В 1 Де Хеа Давид Голов пропущено: 1 Выносы: 2 Спасений: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 96

З 29 Ван-Биссака Аарон Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Выносы: 2 Пасы: 62 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 96

З 2 Линделеф Виктор Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 1 Пасы: 97 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 96

З 5 Магуайр Харри Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 104 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 96

З 23 Шоу Люк Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 6 Выносы: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 96

П 39 МакТоминэй Скотт Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 96

П 18 Фернандеш Бруну Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Выносы: 1 Пасы: 78 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 96

П 17 Фред Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 79

Н 7 Кавани Эдинсон Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 96

П 9 Марсьяль Антони Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 66

П 10 Рэшфорд Маркус Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Пасы: 44 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 26 Хендерсон Дин

З 3 Байи Эрик

З 27 Теллес Алекс

З 38 Туанзебе Аксель

З 33 Уильямс Брендон

П 34 ван де Бек Донни Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 17

П 21 Джеймс Даниэл

П 31 Матич Неманья