КДК оштрафовал Баринова за оскорбительное поведение

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова на 100 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении болельщиков. Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.
«Локомотив» 26 ноября дома уступил «Спартаку» со счетом 2:3 в ответном матче 1/4 финала плей-офф «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Баринов сообщил «Спорт-Экспрессу», что болельщики демонстрировали оскорбительные жесты, но позднее извинились.
«Из открытых источников мы рассмотрели дисциплинарное нарушение, которое совершил после матча Баринов, — сказал Григорьянц. — Он принял участие в заседании, также был юрист клуба. Баринов признал, что не сдержался, в его речи были оскорбление и нецензурная лексика. Здесь есть отягчающие обстоятельства, рядом были женщины и дети, которые просили автограф и, вероятно, слышали его речь. За оскорбление иных лиц, не повлекшее прямое удаление, КДК оштрафовал Баринова на 100 тыс. рублей».