ЦСКА. О чем это говорит? Где с молодежью лучше работают? Ответ очевиден
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan
    04 декабря в 16:58
    Сейчас у кого-то знатно подгорит.
    Гость
