В 13 Адриан Выносы: 4 Спасений: 3 Пасы: 31 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 94

З 66 Александер-Арнольд Трент Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 89 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 94

З 19 Кабак Озан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Выносы: 4 Пасы: 67 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 94

З 26 Робертсон Эндрю Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 66 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 94

З 47 Филлипс Натаниэль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 94

П 6 Алькантара Тьяго Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 76

П 5 Вейналдум Джорджиньо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Выносы: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 94

П 17 Джонс Кертис Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 80

Н 10 Мане Садио Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 94

Н 11 Салах Мохамед Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 94

Н 9 Фирмино Роберто Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 75 Оржински Якуб

В 98 Хьюс Лиам

З 46 Уилльямс Рис

З 76 Уильямс Неко

П 8 Кейта Наби Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 14

П 7 Милнер Джеймс Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 18

П 15 Окслейд-Чемберлен Алекс

П 23 Шакири Джердан