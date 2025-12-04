КДК оштрафовал Баринова за оскорбительное поведение

1764854239

04 декабря 2025, 16:17

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) оштрафовал полузащитника московского «Локомотива» на 100 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении болельщиков. Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

«Локомотив» 26 ноября дома уступил «Спартаку» со счетом 2:3 в ответном матче 1/4 финала плей-офф «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Фонбет — Кубка России. Баринов сообщил «Спорт-Экспрессу», что болельщики демонстрировали оскорбительные жесты, но позднее извинились.