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0 : 1
завершен
03 апреля 2021, 21:45
суббота
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Стадион Ренато ДальАра
|32’
|0:1
|Лукаку Ромелу
|Сумаоро Адама
|31’
|53’
|Раноккья Андреа
|Де Сильвестри Лоренцо
|61’
|Виньято Эмануэль
|82’
|Джувара Муса
|85’
|86’
|Брозович Марцело
|86’
|Бастони Алессандро
|88’
|Гальярдини Роберто
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Де Сильвестри Лоренцо
|Томиясу Такехиро
|34’
|61’
|Гальярдини Роберто
|Эриксен Кристиан
|Виньято Эмануэль
|Сансоне Никола
|69’
|Маттиас Сванберг
|Домингес Николас
|69’
|71’
|Дармиан Маттео
|Янг Эшли
|71’
|Санчес Алексис
|Мартинес Лаутаро
|Джувара Муса
|Дейкс Митчелл
|80’
|Орсолини Риккардо
|Ольсен Андреас
|80’
|90’
|Весино Матиас
|Барелла Николо
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|12
|Удары по воротам
|14
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|2
|Удары в створ
|3
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|17
|Фолы
|15
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|4
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|2
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|2
|Cэйвы
|2
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|4
|Предупреждения
|4
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Следующий тур без хорвата и Бастони
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