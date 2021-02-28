В 13 Лопес Пау Голов пропущено: 2 Отборы: 1 Выносы: 1 Спасений: 7 Пасы: 27 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

П 2 Карсдорп Рик Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

З 23 Манчини Джанлука Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

П 37 Спинаццола Леонардо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 6 Выносы: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 20 Фасио Федерико Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 62

П 17 Верету Жордан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 79

П 14 Вильяр Гонсало Фолов совершено: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 70

З 4 Кристанте Бриан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Выносы: 4 Пасы: 48 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

П 77 Мхитарян Генрих Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

П 7 Пеллегрини Лоренцо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

Н 21 Майораль Борха Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 79

Запасные игроки

В 83 Миранте Антонио

В 87 Фузато Даниэль

З 5 Жуан

З 24 Кумбулла Мараш

З 33 Перес Бруно Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 28

П 42 Диавара Амаду Отборы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 11

П 27 Пасторе Хавьер

Н 11 Педро Ударов всего: 1 Отборы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 11

Н 31 Перес Карлес