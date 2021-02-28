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2 : 0
завершен
28 февраля 2021, 20:00
воскресенье
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Стадион Диего Марадона (Неаполь)
|Мертенс Дрис
|1:0
|34’
|Политано Маттео
|2:0
|66’
|Кулибали Калиду
|58’
|Ди Лоренцо Джованни
|61’
|80’
|Барба Федерико
|Кулибали Калиду
|81’
|83’
|Хетемай Перпарим
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Инсинье Роберто
|Скьяттарелла Паскуале
|64’
|Летиция Гаэтано
|Фулон Даам
|65’
|Сау Марко
|Капрари Джанлука
|70’
|Гайч Адольфо
|Лападула Джанлука
|Максимович Никола
|Зелински Петр
|82’
|Элмас Эльхиф
|Мертенс Дрис
|82’
|83’
|Мончини Габриэле
|Ионицэ Артур
|Хисай Эльсеид
|Политано Маттео
|85’
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|18
|Удары по воротам
|4
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|5
|Удары в створ
|3
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|13
|Фолы
|15
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|8
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|4
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|3
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|2
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|1
|Удаления
|0
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