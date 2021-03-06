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1 : 1
завершен
06 марта 2021, 15:30
суббота
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Стадион Тюрф Мур
|6’
|0:1
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Обамеянг Пьер-Эмерик
ассистент Виллиан
|Вуд Крис
|1:1
|39’
|55’
|Сака Бакайо
|Питерс Эрик
|71’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Питерс Эрик
|Тэйлор Чарли
|63’
|63’
|Ляказетт Александр
|Эдегор Мартин
|Брэди Робби
|Гудмундссон Йохан
|68’
|69’
|Пепе Николя
|Виллиан
|80’
|Себальос Даниэль
|Партей Томас
|Родригес Джей
|Выдра Матей
|86’
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|9
|Удары по воротам
|16
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|5
|Удары в створ
|3
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|5
|Фолы
|12
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|2
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|2
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|1
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|1
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В конце было смешно, типа комедии "Тупой и еще тупее".
В конце было смешно, типа комедии "Тупой и еще тупее".
Следующий кадр - Ляка спокойно идет от места назначенного штрафного...
Следующий кадр - Ляка спокойно идет от места назначенного штрафного...