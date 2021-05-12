|
2 : 0
завершен
12 мая 2021, 21:45
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 256 - 29.3
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 0.9
Средний возраст: 27.6 - 29
Средний рост: 185.1 - 184.5
Легионеров: 9 - 5
Схемы: 4-2-3-1 - 3-5-2
Серия побед: 1 - 0
|
Муриэль Луис
ассистент Малиновский Руслан
|1:0
|22’
|
Пашалич Марио
ассистент Сапата Дуван
|2:0
|67’
|40’
|Туйя Алессандро
|Де Рон Мартен
|51’
|56’
|Барба Федерико
|60’
|Ионицэ Артур
|80’
|Калдирола Лука
|Иличич Йосип
|81’
|82’
|Калдирола Лука
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|58’
|Капрари Джанлука
|Гайч Адольфо
|58’
|Ионицэ Артур
|Виола Николас
|Иличич Йосип
|Малиновский Руслан
|59’
|Джимсити Берат
|Госенс Робин
|59’
|Пашалич Марио
|Пессина Маттео
|59’
|Миранчук Алексей
|Муриэль Луис
|66’
|73’
|Летиция Гаэтано
|Барба Федерико
|73’
|Депаоли Фабио
|Хетемай Перпарим
|85’
|Тельо Андрес
|Дабо Брайан
|Ламмерс Сэм
|Сапата Дуван
|89’
|
|15
|Удары по воротам
|4
|
|
|4
|Удары в створ
|0
|
|
|19
|Фолы
|11
|
|
|7
|Угловые
|5
|
|
|0
|Офсайды
|3
|
|
|71%
|Владение мячом
|29%
|
|
|0
|Cэйвы
|2
|
|
|2
|Предупреждения
|5
|
|
|0
|Удаления
|1
|