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4 : 2
завершен
21 февраля 2021, 20:00
воскресенье
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Стадион Гевисс (Бергамо)
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Сапата Дуван
ассистент Муриэль Луис
|1:0
|52’
|58’
|1:1
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Зелински Петр
ассистент Политано Маттео
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Госенс Робин
ассистент Сапата Дуван
|2:1
|64’
|Муриэль Луис
|3:1
|71’
|76’
|3:2(А)
|Госенс Робин
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Ромеро Кристиан
ассистент Джимсити Берат
|4:2
|79’
|6’
|Ди Лоренцо Джованни
|Тренеру Гасперини Джан Пьеро
|26’
|Джимсити Берат
|55’
|Госенс Робин
|87’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|53’
|Инсинье Лоренцо
|Элмас Эльхиф
|Пашалич Марио
|Фройлер Ремо
|78’
|78’
|Гулям Фаузи
|Мариу Руй
|78’
|Кулибали Калиду
|Максимович Никола
|Миранчук Алексей
|Муриэль Луис
|84’
|Паломино Хосе Луис
|Пессина Маттео
|84’
|84’
|Лоботка Станислав
|Зелински Петр
|Малиновский Руслан
|Сапата Дуван
|90’
|Шутало Бошко
|Мехле Йоаким
|90’
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|18
|Удары по воротам
|4
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|5
|Удары в створ
|2
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|19
|Фолы
|11
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|6
|Угловые
|2
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|1
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|1
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Играют всегда в яркий,результативный и агрессивный футбол,который в первую очередь нравится зрителям!
Играют всегда в яркий,результативный и агрессивный футбол,который в первую очередь нравится зрителям!