Администратор «Торпедо» Петров получил приз «За преданность делу»

1764868125

04 декабря 2025, 20:08

Администратор московского футбольного клуба «Торпедо» Александр Петров удостоен номинации «За преданность делу» в призе «За верность» имени Федора Черенкова. Церемония награждения проходит в Москве.

Приз победителю вручил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

На победу также претендовали Михаил Бирюков и Сергей Семак (оба — «Зенит»), Сергей Бурдин, Эдуард Саркисов и Сергей Шахвердов (все — «Черноморец»), Алексей Поддубский (« СКА -Хабаровск»), Максим Грошев и Николай Мыльников (оба — «Оренбург»), Сергей Дудкин («Зенит», Пенза), Валерий Кондрашов («Волгарь»), Александр Кузнецов («Леон-Сатурн»), Кирилл Матушанский («Звезда»), Алексей Завгородний («Торпедо», Москва), Николай Таран («Севастополь»), Павел Черных («Тюмень») и Владимир Никольский («Торпедо», Владимир).

Петров в этом году отметил 50 лет работы в «Торпедо». До 2010 года он работал тренером-массажистом, после этого стал администратором. Все болельщики и представители клуба его называют «Капитоныч», у него такое отчество.

О призе

Приз «За верность» был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК «Дело» в августе 2024 года. Победители номинаций были выбраны решением жюри.

Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент РПЛ Александр Алаев, президент Российского футбольного союза ( РФС ) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.