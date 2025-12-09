Станкович может вновь возглавить «Црвену Звезду» — ТВ

1765302424

09 декабря 2025, 20:47

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» может возглавить сербскую «Црвену Звезду». Об этом сообщает телеканал Sportklub.

По информации источника, клуб заинтересован в назначении Станковича. Этот вопрос зависит от результатов команды в заключительных матчах 2025 года. В декабре команда из Белграда проведет один матч на общем этапе Лиги Европы и два — в чемпионате Сербии. В чемпионате страны «Црвена Звезда» идет на втором месте, на два очка отставая от «Партизана», в Лиге Европы команда набрала 7 очков в пяти турах и занимает 22-е место.

Станковичу 47 лет, с начала сезона-2024/25 он возглавлял «Спартак», о его уходе с поста главного тренера красно-белых было объявлено 11 ноября. В прошлом сезоне «Спартак» под руководством серба занял четвертое место в Мир — Российской премьер-лиге и дошел до финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, под его руководством команда трижды стала чемпионом Сербии и дважды выиграла кубок страны. Также специалист работал в венгерском «Ференцвароше» и итальянской «Сампдории».