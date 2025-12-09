Месси второй год подряд признали самым ценным игроком сезона в MLS

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признан самым ценным игроком сезона в Главной лиге футбола (MLS). Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Месси получил награду во втором сезоне подряд, в 2024 году он также стал лучшим игроком турнира. Это первый случай в истории лиги.
По итогам сезона Месси вместе с «Интер Майами» стал чемпионом MLS, команда выиграла трофей впервые в истории. С «Интер Майами» 38-летний аргентинец выиграл четвертый титул. Ранее футболист в составе клуба стал победителем Кубка Североамериканской лиги (2023), регулярного чемпионата MLS (2024) и Восточной конференции в плей-офф.
В регулярном чемпионате Месси в 28 матчах забил 29 голов и отдал 16 голевых передач. В 6 матчах плей-офф аргентинец забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач.
Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». По ходу карьеры игрок защищал цвета испанской «Барселоны» и французского «Пари Сен-Жермен», с лета 2023 года он выступает за «Интер Майами». Со сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира (2022), Финалиссиму (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).
Да что МЛС, он же лучший по гол+пас в истории футбола!
Майами стоит в три раза меньше чем Зенит
как всегда, не сдавался и дошел до своей цели, победа в МЛС.
и заслуженно лучший игрок сезона.
И в ближайшем будущем не будет точно.
В свои годы до сих пор творит историю.
