Месси второй год подряд признали самым ценным игроком сезона в MLS

1765297353

09 декабря 2025, 19:22

Аргентинский нападающий «Интер Майами» признан самым ценным игроком сезона в Главной лиге футбола ( MLS ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Месси получил награду во втором сезоне подряд, в 2024 году он также стал лучшим игроком турнира. Это первый случай в истории лиги.

По итогам сезона Месси вместе с «Интер Майами» стал чемпионом MLS , команда выиграла трофей впервые в истории. С «Интер Майами» 38-летний аргентинец выиграл четвертый титул. Ранее футболист в составе клуба стал победителем Кубка Североамериканской лиги (2023), регулярного чемпионата MLS (2024) и Восточной конференции в плей-офф.

В регулярном чемпионате Месси в 28 матчах забил 29 голов и отдал 16 голевых передач. В 6 матчах плей-офф аргентинец забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач.

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». По ходу карьеры игрок защищал цвета испанской «Барселоны» и французского «Пари Сен-Жермен», с лета 2023 года он выступает за «Интер Майами». Со сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира (2022), Финалиссиму (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).