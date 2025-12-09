Top.Mail.Ru
Мбаппе может пропустить матч против «Манчестер Сити»

09 декабря 2025, 15:17
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Французский нападающий испанского «Реала» Килиан Мбаппе может пропустить матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против английского футбольного клуба «Манчестер Сити» из-за мышечного дискомфорта в левой ноге. Об этом на своей странице в соцсети X сообщила журналистка Аранча Родригес.

По информации журналиста Марио Кортеганы, Мбаппе во вторник пропустил тренировку «Реала». Испанская команда примет «Манчестер Сити» 10 декабря, начало встречи запланировано на 23:00 мск.

Мбаппе 26 лет. В текущем сезоне француз провел за «Реал» 21 матч в разных турнирах, забив 25 мячей и отдав 4 голевые передачи.

hff78h7u9tc9
hff78h7u9tc9
10 декабря в 15:45
Камерунский Эму затеял свою игру,он хочет заменить пол состава на Африканцев и тренером сделать Зидана -Алжирца ,после этого все забудут про Королевский Реал-а Реал станет Африканским!!!
Comentarios
Comentarios
09 декабря в 20:52
Опять косит знает что не забьет
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Шишанутый (раскрыть)
09 декабря в 20:03
А Реал и не проиграет...
МС что, сильнее? В каком компанента, в каких линиях?
Ни в чем Реал никому не уступает, даже в тренере, ибо если вспомнить все чудачества Пера, то и Алонсо ему ровня.
Реал- самый именитый клуб мира и уступить он может только самому себе.
Заранее думать о поражении Реала означает только одно- человек не знает, о каком клубе говорит! Реал может проиграть, как и любой другой клуб мира, тем более, что МС тоже не простой клубѳ. Но надо верить в Реал, думать о победе: Реал - это синоним победы, символ постоянного величия.
Думаю, команда соберётся перед игрой и ещё: Реалу бояться МС?
112910415
112910415
09 декабря в 19:34
это не критично
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
09 декабря в 19:33
Мбаппе не отрабатывает где ?
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
09 декабря в 19:28
Приветствую!!!
На счет завтра не знаю, не уверен, хотя, совсем не знаю нынешний МС. А по поводу раздевалки, ну так этого и следовало ожидать. Уважение у футболистов такого уровня- бравших ЛЧ, всемирно известных, Уважение надо заслужить. Я ведь неоднократно говорил, что Алонсо пришел в Реал не в качестве именитого Уважаемого и Авторитетного тренера, но только, как обще любимый игрок Реала в прошлом, а этого мало, тем более, я уверен, никто, сейчас из футболистов Реала не вспоминает его мадридское прошлое... Ну и конечно, тот простецкий футбол, предсказуемый и силовой, который культивирует Алонсо не каждому подходит и не каждый хочет работать на поле, как работали леверкузенцы...
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
09 декабря в 19:19
Вечер добрый! Я как читал Мбаппе не отрабатывает, а за него пахать Джуду и Вини не особо хочется, вот и выходит, что Алонсо не может управлять раздевалкой.
Большие игроки очень капризные со своими хотелками.

Думаю завтра МС их огорчит.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
09 декабря в 19:04
Полностью согласен, полностью!!!!!!!
От себя добавлю: по поводу Динамо такая же история. Банкирам клуб не нужен, никто из них, не то, чтобы не является болельщиком клуба, но и просто, ничего в футболе не понимает, все они- нефутбольные люди... Но зато, стадион отжали, землю в Петровском парке тоже, и 85% акций уже у них. Фактически, и клуб в рабстве. И в долгосрочность отношений клуба и банка не верю. Еще недавно, они заявляли, что прект Динамо очень неудачный для них. Уверен, своего мнения и отношения они не поменяли.
Моему Динамо, как и Вашему Спартаку нужен настоящий хозяин. Но главное для меня, чтобы клуб вернулся в роДную гавань- вернул себе звания и погоны!!!!!!!
Шишанутый
Шишанутый
09 декабря в 18:21
Не чего страшного не пройзойдет даже если Реал проиграет Мс. Все равно из групы выйдем. Щас больше важно не терять очков в лиге чтобы не отпустить далеко Барселону. Пусть Мбаппе восстанавливается и будет готов к более важным матчам.
A.S.A
A.S.A
09 декабря в 18:19
Скажу так, потеря Мбаппе существенная, но не смертельная, ибо игроки в линии атаке у Реала имеются, да, уступают в классе Мбаппе, но все же они есть!
А вот настоящая беда сейчас у Реала с игроками обороны!!! Хёйсен, Алаба, Милитао, Менди, ТАА, Карвахаль на травме, еще вроде Камавинга травмирован, да он не защитник, но помню старина Анчи ставил его на левый фланг обороны....
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
09 декабря в 18:09, ред.
Вы понимаете, я в своей жизни прошёл путь от незрелого ушлого человечешки до зрелого достойного человека, как раз через дно к слову сказать, и я много общался с людьми у которых ничего хорошего в жизни не могло получиться и сам был таким и я щас по опыту вижу что футбольному клубу, такому как Спартак, нужен человек с большой буквы, ему нужен человек с душой, с характером, ему эти вертлявые незрелые недолюди ничего никогда дать не смогут, они по определению не про "давать", а про "брать и использовать". И когда сам был по обе стороны баррикад так сказать понимаешь это как никто другой и сразу чувствуешь эту фальш и ненастоящесть, это вот стремление везде урвать и поиметь. Не будет ни одному футбольному клубу в руководстве с такими лдьми хорошо, ни одному болельщику потому что им плевать. Вот что сказал Филимонов пару лет назад в интервью - нам было стыдно за плохую игру, а сейчас что говорит Зобнин - нам по барабану. Вот и вся разница. У футбола есть душа и сердце и они требуют человеческого отношения и заботы. Но Лукойлу Спартак нужен чтобы его использовать и употреблять в своих целях. Такие они люди, такие же люди их привлекают в качестве тренеров. Такими и управлять легко, они слишком зависимы от денег и материальных вещей.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
09 декабря в 18:01
Дело в том, что он молодой тренер, если я правильно понял, раньше никогда о нем не слыхал. Вероятно, мог сказать и по другому. Но, что есть то есть, и чтобы он не сказал, Спартаку нужен настоящий тренер, хотя, игру в Калинграде и 1-й там с банкирами Спартак сыграл неплохо, пусть и не идеально. А с Балтикой, преимущество КБ было безоговорочным.
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
09 декабря в 17:50, ред.
На самом деле всё что хотелось это не победы и не красивой игры, а чтобы человек сказал "знаю, видел, мы были ужасны и будем работать над собой, такая игра непростительна", но человек сказал что всё отлично вообще. Очередной человек не достойный этим словом называться оказался. Не знаю кстати, интересно что там Алонсо после Сельты журналистам рассказывал?
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
09 декабря в 17:46
Очень понимаю, потому что сам такой, и очень болезненно принимаю то, что происходит, с моим, некогда любимым клубом...(((
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
09 декабря в 17:44, ред.
О да, это так и есть. Но я если честно по этому поводу несколько опустошён после последней игры и пресс-конференции и честно сказать размышляю над тем как перестать уже париться из-за этого Лукойла и отпустить ситуацию. Уж слишком болезненно всё это - верить каждый раз что что то изменится и сталкиваться всё с одними и теми же разочарованиями. Болезненно и неразумно что самое главное. Спартаку моему с Лукойлом тоже надо до дна дойти поскорее, иначе похоже никак.
shlomo2
shlomo2
09 декабря в 17:44
Реал это Реал ... сдури запросто они могут в отдельном матче сыграть выше головы, тем более в ЛЧ разнести любого .....
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
09 декабря в 17:40, ред.
Конечно МИР!!!!!!!
Я вижу в Вас, родственную футбольную душу, поскольку у нас много общего касаемо наших любимых клубов, где каждый из нас переживает по своему...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
пират Елизаветы
пират Елизаветы
09 декабря в 17:37
здесь новость о дискомфорт в левой ноге мбаппе?
реал-тв говорит, ниндзя сломал палец на левой руке.
бензема, кстати, тоже сломал палец, но играл в повязке.
если бы сломал на ноге, вся игра бы поменялась для клуба тогда.
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
09 декабря в 17:35
Ок, мир 🤝. Ну на самом деле и я над Мбаппе потешался когда у него не шла игра. Соболева тоже троллили за то что он никак не мог за Зенит отличиться. Наверное это что то такое человеческое позлорадствовать над неудачами других. От своих можно немножко отвлечься 😅. Но щас сказать что Киллиан не приносит пользу и что он плохой футболист я не знаю у кого язык повернётся. Однако вот в качестве отдушины остаётся всё ещё Сашка 😂
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
09 декабря в 17:26
Дружище, видит БОГ, и в мыслях не имел Вас обидеть, клянусь. Просто к слову пришлось, потому что много раз (не от Вас) приходится слышать оскорбительные слова в адрес Мбаппе, который, этого точно не заслужил.
Еще раз прошу простить, если обидел.
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
09 декабря в 17:15, ред.
Странно что вы мне это пишите, я бы даже мог оскорбиться если бы не сделал предположение что вы не обо мне пишите отвечая почему то при этом мне. Лично я сужу лишь по тем играм что видел последние и по статистике голов Реала, а в частности по тому факту что Без Мбаппе Олимпиакос разгромил бы Реал в одну калитку. Так то лично меня только умиляет картина того как на дно катятся все гранды европейского футбола, предвкушаю большие перемены как в футболе так и в мире в целом.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
09 декабря в 17:09
    shur
    shur ответ Bad Listener (раскрыть)
    09 декабря в 17:06
    ...началось в деревне утро...!!!
    shur
    shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    09 декабря в 17:04
    ...если на туманном Альбионе не потопили до сих пор многострадальный МЮ. то здесь вообще не дождётесь! Хала Мадрид!!!
    shur
    shur ответ ЧК-10 (комментарий удален) (раскрыть)
    09 декабря в 17:02
    ...и её уже не стало, всплески, да потери мяча! Фильм такой был
    "Сотрудник ЧК" , а 10-а -это точно яблочко! Приветствую!!!!
    shur
    shur
    09 декабря в 16:47, ред.
    ...событие иногда дают шанс что то изменить ,исправить! Вот Сафону плюс выпал, теперь завтра Вини, а может и Родриго
    отыграют,мать их,на совесть! Хотя Сити в последнее время
    стабилизировались! Хорошей и красивой игры,ребятушки!!!
    Lobo77
    Lobo77
    09 декабря в 16:25, ред.
    Проблемы Реала конечно не в Мбаппе. То есть не в появлении Мбаппе. А в отсутствии игроков обороны, что до поры до времени решал Куртуа. И отсутствии наследников Модрича в полузащите. А он кстати в Милане полные матчи проводит и уж в играх с теми соперниками, что не даются Реалу в последних матчах, точно бы помог.
    Заодно бы и Камавинга у него уму разуму поучился. С Ордой и Мастодонтом. На фоне таких провальных игр без мозгов вообще и с провалами в опорной зоне ну реально не хватает Луки. Раз уж Алонсо им не может растолковать как играть надо. Не знаю по чьей вине не может.
    Alex_67
    Alex_67
    09 декабря в 16:21
    Ты это брось.
    Capral
    Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
    09 декабря в 16:10
    Приветствую!!!
    Как интересно получается, как только неудачи у Реала, тут же вспоминают Мбаппе и его французский период, и самого француза, который везде вредил, и от которого надо срочно избавляться. Но как только есть вероятность его не выхода на поле, тут же начинается плач Ярославны, типа: "Всё пропало, клиент уезжает, гипс снимают!!! A как же без него, кто забивать будет и тп?!
    Что касается Мбаппе, то я уверен- это предматчевый трюк, и на поле он выйдет. Просто дело не в Мбаппе, всё гораздо глубже...
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    09 декабря в 15:34
    Реал заранее сдается))))
