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1 : 1
завершен
14 февраля 2021, 17:00
воскресенье
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Стадион Хоуторнс
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Дианье Мбайе
ассистент Галлахер Конор
|1:0
|2’
|44’
|1:1
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Фернандеш Бруну
ассистент Шоу Люк
|Галлахер Конор
|37’
|Бартли Кайл
|61’
|Мэйтленд-Найлз Эйнсли
|79’
|Снодграсс Роберт
|85’
|Дианье Мбайе
|89’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ферлонг Дарнелл
|Пелтиер Ли
|46’
|66’
|Гринвуд Мэйсон
|Марсьяль Антони
|Ливермор Джейк
|Йокушлу Окай
|67’
|79’
|ван де Бек Донни
|Фред
|Филлипс Мэтт
|Снодграсс Роберт
|87’
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|7
|Удары по воротам
|10
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|3
|Удары в створ
|7
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|13
|Фолы
|10
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|4
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|3
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|27%
|Владение мячом
|73%
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|5
|Cэйвы
|2
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|5
|Предупреждения
|0
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