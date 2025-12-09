Top.Mail.Ru
В «Спартаке» заявили, что в списке кандидатов на пост тренера есть россияне

09 декабря 2025, 17:40

Московский футбольный клуб «Спартак» рассматривает российских специалистов в качестве кандидатов на пост главного тренера. Об этом журналистам рассказал генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов.

«Спартак» объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера 11 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых был назначен Вадим Романов.

«У нас есть критерии того, кто должен руководить. Работа с поиском тренера велась задолго до моего прихода и ведется сейчас. Говорят, что в списке нет российских тренеров, это не так. Пока у нас нет дедлайна», — сказал Некрасов.

По итогам 18 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги, набрав 29 очков.

batog
batog
10 декабря в 16:13, ред.
Думаю или Юран или Тихонов. Контракт на 2 года. Из иностранцев- Ивич.
egt4zrtmmq7v
egt4zrtmmq7v ответ Брулин (раскрыть)
10 декабря в 06:32
К сожалению, эти засланные "казачки" будут делать все, чтобы тормозить СМ! Уже проходили!
Брулин
Брулин
09 декабря в 22:47
Дедлайна нет?! Я бы порекомендовал Некрасову (если был бы знаком с ним) не делать таких обязывающих заявлений. Дедлайн как раз у Спартака есть, это обусловлено необходимостью планирования зимних сборов и планирования трансферной кампании. Соответственно нового тренера надо назначать до конца этого года, хотя бы! Если позже - уже будет цейтнот, тем более при назначении иностранца. )
Comentarios
Comentarios
09 декабря в 22:31
Мостовой? :)
всё продинамил
всё продинамил
09 декабря в 21:41
Может Тихонова попробовать?...
Варвар7
Варвар7
09 декабря в 20:36
Серёга интригу "повесил" , но конкретно не чего не сказал ! Единственное , что можно понять , если и будет российский тренер , то не совсем старый , суровый и не дед . Да , да Некрасов так и сказал - "Пока у нас нет "дедлайна"...)))
Capral
Capral ответ Futurista (комментарий удален) (раскрыть)
09 декабря в 20:02
Моё Почтение, Маэстро!!!
Спасибо, Дружище, весьма познавательно, интересно. Впрочем, как и всегда! Но я собственно, вспомнил фильм, не как характеристику руководству Спартака, а как обще принятое мнение, еще со времен нашей Великой Родины, о том, что за бугром всё лучше- и жвачки, и джинсы, и порнуха, а жизнь- просто за.....ь!!!))) В банкирском Динамо та же история, ведь Гусь продажный, он же не надолго, наверняка уже подыскивают иностранца. А вот в Краснодаре, работает свой, Мусаев, и неплохо работает...

А если говорить о фильме, то вспомнил реакцию тов.Сталина после просмотра кинокартины: "Никогда так не смеялся! Как будто в отпуске побывал!"
Termez Zidan
Termez Zidan
09 декабря в 19:44
На половину сезона надо звать Массимо Карреру,все равно хуже не будет,а он умеет Ребят взбадривать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
09 декабря в 19:38
Тьяго Мотта. Тен Хаг. Марко Розе. Эдин Терзич.
Спартак хочет только таких имен ))
и кто бы там не пришел, все вдруг станет лучше в Спартаке, не верю.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
09 декабря в 19:37
Таки да, Володя!)))
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
09 декабря в 19:33
Болельщики других команд проявляют больше терпения, чем фанаты «Спартака». Они не делают поспешных выводов на основе пары побед или поражений. Однако «спартаковцы» моментально реагируют на результаты: если команда выиграла, то они уверены в её чемпионстве, а если проиграла — требуют немедленной отставки тренера и поиска нового специалиста. И так продолжается уже три десятилетия.

Фанаты «Спартака» не дают тренерам возможности спокойно работать. Специалисты приходят сюда не для того, чтобы развивать команду, а чтобы получить компенсацию за досрочное расторжение контракта. Интересно, кто из тренеров смог полностью отработать свой договор и когда это происходило в последний раз?
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
09 декабря в 19:23
Приветствую Виктор! Таки да))
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
09 декабря в 19:18
Приветствую, Володя!!!
Это как в советской Классике "Весёлые ребята", Леночка, на живую овечку сказала: "За границей лучше делают".)))
sv_1969
sv_1969 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 декабря в 18:35
Какая то есть у них тяга к западному! И не только у КБ!
p48c8dn34uue
p48c8dn34uue
09 декабря в 18:25
Хотел бы Юрана попробовать в Спартак
Alex_67
Alex_67
09 декабря в 18:22
Да Некрасов сам ничего не знает — слышал звон...
Bad Listener
Bad Listener ответ Futurista (раскрыть)
09 декабря в 18:19, ред.
Я пишу о том что вижу. Что вы чувствуете читая мой комментарий это уже не моя ответственность. У меня другие чувства по этому поводу. Хотя безысходность для меня это уже синоним слова Лукойл, так что данная конкретная новость и комментарий ничего особо не меняют. И нет, никто в голову не приходит в том числе и из тех кто работает в РПЛ.
CCCP1922
CCCP1922
09 декабря в 18:17
Ну и к чему эта таинственность?
Futurista
Futurista ответ Bad Listener (раскрыть)
09 декабря в 18:13
Т.е. нормальных нет вообще?)...или Вас любой тренер не устроит?...в Ваших словах сквозит безысходность...а в других командах нормальные тренеры?)...
jRest
jRest
09 декабря в 18:10
Есть, есть. Укротитель животных, цирковой дрессировщик и пара ветеринаров.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sv_1969 (раскрыть)
09 декабря в 18:06
Это потому, чтобы подтвердить, что Спартак "народная" команда ? Или по иной причине?
sv_1969
sv_1969
09 декабря в 18:03
Россияне есть но возьмем все равно гастарбайтера подумали в руководстве Спартака)))
Bad Listener
Bad Listener
09 декабря в 17:56, ред.
Главное чтобы это был не Вадим Романов, а кто то кто способен по взрослому признать плохую игру команды и уважает болельщиков и своё дело. А так в новых условиях вероятно что Лукойлу придётся больше сосредоточиться на внутреннем рынке и кровь из носу медийного европейского специалиста звать уже как будто бы и не так важно для рекламных эффектов. Искренне только не понимаю кого же они такого нашли кто бы был достоин и справился бы с задачей. Мне что то в голову никто нормальный не приходит от слова совсем.
