Мбаппе может пропустить матч против «Манчестер Сити»

Французский нападающий испанского «Реала» Килиан Мбаппе может пропустить матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против английского футбольного клуба «Манчестер Сити» из-за мышечного дискомфорта в левой ноге. Об этом на своей странице в соцсети X сообщила журналистка Аранча Родригес.
По информации журналиста Марио Кортеганы, Мбаппе во вторник пропустил тренировку «Реала». Испанская команда примет «Манчестер Сити» 10 декабря, начало встречи запланировано на 23:00 мск.
Мбаппе 26 лет. В текущем сезоне француз провел за «Реал» 21 матч в разных турнирах, забив 25 мячей и отдав 4 голевые передачи.
Как интересно получается, как только неудачи у Реала, тут же вспоминают Мбаппе и его французский период, и самого француза, который везде вредил, и от которого надо срочно избавляться. Но как только есть вероятность его не выхода на поле, тут же начинается плач Ярославны, типа: "Всё пропало, клиент уезжает, гипс снимают!!! A как же без него, кто забивать будет и тп?!
Что касается Мбаппе, то я уверен- это предматчевый трюк, и на поле он выйдет. Просто дело не в Мбаппе, всё гораздо глубже...
Заодно бы и Камавинга у него уму разуму поучился. С Ордой и Мастодонтом. На фоне таких провальных игр без мозгов вообще и с провалами в опорной зоне ну реально не хватает Луки. Раз уж Алонсо им не может растолковать как играть надо. Не знаю по чьей вине не может.
