В «Спартаке» заявили, что в списке кандидатов на пост тренера есть россияне

09 декабря 2025, 17:40

Московский футбольный клуб «Спартак» рассматривает российских специалистов в качестве кандидатов на пост главного тренера. Об этом журналистам рассказал генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов.

«Спартак» объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера 11 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых был назначен Вадим Романов.

«У нас есть критерии того, кто должен руководить. Работа с поиском тренера велась задолго до моего прихода и ведется сейчас. Говорят, что в списке нет российских тренеров, это не так. Пока у нас нет дедлайна», — сказал Некрасов.

По итогам 18 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги, набрав 29 очков.