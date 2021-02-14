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0 : 1
завершен
14 февраля 2021, 17:00
воскресенье
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Стадион Сардиния Арена
|90’
|0:1
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Муриэль Луис
ассистент Миранчук Алексей
|Валукиевич Себастьян
|7’
|45+1’
|Ромеро Кристиан
|Ругани Даниэле
|60’
|68’
|Иличич Йосип
|Ликояннис Хараламбос
|69’
|89’
|Де Рон Мартен
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Миранчук Алексей
|Пашалич Марио
|46’
|Де Рон Мартен
|Пессина Маттео
|62’
|Мехле Йоаким
|Шутало Бошко
|69’
|Муриэль Луис
|Иличич Йосип
|Данкан Альфред
|Наингголан Раджа
|79’
|Паволетти Леонардо
|Симеоне Джованни
|79’
|85’
|Малиновский Руслан
|Сапата Дуван
|Дейола Алессандро
|Марин Рэзван
|86’
|Черри Альберто
|Валукиевич Себастьян
|90’
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|4
|Удары по воротам
|10
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|1
|Удары в створ
|2
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|17
|Фолы
|14
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|6
|Угловые
|6
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|0
|Офсайды
|2
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|36%
|Владение мячом
|64%
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|1
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|3
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Дело в том,что в первом,я рисовал картину.
Но ведь картины не рисуют,а пишут?!
Контора пишет, а я художник вольного полёта.
Дело в том,что в первом,я рисовал картину.
Но ведь картины не рисуют,а пишут?!
Контора пишет, а я художник вольного полёта.
Почему не пишут ?
Почему не пишут ?
Это по-нашему !
Это по-нашему !
В голевом пасе 15% миранчука и 85 муриель, он 2 защитников на месте обыграл
В голевом пасе 15% миранчука и 85 муриель, он 2 защитников на месте обыграл