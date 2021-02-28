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Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль
Кристал Пэлас - Фулхэм
Лестер Сити - Арсенал
Тоттенхэм - Бернли
Челси - Манчестер Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед против Ливерпуль

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    2
    56' МакГолдрик Дэвид (17) уходит с поля, Берк Оливер (14) вышел на поле
    56' Ягелка Фил (15) уходит с поля, Осборн Бен (23) вышел на поле
     
    64' (0:2) Автогол Брайан Кин (29)
     
    80' Флек Джон (4) уходит с поля, Шарп Билли (10) вышел на поле
     
    48' (0:1) Джонс Кертис (17)
     
    76' Алькантара Тьяго (6) уходит с поля, Милнер Джеймс (7) вышел на поле
     
    80' Джонс Кертис (17) уходит с поля, Кейта Наби (8) вышел на поле
    Голы
    48’ 0:1 Джонс Кертис
    64’ 0:2(А) Брайан Кин
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Берк Оливер МакГолдрик Дэвид 56’
    Осборн Бен Ягелка Фил 56’
    76’ Милнер Джеймс Алькантара Тьяго
    Шарп Билли Флек Джон 80’
    80’ Кейта Наби Джонс Кертис
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 16
    		2 Удары в створ 8
    		9 Фолы 9
    		4 Угловые 3
    		3 Офсайды 1
    		39% Владение мячом 61%
    		7 Cэйвы 3
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    Все комментарии
    lobsterdam
    lobsterdam ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    01 марта в 19:58
    И призовут на царство Роджерса, а он перетащит из Лестера (побегут с удовольствием) своих любимцев и будет всем счастье!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ lobsterdam (раскрыть)
    01 марта в 13:55
    полетят за Клоппом в сб Германии.
    lobsterdam
    lobsterdam
    01 марта в 12:36
    Как ни покажется это странным, но желаю лфк войти в зону ЛЧ, без них было бы скучно! Но у меня все равно нет ответа на вопрос, что же произошло, почему такой нереальный спад? Вроде, тренер на месте, игроки почти все те же? Неужели все сводится к отсутствию одного игрока? А что же будет, когда Клопп уйдет тренировать сборную? Все его птенцы разбегутся?
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    01 марта в 12:24
    Первый гол в матче забил воспитанник Академии Кёртис Джонс, посвятивший это взятие ворот Алиссону и его семье. "Думаю, это было трудное время для меня и остальной команды, но я рад, что забил. Я бы хотел воспользоваться моментом и сказать, что этот гол - для отца Али. Если он это увидит, это для тебя, брат", - сказал полузащитник в послематчевом интервью Sky Sports. "Он сильный парень и, конечно же, большая часть нашей команды. Сегодня его нет с нами, но нам не хватает его, мы скучаем, и я бы хотел посвятить свой гол ему, его отцу и всей его семье". Джонс забил в начале второго тайма, пробив, наконец, голкипера "Клинков" Аарона Рамсдейла, совершившего пять сэйвов в первой половине игры. Второй гол - автогол Кина Брайана - стал последним в матче. "В целом это была хорошая командная игра, и я рад, что нам удалось набрать три очка. В некоторых матчах мы играли хорошо, но не забивали, а сегодня и сыграли хорошо, и забили. Хорошая игра, я счастлив, что забил, и рад за Бобби и всю остальную команду", - добавил Джонс.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    01 марта в 11:34
    ну хоть аутсайдера обыграли. Пожалуй их только один из лидеров дома обыграть не смог,а тут победа в гостях.
    112910415
    112910415
    01 марта в 07:24
    как времена-то меняются !
    давно ли были сплошные победы ...
    а нынче прервалась череда поражений - уже радость
    dzvinka
    dzvinka
    01 марта в 03:00
    жалко что ограниченое количество замен у Клоппа так и не помогло Крису Уайлдеру)))
    Салах опять про76 100500 моментов, в пустые уже забить не может.. вот бы продать его в реал за 150 - было бы отличное применение.
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    01 марта в 01:56
    С победой красных! пусть обыграна последняя команда , но сегодня кровь из носа нужна была Победа!
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    01 марта в 01:30
    Ну хоть так
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    01 марта в 00:38
    Клопп в последнее время начал больше доверять Кёртису место в основе, что очень радует. Парень прям прибавляет от матча к матчу
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    01 марта в 00:22
    Отлично
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    01 марта в 00:20
    Ну наконец-то прервали, пусть соперник не самый сильный, но главное почувствовать уверенность в АПЛ, и не отстать от топ 4, теперь от ВХЮ всего 2 очка.
    Y. N. W . A .
    Y. N. W . A .
    01 марта в 00:17
    Снова в чемпионской гонке!
    Ждем ЛЧ.
    Муслим90
    Муслим90
    01 марта в 00:04
    Ну наконец-то победа))
    Муслим90
    Муслим90
    01 марта в 00:04
    Кейта вышел))))
    Klaus-S
    Klaus-S
    28 февраля в 22:55
    Оба защитника Ливерпуля, это просто беда-печаль..
    Да и нападение не отстает от них.
    DEIVID_1
    DEIVID_1
    28 февраля в 22:27
    Пзц Фирмино незабивной нап.
    ilyafrom
    ilyafrom
    28 февраля в 21:56
    Ливерпуль проиграл все игры АПЛ в феврале. Сегодня не выиграют - это будет позор
    Gahi
    Gahi
    28 февраля в 21:55
    Ливерпуль = П.2.
    Crooclin
    Crooclin
    28 февраля в 10:05
    Главная интрига матча - сможет ли Ливер прервать серию поражений или, хотя бы, безвыигрышную серию?
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