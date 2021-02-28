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1 : 2
завершен
28 февраля 2021, 22:45
воскресенье
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Стадион Олимпико
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:40
|42’
|0:1(П)
|Кессье Франк
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Верету Жордан
ассистент Спинаццола Леонардо
|1:1
|50’
|58’
|1:2
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Ребич Анте
ассистент Салемакерс Алексис
|Фасио Федерико
|42’
|46’
|Салемакерс Алексис
|Мхитарян Генрих
|80’
|85’
|Калабрия Давиде
|Пеллегрини Лоренцо
|89’
|90+5’
|Кастильехо Самуэль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Диас Браим
|Чалханоглу Хакан
|56’
|Леау Рафаэл
|Ибрагимович Златан
|Перес Бруно
|Фасио Федерико
|62’
|67’
|Крунич Раде
|Ребич Анте
|Эль-Шаарави Стефан
|Вильяр Гонсало
|70’
|Педро
|Верету Жордан
|79’
|Диавара Амаду
|Майораль Борха
|79’
|83’
|Кастильехо Самуэль
|Салемакерс Алексис
|83’
|Мейте Суалихо
|Тонали Сандро
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|18
|Удары по воротам
|17
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|8
|Удары в створ
|9
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|14
|Фолы
|9
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|5
|Угловые
|8
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|1
|Офсайды
|4
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|7
|Cэйвы
|7
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|3
|Предупреждения
|3
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Фасио не сыграл в мяч. А даже если было бы и так - то это всё так же пенальти, т.к. он одновременно наступил на ногу, а мяч был в ногах Калабрии.
Фасио не сыграл в мяч. А даже если было бы и так - то это всё так же пенальти, т.к. он одновременно наступил на ногу, а мяч был в ногах Калабрии.