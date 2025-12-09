Top.Mail.Ru
Месси второй год подряд признали самым ценным игроком сезона в MLS

09 декабря 2025, 19:22

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признан самым ценным игроком сезона в Главной лиге футбола (MLS). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Месси получил награду во втором сезоне подряд, в 2024 году он также стал лучшим игроком турнира. Это первый случай в истории лиги.

По итогам сезона Месси вместе с «Интер Майами» стал чемпионом MLS, команда выиграла трофей впервые в истории. С «Интер Майами» 38-летний аргентинец выиграл четвертый титул. Ранее футболист в составе клуба стал победителем Кубка Североамериканской лиги (2023), регулярного чемпионата MLS (2024) и Восточной конференции в плей-офф.

В регулярном чемпионате Месси в 28 матчах забил 29 голов и отдал 16 голевых передач. В 6 матчах плей-офф аргентинец забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач.

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». По ходу карьеры игрок защищал цвета испанской «Барселоны» и французского «Пари Сен-Жермен», с лета 2023 года он выступает за «Интер Майами». Со сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира (2022), Финалиссиму (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).

Все комментарии
112910415
112910415
10 декабря в 06:03
невероятный, гениальный Месси ...
Ruslik1982
Ruslik1982
10 декабря в 01:08
чем отличается самый ценный (Месси) игрок от самого дорогого (Роналду)?
Agamaga005
Agamaga005
09 декабря в 23:04
Лучший по голам и голевым передачам. Без вопросов лучший!
Да что МЛС, он же лучший по гол+пас в истории футбола!
CCCP1922
CCCP1922
09 декабря в 23:01
То, что Месси самый сильный игрок МЛС ни у кого не вызывает сомнений. Ему нужны новые партнёры взамен ушедших Бускетса и Альбы. Интересно, кого аргентинец выберет? Сейчас главное, поедет ли Месси на Чемпионат мира?
25процентный клоун
25процентный клоун
09 декабря в 22:56, ред.
Поздравляю, но это одна сотая от любого европейского чемпионата
Майами стоит в три раза меньше чем Зенит
Брулин
Брулин
09 декабря в 22:44
Творит историю. Впрочем, как обычно!)
galem72
galem72
09 декабря в 21:42
Месси -- гений! У него движения, отбор, обработка, пас и удар -- пластика. Всё легко! У пустынного же такое только через потуги.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
09 декабря в 21:40
рад за Лео.
как всегда, не сдавался и дошел до своей цели, победа в МЛС.
и заслуженно лучший игрок сезона.
shlomo2
shlomo2
09 декабря в 21:30
Стандарт для Лео. Главное чтобы без травм и с сохранением формы подошел к ЧМ. Я за его аренду в Европу на время паузы в МЛС. И конечно же хотелось бы, чтобы в Барселону). Конечно, свои минусы в этом будут. Но возвращение такого игрока было бы красиво просто.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
09 декабря в 21:19
Такого, как Лео больше нет
И в ближайшем будущем не будет точно.
В свои годы до сих пор творит историю.
Nenash
Nenash
09 декабря в 21:16
За игру, за титулы, за волшебство.. Хотя, достаточно и за последнее.. 👍
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
09 декабря в 20:14
Согласен, Дружище, согласен!!!)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
09 декабря в 20:11
Рон сделал себя трудом ну и конечно талант присутствовал! Лео же досталось от Бога но и он приложил труд чтобы не растерять! Жаль конечно что Ней все растерял! Таланта там было не меньше!
Capral
Capral
09 декабря в 19:46
Надо признать- пистон творит чудеса!!! Не смотрел конечно все его игры в МЛС, но те редкие, которые видел- это нечто!!! Какие пасы, голы, какое видение поля, какая техника!!!!!!! А как он, бестолочь шварца ставил в позу- это была классика- это было потешно!!!!!!! Несколько раз пересматривал!!!))) У меня к пистону имеются вопросы, чисто в человеческом плане, но футболист- он от БОГА. Если закончит карьеру, МЛС можно не смотреть, просто не на кого будет... А пока играет- надо наслаждаться. Неизвестно, когда еще и как скоро появится такой футбольный ГЕНИЙ...
shur
shur
09 декабря в 19:46
...сколько мистер Променад будет стоить в сорок в Штатах?!?!?!
