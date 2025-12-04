Более 60 юных футболистов СЗФО подписали контракты с клубами за 5 лет

1764860185

04 декабря 2025, 17:56

Более 60 игроков из команд Юношеской футбольной лиги Северо-Запада (межрегиональный проект Российского футбольного союза — прим. источника) за последние пять лет подписали контракты с профессиональными клубами. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя на церемонии награждения лучших юных футболистов, судей и спортивных школ СЗФО.

«Эти успехи — заслуга качественной работы директоров спортивных школ, тренерского состава, и конечно, родителей, которые поддерживают ребят, помогают им и гордятся их высокими спортивными достижениями. А успешная реализация всего спортивного проекта в целом положительно влияет на развитие футбола в Северо-Западном федеральном округе и является примером для других регионов нашей страны», — сказал Руденя.

Полпред призвал всех глав регионов округа поддерживать развитие юношеского футбола на своих территориях. «Футбол — это одна из самых доступных командных дисциплин, которой можно заниматься в каждом городе, муниципалитете, в каждом дворе. И участие в детском, юношеском спорте может стать хорошим началом для выявления и формирования спортивных талантов нашей страны», — подчеркнул Руденя, пожелав юным футболистам успехов в спорте, учебе и личном развитии.

Как уточнили в пресс-службе полпредства, в 2025 году в возрастной категории до 17 лет лауреатом сезона ЮФЛ Северо-Запада стал Максим Горшков из петербургской школы «Кировец-Восхождение», среди игроков до 16 лет — воспитанник калининградской «Балтики» Вячеслав Софьин. Награды получили также лучшие игроки футбольной лиги в шести номинациях. Отдельно были отмечены три лучших арбитра и лучший инспектор.