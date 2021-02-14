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Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
Саутгемптон - Вулверхэмптон
Арсенал - Лидс
Эвертон - Фулхэм

Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич против Манчестер Юнайтед

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2' (1:0) Дианье Мбайе (17) (Галлахер Конор (18))
 
37' Галлахер Конор (18)
 
46' Пелтиер Ли (22) уходит с поля, Ферлонг Дарнелл (2) вышел на поле
 
61' Бартли Кайл (5)
 
67' Йокушлу Окай (35) уходит с поля, Ливермор Джейк (8) вышел на поле
 
79' Мэйтленд-Найлз Эйнсли (30)
 
85' Снодграсс Роберт (23)
 
87' Снодграсс Роберт (23) уходит с поля, Филлипс Мэтт (10) вышел на поле
 
89' Дианье Мбайе (17)
 
44' (1:1) Фернандеш Бруну (18) (Шоу Люк (23))
 
66' Марсьяль Антони (9) уходит с поля, Гринвуд Мэйсон (11) вышел на поле
 
79' Фред (17) уходит с поля, ван де Бек Донни (34) вышел на поле
Голы
Дианье Мбайе
ассистент Галлахер Конор 		1:0 2’
44’ 1:1 Фернандеш Бруну
ассистент Шоу Люк
Наказания
Галлахер Конор 37’
Бартли Кайл 61’
Мэйтленд-Найлз Эйнсли 79’
Снодграсс Роберт 85’
Дианье Мбайе 89’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Ферлонг Дарнелл Пелтиер Ли 46’
66’ Гринвуд Мэйсон Марсьяль Антони
Ливермор Джейк Йокушлу Окай 67’
79’ ван де Бек Донни Фред
Филлипс Мэтт Снодграсс Роберт 87’
Статистика
 7 Удары по воротам 10
3 Удары в створ 7
13 Фолы 10
4 Угловые 5
2 Офсайды 3
27% Владение мячом 73%
5 Cэйвы 2
5 Предупреждения 0
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Все комментарии
Горец М Сефербеков
Горец М Сефербеков
15 февраля в 23:51
как же многие не понимают что МЮ зная что ему не догнать сити стал играть на контору и копить на трансферы! сейчас ставка будет на то чтобы закрепить место в тройке АПЛ и постараться взять ЛЕ или кубок! все просто господа!!!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
15 февраля в 12:23
Свистун в этот раз не помог красным, не одной же игре все время Бруну выходить. В МЮ как тренера не было так и нет.
galem72
galem72
15 февраля в 10:40
У Юнайтед как не было тренера, так нет его до сих пор. Гуннар только зря протирает задом кресло и топчет траву на кромке поля. Абсолютный ноль по идеям, никакой мысли!
Гринвуд и Джеймс — потеряны. А как здорово начинали: им просто нужен был тренер...
lobsterdam
lobsterdam ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
15 февраля в 07:57
не отменил гол ВБА из-за явного фола на Вите...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
15 февраля в 07:52
Потеряли очередные очки, судья знатно постарался, не дал провести контратаку, не дал чистый пенальти, не удалил костоломов Брома. А так сами тоже как всегда привезли гол, пора Линделефа на банку. А атака против двухэтажного автобуса не смогла ничего, Марсьяль не в форме, ему давно пора на лавку, пусть Гринвуд играет. Надо собраться, борьбу за место в топ-4 еще не отменяли, отрыв не такой большой.
санек002
санек002
14 февраля в 23:19
НУ ВЕСТ БРОМВИЧ И В МАНЧЕСТЕРЕ ВЫИГРЫВАЛ!ТАК ЧТО ЭТО НЕ НОВОСТЬ!
hoper
hoper
14 февраля в 20:45
к сожалению на сегодня - это и есть уровень МЮ.тех кого надо выносить одариваем очками.такой МЮ в бигфо лишний.Жаль , что МП и Тухель уже заняты.От викинга нам долго придётся ждать результат
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
14 февраля в 20:30
Игра была равна, играли два ...
Rizo1
Rizo1 ответ ДАША Д (раскрыть)
14 февраля в 19:23
Ещё скажи обязан....
Rizo1
Rizo1
14 февраля в 19:22
    allemz
    allemz
    14 февраля в 19:21
    Браво стретфордцы, ни секунды не сомневался в подобном результате, респект.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    14 февраля в 19:19
    Так и есть, ихмо "Челси" главный претендент на второе место... Одна победа в пяти матчах, причем с кем очки растеряли...
    dimagas2
    dimagas2
    14 февраля в 19:17
    Отлично ,еще 3-4 таких игр от конкрентов и Челси будет на 2-м месте)))
    Брулин
    Брулин
    14 февраля в 19:11
    Ну и кажись Сити чемпион и интрига только в борьбе за топ 4
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Evilhuman (раскрыть)
    14 февраля в 19:09
    Зато Бруну заработал на лишний стакан, Матадор сегодня угощает: ему 34 ! Поздравим красавца и пожелаем успехов!
    sihafazatron
    sihafazatron
    14 февраля в 19:08
    А что же будет, если бруно травмируется? Мю место в ле!
    lobsterdam
    lobsterdam ответ shlifen (раскрыть)
    14 февраля в 19:08
    там не совсем так было, пенальти не был не из-за оффсайда, а ввиду отсутствия фола... как-то так.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Foxes (раскрыть)
    14 февраля в 19:05
    все равно не догоните! Лисы - в нору!
    youtomee
    youtomee
    14 февраля в 19:05, ред.
    "дали дрозда", в матче с Вест Бромвичем это описание подходит как нельзя лучше, ну хоть не проиграли как Шеффилду
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Чойбалсан (раскрыть)
    14 февраля в 19:04
    Кое-где и местами...
    lobsterdam
    lobsterdam
    14 февраля в 19:03
    комментатор в перерыве накатил не слабо, так как сообщил, что команды сыграли по нулям... и еще где-то увидел призрак Погба в одном из эпизодов. Ну а по игре, МЮ повезло: могли бы и проиграть при подавляющем преимуществе. Хари уже который раз привозит. Надо ОГСу делать выводы. Да и Витя слабоват в коленках, хотя в оправдание можно сказать, что этот перец из ВБА шмазь ему сотворил знатную, забивая гол. Такие голы не следовало бы засчитывать. Так что ничья оптимизма не добавила, но и расстраиваться не о чем, моментов не создавали, вот и получите. Учитесь расправляться с такими автобусами и защиту надо укреплять!
    hoper
    hoper
    14 февраля в 18:59
      Чойбалсан
      Чойбалсан
      14 февраля в 18:59
      В общем, у меня в целом такое ощущение, что все как-то забили уже на всё, поняв, что МС всё равно чемпион. Обидно будет, если перспективный на борьбу сезон не подарит никакой битвы за титул, но МЮ, Ливерпуль и Челси сами виноваты - кто-то плохо начинал, кто-то плохо заканчивает, ну а кто-то в целом не тянул на чемпиона. Нет сейчас в АПЛ команды, которая прям вызывала бы восхищение, с которой можно было бы пример взять.
      Foxes
      Foxes
      14 февраля в 18:58
      Отлично ВБ!
      Чойбалсан
      Чойбалсан ответ Ice van Reed (раскрыть)
      14 февраля в 18:56
        Ice van Reed
        Ice van Reed ответ shlifen (раскрыть)
        14 февраля в 18:51, ред.
          Чойбалсан
          Чойбалсан
          14 февраля в 18:50
          Мне всё же кажется, что решающее слово в борьбе за 2 место за Челси.
          Тухель - очень толковый тренер, один из самых недооценённых. Лестеру вообще нет смысла за серебро бороться (остаться бы в 4-ке и то хорошо, на большее ресурсов нет), Клопп и Моуриньо сдулись, а Артета и Сульшер - в принципе не тренеры какого-то серьёзного уровня, так же как и Лэмпард. Челси даст мощный рывок, этот сезон АПЛ тем и хорош, что нет гегемона на весь сезон, разные клубы выдают сильные отрезки.
          shlifen
          shlifen
          14 февраля в 18:28
          Магуайр циркач =))) 100 килограммовый игрок падает только почувствовав на плече руку соперника - им бы с Салахом устроить "батл ныряний", но египтянин хотя бы мелкий/щуплый, а тут здоровенный мужик =)))
          Чуток не повезло Харри, если бы не оффсайд, пенальти бы заработал =))
          Evilhuman
          Evilhuman
          14 февраля в 18:28
          Опять что-ли МЮ выигрывать не собирается, но не может же Бруно играть за 11 человек
          Suriand
          Suriand
          14 февраля в 18:06
          Бруну бесподобен) не удивлюсь если через пару лет этот парень будет претендентом на ЗМ.
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