Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

КДК оштрафовал Баринова за оскорбительное поведение

04 декабря 2025, 16:17

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова на 100 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении болельщиков. Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

«Локомотив» 26 ноября дома уступил «Спартаку» со счетом 2:3 в ответном матче 1/4 финала плей-офф «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Баринов сообщил «Спорт-Экспрессу», что болельщики демонстрировали оскорбительные жесты, но позднее извинились.

«Из открытых источников мы рассмотрели дисциплинарное нарушение, которое совершил после матча Баринов, — сказал Григорьянц. — Он принял участие в заседании, также был юрист клуба. Баринов признал, что не сдержался, в его речи были оскорбление и нецензурная лексика. Здесь есть отягчающие обстоятельства, рядом были женщины и дети, которые просили автограф и, вероятно, слышали его речь. За оскорбление иных лиц, не повлекшее прямое удаление, КДК оштрафовал Баринова на 100 тыс. рублей».

Подписывайся в ВК
Все новости
КДК рассмотрит оскорбительное поведение Баринова в отношении болельщиков
01 декабря
КДК РФС 4 декабря рассмотрит поведение тренера «Балтики» Талалаева
01 декабря
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по одному эпизоду матча с ЦСКА
26 ноября
«Спартак» оштрафовали на 1 млн рублей по итогам матча РПЛ с ЦСКА
26 ноября
КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой после матча РПЛ «Спартак» — ЦСКА
24 ноября
КДК РФС рассмотрит отсутствие Станковича на пресс-конференции после игры
10 ноября
Сортировать
Все комментарии
YuriA
YuriA
05 декабря в 13:36
Не хотел бы его видеть в ЦСКА....
112910415
112910415
05 декабря в 05:51
в ЦСКА он исправится !
Vilar
Vilar
04 декабря в 21:48, ред.
Пора переименовывать кдк в ИНКВИЗИЦИЮ рфс. Прямо, как в средние века: допросили Баринова, открыли открытые источники, опросили женщин и детей, имеющих слух, и несмотря, на наказание, Баринов, как Галилей, тихонько сказал: да, пошли вы в ж...
ssspartak
ssspartak
04 декабря в 20:01
Так то на ровном месте вообще схлопотал.
Alex_67
Alex_67
04 декабря в 20:01
Баринов быстрее бы с карьерой определился. Куда только слухи его не отправляют? Интересно, а из-за чего появилось то, что все называют конфликтом? Мне кажется, Галактионов к этому имеет отношение.
lukarelli
lukarelli
04 декабря в 18:31
Сумма штрафа типа жребий
adekvat
adekvat
04 декабря в 17:16
Это кто там барину перечить решил?
ecq5f6spqenm
ecq5f6spqenm
04 декабря в 17:01
Да ему до лампочки,он в ЦСКА собрался
shur
shur
04 декабря в 16:45
...В руководстве ЦСКА призадумались, какое звание Барину присвоить, по прибытию в часть?!?!
VeniaminS
VeniaminS
04 декабря в 16:34
Правильное решение,эмоции надо сдерживать !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 