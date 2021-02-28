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0 : 2
завершен
28 февраля 2021, 22:15
воскресенье
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Стадион Бремэлл Лейн
|48’
|0:1
|Джонс Кертис
|64’
|0:2(А)
|Брайан Кин
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Берк Оливер
|МакГолдрик Дэвид
|56’
|Осборн Бен
|Ягелка Фил
|56’
|76’
|Милнер Джеймс
|Алькантара Тьяго
|Шарп Билли
|Флек Джон
|80’
|80’
|Кейта Наби
|Джонс Кертис
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|8
|Удары по воротам
|16
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|2
|Удары в створ
|8
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|9
|Фолы
|9
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|4
|Угловые
|3
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|3
|Офсайды
|1
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|7
|Cэйвы
|3
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давно ли были сплошные победы ...
а нынче прервалась череда поражений - уже радость
давно ли были сплошные победы ...
а нынче прервалась череда поражений - уже радость
Салах опять про76 100500 моментов, в пустые уже забить не может.. вот бы продать его в реал за 150 - было бы отличное применение.
Салах опять про76 100500 моментов, в пустые уже забить не может.. вот бы продать его в реал за 150 - было бы отличное применение.
Ждем ЛЧ.
Ждем ЛЧ.
Да и нападение не отстает от них.
Да и нападение не отстает от них.