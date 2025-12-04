Более 60 юных футболистов СЗФО подписали контракты с клубами за 5 лет

Более 60 игроков из команд Юношеской футбольной лиги Северо-Запада (межрегиональный проект Российского футбольного союза — прим. источника) за последние пять лет подписали контракты с профессиональными клубами. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя на церемонии награждения лучших юных футболистов, судей и спортивных школ СЗФО.
«Эти успехи — заслуга качественной работы директоров спортивных школ, тренерского состава, и конечно, родителей, которые поддерживают ребят, помогают им и гордятся их высокими спортивными достижениями. А успешная реализация всего спортивного проекта в целом положительно влияет на развитие футбола в Северо-Западном федеральном округе и является примером для других регионов нашей страны», — сказал Руденя.
Полпред призвал всех глав регионов округа поддерживать развитие юношеского футбола на своих территориях. «Футбол — это одна из самых доступных командных дисциплин, которой можно заниматься в каждом городе, муниципалитете, в каждом дворе. И участие в детском, юношеском спорте может стать хорошим началом для выявления и формирования спортивных талантов нашей страны», — подчеркнул Руденя, пожелав юным футболистам успехов в спорте, учебе и личном развитии.
Как уточнили в пресс-службе полпредства, в 2025 году в возрастной категории до 17 лет лауреатом сезона ЮФЛ Северо-Запада стал Максим Горшков из петербургской школы «Кировец-Восхождение», среди игроков до 16 лет — воспитанник калининградской «Балтики» Вячеслав Софьин. Награды получили также лучшие игроки футбольной лиги в шести номинациях. Отдельно были отмечены три лучших арбитра и лучший инспектор.
Кроме того, полпред вручил памятные дипломы трем лучшим спортивным школам года — калининградской СШОР №5, футбольному клубу «Псков» и школе «Ленинградец» (Ленинградская область). Участие в этом сезоне приняли 11 спортивных школ из восьми регионов Северо-Запада России. Чемпионами лиги в 2025 году стали «Кировец-Восхождение» и «Ленинградец».
Но было время ! В первом розыгрыше турнира "Кожанный Мяч" за победу боролись около 170 тыс. команд (почти три миллиона юных футболистов со всего Советского Союза)!«Кожаный мяч» стал трамплином в большой футбол для таких футболистов как Фёдор Черенков, Олег Блохин, Хорен Оганесян, Ашот Хачатрян, Гамлет Мхитарян, Альберт Саркисян, Игорь Колыванов, Сергей Родионов, Олег Романцев, Андрей Шевченко, Валерий Карпин, Алан Дзагоев.
И скромно так 60 игроков....! А и ещё один момент, не за деньги-бесплатно!!!
