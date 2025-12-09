Top.Mail.Ru
Станкович может вновь возглавить «Црвену Звезду» — ТВ

09 декабря 2025, 20:47

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Деян Станкович может возглавить сербскую «Црвену Звезду». Об этом сообщает телеканал Sportklub.

По информации источника, клуб заинтересован в назначении Станковича. Этот вопрос зависит от результатов команды в заключительных матчах 2025 года. В декабре команда из Белграда проведет один матч на общем этапе Лиги Европы и два — в чемпионате Сербии. В чемпионате страны «Црвена Звезда» идет на втором месте, на два очка отставая от «Партизана», в Лиге Европы команда набрала 7 очков в пяти турах и занимает 22-е место.

Станковичу 47 лет, с начала сезона-2024/25 он возглавлял «Спартак», о его уходе с поста главного тренера красно-белых было объявлено 11 ноября. В прошлом сезоне «Спартак» под руководством серба занял четвертое место в Мир — Российской премьер-лиге и дошел до финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, под его руководством команда трижды стала чемпионом Сербии и дважды выиграла кубок страны. Также специалист работал в венгерском «Ференцвароше» и итальянской «Сампдории».

В качестве игрока Станкович выступал за «Црвену Звезду», с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские «Лацио», в котором выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и «Интер», где по пять раз выиграл чемпионат и кубок страны, четырежды — Суперкубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Groboyd
Groboyd ответ lazzioll (раскрыть)
12 декабря в 16:21, ред.
А кто выиграл подряд 8 последних чемпионатов? Посмотри с каким отрывом ЦЗ выиграла прошлый турнир. Состав у Партизана, на сегодня, намного слабее чем у Звезды.
112910415
112910415
10 декабря в 06:00
дома и стены помогают !
Alex_67
Alex_67
10 декабря в 01:08
Станковичу, прежде всего, нужен отдых... Работа может подождать. Предложения ещё не было, как я понимаю?
CCCP1922
CCCP1922
10 декабря в 01:02
Црвена Звезда в этом сезоне играет хуже ожиданий, логично было бы попробовать другого тренера.
lazzioll
lazzioll ответ Groboyd (раскрыть)
09 декабря в 23:59
с чего вдруг такие познание о сербском футболе? за последние 20 лет 11 чемпионств у звезды и 8 у партизан. во времена Югославии примерно такой же расклад был.
Groboyd
Groboyd
09 декабря в 21:40
С ЦЗ легко может становиться чемпионом из года в год.
Варвар7
Варвар7
09 декабря в 21:13
А может и не возглавить - сами разберутся...)))
