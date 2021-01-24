В 1 Щесны Войцех Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 39 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 19 Бонуччи Леонардо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Выносы: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 78

З 13 Данило Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

З 3 Кьеллини Джорджо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Выносы: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

П 30 Бентанкур Родриго Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

З 16 Куадрадо Хуан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

Н 44 Кулусевски Деян Фолов совершено: 3 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 78

П 14 МакКенни Уэстон Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 89

П 5 Рамос Артур Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 78

П 33 Бернардески Федерико Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 69

Н 7 Роналду Криштиану Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Пасы: 39 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 77 Буффон Джанлуиджи

В 31 Пинсольо Карло

З 4 де Лигт Матийс Перехваты: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 12

З 28 Демирал Мерих Минут сыграно: 1

З 36 Ди Пардо Алессандро

З 37 Дрэгушин Раду

З 38 Фработта Джанлука

П 25 Рабьо Адриен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Перехваты: 3 Пасы: 15 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 12

П 8 Рэмзи Аарон Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 12

Н 22 Кьеза Федерико

Н 9 Мората Альваро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 21