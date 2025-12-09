Мбаппе может пропустить матч против «Манчестер Сити»

1765282679

09 декабря 2025, 15:17

Французский нападающий испанского «Реала» может пропустить матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против английского футбольного клуба «Манчестер Сити» из-за мышечного дискомфорта в левой ноге. Об этом на своей странице в соцсети X сообщила журналистка Аранча Родригес.

По информации журналиста Марио Кортеганы, Мбаппе во вторник пропустил тренировку «Реала». Испанская команда примет «Манчестер Сити» 10 декабря, начало встречи запланировано на 23:00 мск.

Мбаппе 26 лет. В текущем сезоне француз провел за «Реал» 21 матч в разных турнирах, забив 25 мячей и отдав 4 голевые передачи.