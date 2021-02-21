ГлавнаяВсе матчи
Матчи Италия. Серия А 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Лига Наций 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-02-21
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-09-30
2020-10-02
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-19
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-04
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-22
2020-12-23
2021-01-03
2021-01-06
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-15
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-18
2021-01-20
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-05
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-12
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-15
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-22
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-02
2021-03-03
2021-03-04
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-17
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-03
2021-04-11
2021-04-18
2021-04-21
2021-04-25
2021-05-02
2021-05-09
2021-05-12
2021-05-16
2021-05-23
Аталанта - Наполи
Парма - Удинезе
Милан - Интер
Беневенто - Рома

Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта против Наполи

Аталанта Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо) 4:2 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь) Наполи
Аталанта
Наполи
4 : 2
завершен
21 февраля 2021, 20:00
воскресенье
Смотреть трансляцию
Италия. Серия А 2020/2021, 23 тур
Стадион Гевисс (Бергамо)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.933.894.06
Fonbet Live! 1.10 7.50 67.00
Мелбет 1.74 3.99 4.86
Лига ставок 1.74 4.00 5.00
    Еще
     
    26' Тренеру Гасперини Джан Пьеро
     
    52' (1:0) Сапата Дуван (91) (Муриэль Луис (9))
     
    55' Джимсити Берат (19)
     
    64' (2:1) Госенс Робин (8) (Сапата Дуван (91))
     
    71' (3:1) Муриэль Луис (9)
     
    76' (3:2) Автогол Госенс Робин (8)
     
    78' Фройлер Ремо (11) уходит с поля, Пашалич Марио (88) вышел на поле
     
    79' (4:2) Ромеро Кристиан (17) (Джимсити Берат (19))
     
    2
    84' Муриэль Луис (9) уходит с поля, Миранчук Алексей (59) вышел на поле
    84' Пессина Маттео (32) уходит с поля, Паломино Хосе Луис (6) вышел на поле
     
    87' Госенс Робин (8)
     
    2
    90' Сапата Дуван (91) уходит с поля, Малиновский Руслан (18) вышел на поле
    90' Мехле Йоаким (3) уходит с поля, Шутало Бошко (4) вышел на поле
     
    6' Ди Лоренцо Джованни (22)
     
    53' Элмас Эльхиф (7) уходит с поля, Инсинье Лоренцо (24) вышел на поле
     
    58' (1:1) Зелински Петр (20) (Политано Маттео (21))
     
    2
    78' Мариу Руй (6) уходит с поля, Гулям Фаузи (31) вышел на поле
    78' Максимович Никола (19) уходит с поля, Кулибали Калиду (26) вышел на поле
     
    84' Зелински Петр (20) уходит с поля, Лоботка Станислав (68) вышел на поле
    Голы
    Сапата Дуван
    ассистент Муриэль Луис     		1:0 52’
    58’ 1:1 Зелински Петр
    ассистент Политано Маттео
    Госенс Робин
    ассистент Сапата Дуван     		2:1 64’
    Муриэль Луис 3:1 71’
    76’ 3:2(А) Госенс Робин
    Ромеро Кристиан
    ассистент Джимсити Берат     		4:2 79’
    Наказания
    6’ Ди Лоренцо Джованни
    Тренеру Гасперини Джан Пьеро 26’
    Джимсити Берат 55’
    Госенс Робин 87’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    53’ Инсинье Лоренцо Элмас Эльхиф
    Пашалич Марио Фройлер Ремо 78’
    78’ Гулям Фаузи Мариу Руй
    78’ Кулибали Калиду Максимович Никола
    Миранчук Алексей Муриэль Луис 84’
    Паломино Хосе Луис Пессина Маттео 84’
    84’ Лоботка Станислав Зелински Петр
    Малиновский Руслан Сапата Дуван 90’
    Шутало Бошко Мехле Йоаким 90’
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 4
    		5 Удары в створ 2
    		19 Фолы 11
    		6 Угловые 2
    		47% Владение мячом 53%
    		1 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    truffagldino
    truffagldino
    22 февраля в 08:34
    Лучшим в Аталанте был Муриэль.
    Naim Nabiev 1
    Naim Nabiev 1
    22 февраля в 08:21
    Миранчуку надо срочно менять клуб в запасе и я могу играть
    112910415
    112910415
    22 февраля в 07:44
    Аталанта забивать-то любит !
    feris1
    feris1
    21 февраля в 23:34, ред.
    Аталанта просто красавчики!
    Играют всегда в яркий,результативный и агрессивный футбол,который в первую очередь нравится зрителям!
    ABir
    ABir
    21 февраля в 23:32
    Аталанта метит в элиту итальянского футбола
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    21 февраля в 23:06
    Долой этот Реал из ЛЧ
    Союзник противников
    Союзник противников
    21 февраля в 22:36
    Как говаривали в советское время :Вышел под призовые.
    football is a great game
    football is a great game
    21 февраля в 22:31
    Неаполь выполнил свою главную миссию в сезоне - обыграл пенсионерку :) Очень смотрибельный футбол у Аталанты. Складывается ощущение что и Реалу Аталанта накидает.
    Belgie2009
    Belgie2009
    21 февраля в 22:09
    Аталанта видимо вынесит мертвый Реал,особенно без Рамоса, Карвахеля с легкостью..
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    21 февраля в 22:02
    Другими словами в победе не виноват
    sihafazatron
    sihafazatron
    21 февраля в 22:01
    перестреляли)) с победой аталанту! наполи пинают все подряд, кроме пенсионерки)
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ steelhead (раскрыть)
    21 февраля в 21:42
    Ну по технике то такие же, только бойцовские и физические качества развиты лучше, глянешь на иличича 190 носится техничный танк, всех расталкивая
    волгодон 2
    волгодон 2
    21 февраля в 21:38
    Шоу состоялось во втором тайме.
    steelhead
    steelhead ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    21 февраля в 21:19
    Там без вариантов для Миранчука, игроки другого уровня и по технике, и по физике, и по мозгам.
    steelhead
    steelhead
    21 февраля в 21:18
    Какую красоту Неаполь сотворил. Голешник на загляденье.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    21 февраля в 20:41
    Миранчук , как всегда на своем обжитом месте-на лавке. Жаль!
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    21 февраля в 20:38
    У аталанты слишком много хороших игроков, пора им продать несколько, возможно и миранчука в том числе илм в аренду, смысл они маринуются
    1bear
    1bear
    21 февраля в 19:51
    победа хозяев
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100