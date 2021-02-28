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Челси - Манчестер Юнайтед
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси против Манчестер Юнайтед

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Лига ставок 2.42 3.40 3.20
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    46' Хадсон-Одои Каллум (20) уходит с поля, Джеймс Рис (24) вышел на поле
     
    62' Чилуэлл Бенжамин (21)
     
    65' Жиру Оливье (18) уходит с поля, Пулишич Кристиан (10) вышел на поле
     
    78' Зиеш Хаким (22) уходит с поля, Вернер Тимо (11) вышел на поле
     
    50' Фред (17)
     
    2
    79' Магуайр Харри (5)
    79' Гринвуд Мэйсон (11) уходит с поля, Марсьяль Антони (9) вышел на поле
    Наказания
    50’ Фред
    Чилуэлл Бенжамин 62’
    79’ Магуайр Харри
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Джеймс Рис Хадсон-Одои Каллум 46’
    Пулишич Кристиан Жиру Оливье 65’
    Вернер Тимо Зиеш Хаким 78’
    79’ Марсьяль Антони Гринвуд Мэйсон
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 11
    		6 Удары в створ 4
    		11 Фолы 12
    		3 Угловые 4
    		1 Офсайды 3
    		57% Владение мячом 43%
    		4 Cэйвы 6
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответ galem72 (раскрыть)
    01 марта в 18:18
    Есть такое)
    galem72
    galem72 ответ Van Vanovich (раскрыть)
    01 марта в 07:52
    Да у него вроде никогда не было тренерской мысли. Его тактика — каждый футболист должен делать игру по своим умениям. А руководство на поле он по-прежнему оставляет какому-то своему футбольному богу, который почему-то давным-давно отвернулся от Юнайтед.
    Rizo1
    Rizo1
    28 февраля в 23:39
    Муму средняк (по игре конечно)
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
    28 февраля в 22:22
    Клубу бы выдохнуть , но увы баласт будет сохранён!!!)))
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10 ответ Ice van Reed (раскрыть)
    28 февраля в 22:14
    Тебе бы свежим воздухом подышать)
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
    28 февраля в 22:11, ред.
    Касаемо Атлетико, сам себе может проиграть, но Барса не вылетит, а сольёт ибо гном гномыч не может вылететь он сам покидает турнир, когда ему у заблогородится
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Van Vanovich (раскрыть)
    28 февраля в 22:06
    Бывает, но в этих вещах машинальная память, с пунктуацией, плохо, так, что со временем сочтёмся!!!)) Касаемо Сульшера, он ставит с первого дня эту игру, тасуя игроков, усложняя и упрощая простые задачи!
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
    28 февраля в 22:03
    Сити чемпион короче))
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответ Ice van Reed (раскрыть)
    28 февраля в 22:02
    Наскорь писал, не до грамматики было.)
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Van Vanovich (раскрыть)
    28 февраля в 21:58
    То, либо, нибудь – чёрточку не позабудь
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    28 февраля в 21:54
    Что то МЮ в бей беги команду превратился с Сульшером, никакой мысли.
    ilyafrom
    ilyafrom
    28 февраля в 21:53
    Отрыв Сити увеличился
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Медив (раскрыть)
    28 февраля в 21:51
    Если бы не сводились к примитиву и лишним касаниям, что тормозило атаку
    Медив
    Медив ответ dimagas2 (раскрыть)
    28 февраля в 21:49
    Угу, два удара из штрафной у МЮ за матч, и те практически на линии... Даже Атлетико со своими 0 ударов в створ был креативней, чем все эти попытки МЮ закатить ударом с центра поля
    Dauletbek
    Dauletbek
    28 февраля в 21:46
    На руку Сити
    dimagas2
    dimagas2
    28 февраля в 21:44, ред.
      XL-965
      XL-965
      28 февраля в 21:40
        Evilhuman
        Evilhuman
        28 февраля в 21:38
        Что то подсказывало, что именно такими и будут и счёт и матч, всё закономерно
        Медив
        Медив ответ Ice van Reed (раскрыть)
        28 февраля в 21:36
        Бгг. Атаки у МЮ могли быть еще острее, если бы все они не сводились к ударам из-за штрафной
        Владимир Ушаков
        Владимир Ушаков ответ juvenale (раскрыть)
        28 февраля в 21:34
        Получил травму 6 февраля против Эвертона, все еще восстанавливается.
        dimagas2
        dimagas2 ответ Ice van Reed (раскрыть)
        28 февраля в 21:32
        Ага 2 момента матча Зиеша и Маунта,а Мумушня не била или били куда-то не туда.
        волгодон 2
        волгодон 2
        28 февраля в 21:32
        как и в первом круге ОС зашло)
        жаль поставил очень мало
        lobsterdam
        lobsterdam
        28 февраля в 21:32
        Игра равная и жесткая, моментов больше у МЮ, но ненамного. Реф дал Маге желтую ни за что, а перед этим Рис срубил Джеймса очень жестко и ничего. Но претензий к судейству нет. Удивил Дэн Джеймс, у него прогресс очевиден. ОГС зачем-то снова выпускает призрака Марса, за 20 минут его пребывания - 2 касания и 2 потери...
        Ice van Reed
        Ice van Reed ответ Таганский (раскрыть)
        28 февраля в 21:32
        Зёма вот какие разные ничьи, Ростов с Зенитом почти победа, сегодня хотелось большего но таков результат!!!))
        Владимир Ушаков
        Владимир Ушаков
        28 февраля в 21:31, ред.
        Очередные унылые нули, хотя в этот раз они были очень предсказуемыми. Но Челси повезло, мяч попал в руку Хадсону-Одои, но почему не дали пенальти не понятно. Да и по игре немногочисленные моменты у МЮ были острее чем у Челси. Сульшер удивил посадив на лавку Марсьяля, давно пора ну и рад возращению Мактоминея. Дальше надо побеждать Пэлас.
        vastudio
        vastudio
        28 февраля в 21:30
        Уж лучше проиграть, чем две подряд беззубые ничьи, а это 4 проё...очка. За проигрыш хоть вздрючка будет, а так "удовлетворительный результат"
        juvenale
        juvenale
        28 февраля в 21:30
        а что с Погба
        Ice van Reed
        Ice van Reed ответ Таганский (раскрыть)
        28 февраля в 21:30
        Главное без травм!!!
        Сантус
        Сантус
        28 февраля в 21:27
        Пожалуй самая сложная игра для Челси при Тухеле.Высокий прессинг не нравится никому.Эфективно с ним бороться я тоже мастеров не вижу.На мой взгляд у Манков больше мысли с контрами было.
        SpartakАдекват
        SpartakАдекват
        28 февраля в 21:27
        Ну что тут сказать? Очередной скучный матч под громкой вывеской. А таких в этом сезоне АПЛ уже достаточно набралось.
        Закономерная нулевая ничья!
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