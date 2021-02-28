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Рома - Милан
Сампдория - Аталанта
Кротоне - Кальяри
Удинезе - Фиорентина
Интер - Дженоа
Наполи - Беневенто

Текстовая онлайн трансляция матча Рома против Милан

Рома Логотип футбольный клуб Рома (Рим) 1:2 Логотип футбольный клуб Милан Милан
Рома
Милан
1 : 2
завершен
28 февраля 2021, 22:45
воскресенье
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Италия. Серия А 2020/2021, 24 тур
Стадион Олимпико
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:40
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    42' Фасио Федерико (20)
     
    50' (1:1) Верету Жордан (17) (Спинаццола Леонардо (37))
     
    62' Фасио Федерико (20) уходит с поля, Перес Бруно (33) вышел на поле
     
    70' Вильяр Гонсало (14) уходит с поля, Эль-Шаарави Стефан (92) вышел на поле
     
    2
    79' Верету Жордан (17) уходит с поля, Педро (11) вышел на поле
    79' Майораль Борха (21) уходит с поля, Диавара Амаду (42) вышел на поле
     
    80' Мхитарян Генрих (77)
     
    89' Пеллегрини Лоренцо (7)
     
    42' (0:1) Кессье Франк (79)
     
    2
    46' Салемакерс Алексис (56)
    46' Чалханоглу Хакан (10) уходит с поля, Диас Браим (21) вышел на поле
     
    56' Ибрагимович Златан (11) уходит с поля, Леау Рафаэл (17) вышел на поле
     
    58' (1:2) Ребич Анте (12) (Салемакерс Алексис (56))
     
    67' Ребич Анте (12) уходит с поля, Крунич Раде (33) вышел на поле
     
    2
    83' Салемакерс Алексис (56) уходит с поля, Кастильехо Самуэль (7) вышел на поле
    83' Тонали Сандро (8) уходит с поля, Мейте Суалихо (18) вышел на поле
     
    85' Калабрия Давиде (2)
     
    90+5' Кастильехо Самуэль (7)
    Голы
    42’ 0:1(П) Кессье Франк
    Верету Жордан
    ассистент Спинаццола Леонардо     		1:1 50’
    58’ 1:2 Ребич Анте
    ассистент Салемакерс Алексис
    Наказания
    Фасио Федерико 42’
    46’ Салемакерс Алексис
    Мхитарян Генрих 80’
    85’ Калабрия Давиде
    Пеллегрини Лоренцо 89’
    90+5’ Кастильехо Самуэль
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Диас Браим Чалханоглу Хакан
    56’ Леау Рафаэл Ибрагимович Златан
    Перес Бруно Фасио Федерико 62’
    67’ Крунич Раде Ребич Анте
    Эль-Шаарави Стефан Вильяр Гонсало 70’
    Педро Верету Жордан 79’
    Диавара Амаду Майораль Борха 79’
    83’ Кастильехо Самуэль Салемакерс Алексис
    83’ Мейте Суалихо Тонали Сандро
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 17
    		8 Удары в створ 9
    		14 Фолы 9
    		5 Угловые 8
    		1 Офсайды 4
    		53% Владение мячом 47%
    		7 Cэйвы 7
    		3 Предупреждения 3
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    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    01 марта в 21:58
    если каждый матч пробивать пенальти,то к концу сезона можно стать банкротом... ахаха! это же путь Барсы последнего десятилетия.
    DEIVID_1
    DEIVID_1
    01 марта в 14:02
      DEIVID_1
      DEIVID_1 ответ 3веpобой (комментарий удален) (раскрыть)
      01 марта в 12:15
      Интер без фола забивал в ворота Юве. Абсолютно неидентичные моменты. Там Бонуччи для порядка покривлялся типа больно ему, а вдруг отменят. Но плохая актёрская игра видна невооружённым взглядом.
      DEIVID_1
      DEIVID_1 ответ 3веpобой (комментарий удален) (раскрыть)
      01 марта в 11:53, ред.
      Ничего там не спорно - железобетон.
      Фасио не сыграл в мяч. А даже если было бы и так - то это всё так же пенальти, т.к. он одновременно наступил на ногу, а мяч был в ногах Калабрии.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      01 марта в 11:49
        DEIVID_1
        DEIVID_1 ответ Abbath (раскрыть)
        01 марта в 11:44
        Вот на Леао 100% момент был, а Мхитарян изначально сам нарушал.
        DEIVID_1
        DEIVID_1 ответ SonicStar (раскрыть)
        01 марта в 11:43
        На Леао кстати железобетон был, Карсдорп ему ноги заплёл и это не сомнительный какой-то момент в отличии от эпизода с Мхитаряном. ВАР обращает внимание арбитра только если они считают, что судья допустил ошибку. Момент с Фасио железобетон, если бы они не указали арбитру на это - то это явная ошибка.
        112910415
        112910415
        01 марта в 10:49
        у Милана хороший настрой
        Против ЦСКА
        Против ЦСКА
        01 марта в 07:11
        Чемпионат ему не выиграть
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        01 марта в 07:01
        Наши победили !
        vastudio
        vastudio ответ vastudio (раскрыть)
        01 марта в 01:50
        Ну спасибо за выполненную просьбу)
        Против ЦСКА
        Против ЦСКА
        01 марта в 01:32
        Не заслуживает он этой победы
        witynchik
        witynchik
        01 марта в 00:49
        Победа это конечно хорошо, но вот какой ценой
        Abbath
        Abbath ответ SonicStar (раскрыть)
        01 марта в 00:46
        После Мхитаряна был такой же игнор фола на Леао.
        SonicStar
        SonicStar
        01 марта в 00:44
        Да уж...как пенальти в пользу Милана - судья сразу побежал вар смотреть. А когда фол на Мхитаряне был - игнор. В этом весь Милан. Без кучи пенок болтались бы в середине таблицы
        Ozabot
        Ozabot
        01 марта в 00:44
        Первое поражение «Ромы» дома. Короче, встретились команда, которая больше всех побеждает в гостях, и команда, которая ни разу не проигрывала дома, и поиграли веселый футбол.
        Ozabot
        Ozabot
        01 марта в 00:27
        Вот этот удар Крунича если бы влетел, было бы эпично )
        juvenale
        juvenale
        01 марта в 00:26
        сумасшедший матч
        Мысыктар
        Мысыктар
        01 марта в 00:13
        очень плохо.Ребич это потеря(
        juvenale
        juvenale
        01 марта в 00:12
        -2 основных напа...с МЮ можно не играть
        Abbath
        Abbath
        01 марта в 00:12, ред.
        Жаль. Надеюсь, ничего серьезного. Без Ребича и Златана будет крайне тяжко, особенно с МЮ.
        Abbath
        Abbath
        01 марта в 00:07
        Ребич сегодня в ударе.
        Мысыктар
        Мысыктар
        28 февраля в 23:57
        доигрались)
        Abbath
        Abbath ответ Ozabot (раскрыть)
        28 февраля в 23:51
        Нельзя штрафовать за богохульство команду, в которой играет Бог:)
        Terek-Anji
        Terek-Anji ответ 3веpобой (комментарий удален) (раскрыть)
        28 февраля в 23:39
        Вообще-то чистая пенка. Без всяких разговоров.
        Ozabot
        Ozabot
        28 февраля в 23:38
        Игра по динамике как дворовая. Пинай вперед и гоу в атаку. Удивительно, что счет еще не хоккейный. Зато шоу для Италии редкое, наверное теперь ребятам грозит штраф за богохульство )))
        Тео Джонс
        Тео Джонс
        28 февраля в 23:36, ред.
        Игра без центра поля, куча голевых моментов и это только первый тайм, вот это кайф, крайне редко такое увидишь в Серии А.
        juvenale
        juvenale
        28 февраля в 23:34
        пенка чистая
        juvenale
        juvenale
        28 февраля в 23:33, ред.
        классный матч!!!счет уже должен быть где-то 2-3
        УЕСКА
        УЕСКА
        28 февраля в 23:04
        Оборона Ромы это катастрофа! Даже команды из Серии Б играют в обороне надежнее. Милан чудом не забил пока легитимный гол.
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