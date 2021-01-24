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2 : 0
завершен
24 января 2021, 14:30
воскресенье
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Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
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Рамос Артур
ассистент Роналду Криштиану
|1:0
|15’
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МакКенни Уэстон
ассистент Куадрадо Хуан
|2:0
|71’
|14’
|Виньято Эмануэль
|Кулусевски Деян
|21’
|Кьеллини Джорджо
|47’
|Рамос Артур
|52’
|62’
|Дейкс Митчелл
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Сумаоро Адама
|Де Сильвестри Лоренцо
|46’
|Сансоне Никола
|Виньято Эмануэль
|64’
|Домингес Николас
|Маттиас Сванберг
|Мората Альваро
|Бернардески Федерико
|69’
|76’
|Паласио Родриго
|Дейкс Митчелл
|76’
|Ольсен Андреас
|Орсолини Риккардо
|де Лигт Матийс
|Бонуччи Леонардо
|78’
|Рабьо Адриен
|Рамос Артур
|78’
|Рэмзи Аарон
|Кулусевски Деян
|78’
|Демирал Мерих
|МакКенни Уэстон
|90+2’
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|23
|Удары по воротам
|11
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|11
|Удары в створ
|2
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|11
|Фолы
|17
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|7
|Угловые
|6
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|2
|Офсайды
|0
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|3
|Cэйвы
|9
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|3
|Предупреждения
|2
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Смотри футбол и будешь хоть что то понимать лол
Смотри футбол и будешь хоть что то понимать лол
А на деле Интер не может за 2 матча забить Шахтёру вот так то.
А на деле Интер не может за 2 матча забить Шахтёру вот так то.
Даже эриксонами раскидываются
Даже эриксонами раскидываются
Да и если снова не понимаешь намёков,то я попробую ещё раз тебе сказать,что сейчас миланских грандов МОЖЕТ КТО УГОДНО В ЕВРОПЕ ОБЫГРАТЬ.А если Ювентус этим кичится,то не удивительно,что ваша команда не держала в этом веке Еврокубок
Да и если снова не понимаешь намёков,то я попробую ещё раз тебе сказать,что сейчас миланских грандов МОЖЕТ КТО УГОДНО В ЕВРОПЕ ОБЫГРАТЬ.А если Ювентус этим кичится,то не удивительно,что ваша команда не держала в этом веке Еврокубок
кстати тот же Олимпиакос недавно выкинул середняк из ле хахаха
кстати тот же Олимпиакос недавно выкинул середняк из ле хахаха
Почему фанаты и руководство Ювентуса не оспаривало наказание Ювентуса в серию С?
Да просто потому,что наказание было абсолютно заслуженно и спорить было неочем
Почему фанаты и руководство Ювентуса не оспаривало наказание Ювентуса в серию С?
Да просто потому,что наказание было абсолютно заслуженно и спорить было неочем
Сейчас появились команды, которые в отличии от интера могут обыгрывать Юве на поле, а не в кабинетах. Лацио может у Юве трофеи отнимать, Наполи может, Аталанта может на равных играть, Рома может, а вот интер ничего не может.)
Сейчас появились команды, которые в отличии от интера могут обыгрывать Юве на поле, а не в кабинетах. Лацио может у Юве трофеи отнимать, Наполи может, Аталанта может на равных играть, Рома может, а вот интер ничего не может.)
Видать и память у них девичья,забыли,кто их в полуфинале выбил со счётом 3-1 и в ответке даже играя 60 минут в большинстве забили гол с километрового оффсайда... Ни Хави,ни Буратино ни Моська - никто не помог барсукам преодолеть Интер. Ахаха!
Видать и память у них девичья,забыли,кто их в полуфинале выбил со счётом 3-1 и в ответке даже играя 60 минут в большинстве забили гол с километрового оффсайда... Ни Хави,ни Буратино ни Моська - никто не помог барсукам преодолеть Интер. Ахаха!