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Ювентус - Болонья
Дженоа - Кальяри
Верона - Наполи
Лацио - Сассуоло
Парма - Сампдория

Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус против Болонья

Ювентус Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) 2:0 Логотип футбольный клуб Болонья Болонья
Ювентус
Болонья
2 : 0
завершен
24 января 2021, 14:30
воскресенье
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Италия. Серия А 2020/2021, 19 тур
Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.385.328.62
Fonbet Live! 1.15 6.50 34.00
Мелбет 1.35 5.45 9.29
Лига ставок 1.43 5.40 7.40
    Еще
     
    15' (1:0) Рамос Артур (5) (Роналду Криштиану (7))
     
    21' Кулусевски Деян (44)
     
    47' Кьеллини Джорджо (3)
     
    52' Рамос Артур (5)
     
    69' Бернардески Федерико (33) уходит с поля, Мората Альваро (9) вышел на поле
     
    71' (2:0) МакКенни Уэстон (14) (Куадрадо Хуан (16))
     
    3
    78' Бонуччи Леонардо (19) уходит с поля, де Лигт Матийс (4) вышел на поле
    78' Рамос Артур (5) уходит с поля, Рабьо Адриен (25) вышел на поле
    78' Кулусевски Деян (44) уходит с поля, Рэмзи Аарон (8) вышел на поле
     
    90+2' МакКенни Уэстон (14) уходит с поля, Демирал Мерих (28) вышел на поле
     
    14' Виньято Эмануэль (55)
     
    2
    46' Виньято Эмануэль (55) уходит с поля, Сансоне Никола (10) вышел на поле
    46' Де Сильвестри Лоренцо (29) уходит с поля, Сумаоро Адама (5) вышел на поле
     
    62' Дейкс Митчелл (35)
     
    64' Маттиас Сванберг (32) уходит с поля, Домингес Николас (8) вышел на поле
     
    2
    76' Дейкс Митчелл (35) уходит с поля, Паласио Родриго (24) вышел на поле
    76' Орсолини Риккардо (7) уходит с поля, Ольсен Андреас (11) вышел на поле
    Голы
    Рамос Артур
    ассистент Роналду Криштиану     		1:0 15’
    МакКенни Уэстон
    ассистент Куадрадо Хуан     		2:0 71’
    Наказания
    14’ Виньято Эмануэль
    Кулусевски Деян 21’
    Кьеллини Джорджо 47’
    Рамос Артур 52’
    62’ Дейкс Митчелл
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Сумаоро Адама Де Сильвестри Лоренцо
    46’ Сансоне Никола Виньято Эмануэль
    64’ Домингес Николас Маттиас Сванберг
    Мората Альваро Бернардески Федерико 69’
    76’ Паласио Родриго Дейкс Митчелл
    76’ Ольсен Андреас Орсолини Риккардо
    де Лигт Матийс Бонуччи Леонардо 78’
    Рабьо Адриен Рамос Артур 78’
    Рэмзи Аарон Кулусевски Деян 78’
    Демирал Мерих МакКенни Уэстон 90+2’
    Статистика
    		 23 Удары по воротам 11
    		11 Удары в створ 2
    		11 Фолы 17
    		7 Угловые 6
    		2 Офсайды 0
    		52% Владение мячом 48%
    		3 Cэйвы 9
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Возвращение отменяется
    Возвращение отменяется
    24 января в 22:40
    Отличный результат.
    juvenale
    juvenale ответ Интер Рулит (раскрыть)
    24 января в 20:46, ред.
    Ювентусу до Милана далеко)Ювентус единственный раз в иcтории убрали грязно в 2006 году у Милана две серии-б за махинации и в 2006 году у него было все тоже,что и у Юве,это факты...в том то и дело,что Юве играет всегда честно,поэтому в финале 98 миятович забивает из вне игры победный мяч,в 2003 играет без Недведа,а в 2015 не ставят пеналь на Погба при счете 1-1
    Интер Рулит
    Интер Рулит ответ juvenale (раскрыть)
    24 января в 20:39, ред.
    чтоже Ювентус без кабинетов не может выиграть ЛЧ?Не восхваляй самый коррумпированный клуб Европы Ювентус
    juvenale
    juvenale ответ Интер Рулит (раскрыть)
    24 января в 20:37
    и да это не проблемы Ювентуса))))конкуренции не было,когда Ювентус в серии-б играл и интер брал титулы в кабинетах)))а с 2010 ода была хорошая конкуренция))рома и наполи нормально конкурировали,рома вообще до полуфинала лч доходила и если бы не рефери была бы в финале,и Барселону громила))
    juvenale
    juvenale ответ Интер Рулит (раскрыть)
    24 января в 20:36, ред.
    а то,что они не могут справиться с шахтерами,так это карма за 2006 год...и такое еще долго будет...а чтобы милан конкурировал нужно наверное еще пенок накинуть в каждом матче
    juvenale
    juvenale ответ Интер Рулит (раскрыть)
    24 января в 20:35
    да ты что))ты бы мог это писать,если бы Юве в Европе ничего не показывал))а так у Юве за это время два финала лч с разными составами и постоянная игра в плове хаха так что и тут мимио)))
    Интер Рулит
    Интер Рулит ответ juvenale (раскрыть)
    24 января в 20:33
    всмысле Юве убили?Ювентус незаслуженно отправили в серию С?А почему тогда в 2006 году не смогли доказать свою "невиновность" ?Доказывать потому что нечем было
    Интер Рулит
    Интер Рулит ответ juvenale (раскрыть)
    24 января в 20:31
    кто такой Берл вообще?до 21-м века Милан выиграл 5 ЛЧ.А всё что ты говоришь полная чушь,тем более это очень легко проверяется.На кого рассчитываешь,когда так нагло врёшь?
    Интер Рулит
    Интер Рулит ответ juvenale (раскрыть)
    24 января в 20:28
    эти ваши "Звёзды" не могут справиться с Шахтёром,а Реалу вообще влетают в одну калитку.Это вы болельщики Ювентуса так говорите,дескать в Сериале есть конкуренция.А на деле её уже нет лет 10.С тех самых пор когда Интер выиграл ЛЧ и потом развалился,а Милан не восстановился
    juvenale
    juvenale ответ Интер Рулит (раскрыть)
    24 января в 20:28
    мне достаточно было уже трех финалов в этом веке и проходы топ клубов)))и не стоит забывать,что Юве убили в 2006 и на лет 10 убрали из топов
    juvenale
    juvenale ответ Интер Рулит (раскрыть)
    24 января в 20:26
    ухахах интер 50 лет даже в финале лч не играл с 1960 ты вообще о чем хахах их пинали до 2010 года абсолютно все...теперь они на своем законном месте...милан что-то выигрывал только благодаря берлу и деньгам,хотя и так был всегда позади Юве
    Интер Рулит
    Интер Рулит ответ juvenale (раскрыть)
    24 января в 20:26
    хоть одного назови кто там сильнее?Это вообще тебе кто внушил??
    Смотри футбол и будешь хоть что то понимать лол
    Интер Рулит
    Интер Рулит ответ RamonCSKA (раскрыть)
    24 января в 20:25
    это вот такие как вы и говорите так.Чтобы в случае чего укольнуть и сказать,мы Ювентус обыграли звёздный Интер.
    А на деле Интер не может за 2 матча забить Шахтёру вот так то.
    juvenale
    juvenale ответ Интер Рулит (раскрыть)
    24 января в 20:24, ред.
    хахаха у интера состав сильнее,чем у Юве хахаха у ювентуса молодняк и перестройка и играют без тренера у интера два состава....защита сильнейшая в лиге,шкриньяр и де врай брали лучших защитников чемпа,ханданович был лучшим вратарем.В полузащите бАрелла Видаль Эрикссен,в атаке лукаку мартинес хахахах
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Интер Рулит (раскрыть)
    24 января в 20:23
      Интер Рулит
      Интер Рулит ответ juvenale (раскрыть)
      24 января в 20:20
      смотри на составы команд.У Милана за исключением Златана нет ни одного игрока топ уровня.У Интера идентично.А руководит командой вообще самый бесполезный тренер Антонио Конте.
      Да и если снова не понимаешь намёков,то я попробую ещё раз тебе сказать,что сейчас миланских грандов МОЖЕТ КТО УГОДНО В ЕВРОПЕ ОБЫГРАТЬ.А если Ювентус этим кичится,то не удивительно,что ваша команда не держала в этом веке Еврокубок
      juvenale
      juvenale
      24 января в 20:19, ред.
      ухаха в инсте у Юве 46 млн фанатов у милана 9))))Ювентус по факту самый титулованный и популярный итальянский клуб
      juvenale
      juvenale ответ Интер Рулит (раскрыть)
      24 января в 20:18
      а мне на важно хахах милан выиграл свою последнюю лч почти 15 лет назад хахаа и скудо 10)))Ювентус за это время взял 18 трофеев и два финала лч +постоянно играет в ек на решающих стадиях хаха
      juvenale
      juvenale ответ Интер Рулит (раскрыть)
      24 января в 20:16
      не в серию -ц,а в ц2 хахаха
      juvenale
      juvenale ответ Интер Рулит (раскрыть)
      24 января в 20:15
      как конкурентов нет хахах так две два миланских середняка в этой же лиге играют)) у Ювентуса в этой же лиге 38 скуд,а не 18 и перевес во всем хахаха
      кстати тот же Олимпиакос недавно выкинул середняк из ле хахаха
      feris1
      feris1
      24 января в 19:35
      Ювентус с победой!
      Интер Рулит
      Интер Рулит ответ На своей волне (раскрыть)
      24 января в 19:32
      а при ваших кальчополи Интер выиграл ЛЧ вот так то.Ювентус этого н6е сделает никогда
      Интер Рулит
      Интер Рулит ответ На своей волне (раскрыть)
      24 января в 19:31
      тогда почему в кальчополи не наказали Интер??????????????????????
      Почему фанаты и руководство Ювентуса не оспаривало наказание Ювентуса в серию С?
      Да просто потому,что наказание было абсолютно заслуженно и спорить было неочем
      На своей волне
      На своей волне ответ Интер Рулит (раскрыть)
      24 января в 19:29
      Аха-ха), ну ты даёшь. Ты же кичишься посткальчопольными трофеями, когда за интер играл весь судейский корпус, а уровень соперников был на уровне ФНЛ.
      Сейчас появились команды, которые в отличии от интера могут обыгрывать Юве на поле, а не в кабинетах. Лацио может у Юве трофеи отнимать, Наполи может, Аталанта может на равных играть, Рома может, а вот интер ничего не может.)
      Интер Рулит
      Интер Рулит ответ juvenale (раскрыть)
      24 января в 19:25
      мне гораздо важнее участие в ЛЧ,а не картонные итальянские трофеи.Тоже мне трофейники блин которые НИ РАЗУ в этом веке не держали еврокубок над головой
      Интер Рулит
      Интер Рулит ответ juvenale (раскрыть)
      24 января в 19:23
      я уже 150 раз говорил,что твои звёзды в рамках Италии не значат НИЧЕГО.Вот у Олимпиакоса их 45 и что??????????????????В такой лиге где нет конкурентов,вроде бы и выигрывать не сложно.Аха-ха
      juvenale
      juvenale ответ Интер Рулит (раскрыть)
      24 января в 19:00
      облизываться нужно на третью звезду,у кого-то только одна хахаха облизываться нужно на 9 титулов подряд в топ лиге,такое кому-то точно никогда не светит)
      На своей волне
      На своей волне
      24 января в 18:57
      Отличный день, прекрасный вечер. Украшением недели станет вылет ливерпуля из кубка.
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина ответ На своей волне (раскрыть)
      24 января в 18:48, ред.
      Месси надо срочно туда сейчас переходить,а то будет под блохой.
      Видать и память у них девичья,забыли,кто их в полуфинале выбил со счётом 3-1 и в ответке даже играя 60 минут в большинстве забили гол с километрового оффсайда... Ни Хави,ни Буратино ни Моська - никто не помог барсукам преодолеть Интер. Ахаха!
      На своей волне
      На своей волне ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
      24 января в 18:42
      Ещё и ПСЖ по ним катком проедет)
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