|Фиорентина
|2:3
|Аталанта
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2 : 3
завершен
11 апреля 2021, 21:45
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 155.5 - 258
Очков за игру в нац. чемп.: 1 - 2.1
Средний возраст: 25.8 - 28
Средний рост: 185 - 185.2
Легионеров: 7 - 9
Схемы: 3-5-2 - 3-4-1-2
Серия побед: 0 - 2
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Стадион Артемио Франки
|13’
|0:1
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Сапата Дуван
ассистент Малиновский Руслан
|40’
|0:2
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Сапата Дуван
ассистент Малиновский Руслан
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Влахович Душан
ассистент Касерес Мартин
|1:2
|57’
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Влахович Душан
ассистент Куаме Кристиан
|2:2
|66’
|70’
|2:3(П)
|Иличич Йосип
|23’
|Ромеро Кристиан
|Пеццелья Херман
|32’
|Амрабат Софьян
|53’
|Миленкович Никола
|72’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Джимсити Берат
|Ромеро Кристиан
|63’
|Мехле Йоаким
|Муриэль Луис
|63’
|Иличич Йосип
|Малиновский Руслан
|Эйссерик Валентен
|Кастровилли Гаэтано
|70’
|Валеро Борха
|Амрабат Софьян
|71’
|Венути Лоренцо
|Мартинес Лукас
|77’
|Кальехон Хосе
|Бонавентура Джакомо
|77’
|86’
|Миранчук Алексей
|Сапата Дуван
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|10
|Удары по воротам
|15
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|2
|Удары в створ
|8
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|15
|Фолы
|13
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|0
|Угловые
|6
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|2
|Офсайды
|2
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|5
|Cэйвы
|0
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|3
|Предупреждения
|1
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