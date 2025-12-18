Время пришло: Сафонов стал героем финала Межконтинентального кубка

1766036594

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал главным действующим лицом финала Межконтинентального кубка. После долгого сидения на скамейке запасных он, наконец, получил свой шанс и с лихвой им воспользовался.

В среду ПСЖ обыграл бразильский «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка (1:1, 2:1 — по пенальти). Залогом победы парижан стал феноменальный перфоманс Сафонова в серии послематчевых пенальти — он отразил четыре удара с точки подряд, подобное в истории футбола не удавалось никому. Для Сафонова этот трофей стал шестым в ПСЖ . Россиянин второй раз вышел в основном составе в решающей игре за трофей — в прошлом сезоне он защищал ворота ПСЖ в финальной встрече за Кубок Франции.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года, его конкурентом за место в воротах был тогда чемпион Европы 2021 года в составе сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Россиянин составил достойную конкуренцию именитому партнеру по команде — он провел 17 матчей в разных турнирах и внес свой вклад в завоевание трофеев. Доннарумма же по итогам прошлого сезона был признан лучшим вратарем по версии Международной федерации футбола ( ФИФА ).

По окончании сезона итальянец покинул Париж и перешел в «Манчестер Сити». Казалось, что ПСЖ сделает ставку на Сафонова, но нет — на роль первого номера был приглашен Люка Шевалье из «Лиона». И Сафонов прочно осел на скамейке запасных. Плюс клуб купил украинского защитника Илью Забарного, что добавило проблем тренерскому штабу во главе с Луисом Энрике. И если на первых порах нахождение в одной команде украинца и россиянина широко обсуждалось в СМИ , то в дальнейшем, когда они оба стали появляться на поле, эта тема стала утихать.

Вера сборной помогла

Сафонов не играл за ПСЖ с мая. С начала сезона Шевалье прочно занял место основного голкипера, не давая и шанса Сафонову. Тем не менее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов решил поддержать голкипера в этой непростой ситуации — Сафонов стабильно вызывался в национальную команду с июня. В матчах за национальную команду он не был безуперечен, в том числе допуская результативные ошибки. Но Кафанов не обвинял голкипера и отмечал, что тот будет вызываться в сборную России, даже если не будет играть за ПСЖ . Кафанов верил, что рано или поздно Сафонов получит шанс закрепится в основном составе парижан.

Сам Сафонов по приезде в сборную России выражал недовольство тем, что не получает игровую практику. Тем не менее он сохранял веру, несмотря на то, что СМИ раз за разом писали слухи об его уходе из клуба зимой. Но сейчас и эти разговоры, видимо, утихнут.

И не было бы у Сафонова счастья, да несчастье помогло — в одном из матчей Шевалье получил травму, что позволило россиянину отлипнуть от скамейки запасных и начать играть. Этого события ждали и болельщики ПСЖ , которые успели разочароваться в Шевалье. Сафонов сыграл в последних четырех матчах команды, в двух из них не пропустив мячей. При этом к матчу за Межконтинентальный кубок Шевалье уже восстановился от травмы и был готов сыграть, но Энрике вновь доверил место в воротах Сафонову.

У Энрике нет выбора

Сафонов был основным вратарем «Краснодара» и сборной России до перехода в ПСЖ . Поэтому ему было непривычно быть вторым и ждать шанса. Тем не менее он признавался, что убегать от проблем в другой клуб нельзя, нужно продолжать тренироваться и доказывать работой, что достоин места в основном составе. И вот этот момент настал.

Выступление Сафонова в последних играх очевидно должно повлиять на решение Энрике по первому вратарю команды. После такой игры в Межконтинентальном кубке вернуть россиянина на скамейку запасных будет настоящим преступлением. Этого не поймут и болельщики ПСЖ , которые сейчас находятся в диком восторге от российского голкипера. Вероятно, в ближайшем матче в Кубке Франции против клуба «Фонтеней», который пройдет 20 декабря, Сафонов и не сыграет, поскольку на начальных стадиях турнира топ-команды стараются задействовать молодых игроков или тех, кто редко проходит в состав. Но уже в новом году, когда возобновится чемпионат страны, Сафонов должен прочно занять место в «старте».