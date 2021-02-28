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0 : 0
завершен
28 февраля 2021, 19:30
воскресенье
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Стадион Стэмфорд Бридж
|50’
|Фред
|Чилуэлл Бенжамин
|62’
|79’
|Магуайр Харри
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Джеймс Рис
|Хадсон-Одои Каллум
|46’
|Пулишич Кристиан
|Жиру Оливье
|65’
|Вернер Тимо
|Зиеш Хаким
|78’
|79’
|Марсьяль Антони
|Гринвуд Мэйсон
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|18
|Удары по воротам
|11
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|6
|Удары в створ
|4
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|11
|Фолы
|12
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|3
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|3
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|4
|Cэйвы
|6
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|1
|Предупреждения
|2
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Так полностью все в молоко.
Вы там хоть игру смотрели?
Так полностью все в молоко.
Вы там хоть игру смотрели?
жаль поставил очень мало
жаль поставил очень мало
Закономерная нулевая ничья!
Закономерная нулевая ничья!