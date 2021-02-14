В 57 Спортиелло Марко Выносы: 2 Спасений: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

П 8 Госенс Робин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 52 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

З 19 Джимсити Берат Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 3 Выносы: 7 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 94 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 90

З 6 Паломино Хосе Луис Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 90 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 90

З 17 Ромеро Кристиан Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Перехваты: 4 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

П 4 Шутало Бошко Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 62

П 72 Иличич Йосип Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 69

П 88 Пашалич Марио Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 45

П 32 Пессина Маттео Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 45

П 11 Фройлер Ремо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 85

Запасные игроки

В 95 Голлини Пьерлуиджи

В 31 Росси Франческо

З 13 Кальдара Маттиа

З 3 Мехле Йоаким Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 28

З 40 Руджери Маттео

П 15 Де Рон Мартен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 45

П 20 Коваленко Виктор

П 18 Малиновский Руслан Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 12

П 59 Миранчук Алексей Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 45

Н 7 Ламмерс Сэм