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Бернли - Арсенал
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Астон Вилла - Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион - Лестер Сити

Текстовая онлайн трансляция матча Бернли против Арсенал

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    39' (1:1) Вуд Крис (9)
     
    63' Тэйлор Чарли (3) уходит с поля, Питерс Эрик (23) вышел на поле
     
    68' Гудмундссон Йохан (7) уходит с поля, Брэди Робби (12) вышел на поле
     
    71' Питерс Эрик (23)
     
    86' Выдра Матей (27) уходит с поля, Родригес Джей (19) вышел на поле
     
    6' (0:1) Обамеянг Пьер-Эмерик (14) (Виллиан (12))
     
    55' Сака Бакайо (7)
     
    63' Эдегор Мартин (11) уходит с поля, Ляказетт Александр (9) вышел на поле
     
    69' Виллиан (12) уходит с поля, Пепе Николя (19) вышел на поле
     
    80' Партей Томас (18) уходит с поля, Себальос Даниэль (8) вышел на поле
    Голы
    6’ 0:1 Обамеянг Пьер-Эмерик
    ассистент Виллиан
    Вуд Крис 1:1 39’
    Наказания
    55’ Сака Бакайо
    Питерс Эрик 71’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Питерс Эрик Тэйлор Чарли 63’
    63’ Ляказетт Александр Эдегор Мартин
    Брэди Робби Гудмундссон Йохан 68’
    69’ Пепе Николя Виллиан
    80’ Себальос Даниэль Партей Томас
    Родригес Джей Выдра Матей 86’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 16
    		5 Удары в створ 3
    		5 Фолы 12
    		2 Угловые 3
    		2 Офсайды 2
    		41% Владение мячом 59%
    		1 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Шейх Сити
    Шейх Сити
    06 марта в 21:07
    команды одинакового уровня у арсенала только былая слава и все
    112910415
    112910415
    06 марта в 18:46
    в таблицу смотреть не весело
    aNOOBis
    aNOOBis ответ ARMENIAN (раскрыть)
    06 марта в 18:30
    Троллинг годится для тех кто по новостям следит за командой, тот кто смотрит матчи и сам формирует свое мнение, понимает, что Сеня Веня команду к этому кризису и привел своим нежеланием уйти на пенсию во время
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ ARMENIAN (раскрыть)
    06 марта в 18:26
    В конце с ним "Арсенал" уже катился туда, где они сейчас с учеником Гвардилолы находится
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    06 марта в 18:22
    а помните про "Арсенал" Венгера говорили "вечно четвертая команда"? Скучаете по тем временам?
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ LMI (раскрыть)
    06 марта в 18:16
    Любой огонь у фанатов погаснет при такой игре и полном пофигизме футболистов...
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    06 марта в 18:13
      LMI
      LMI ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
      06 марта в 18:03
      Нет - 10 лет назад я еще горел, я психовал и ликовал. А вот в последние 4 сезона что-то сломалось и хоть не пропускаю ни единого матча (не вру), но как-то совершенно похрену проиграем или ничью скатаем, а может сдуру и победим. Нет искры в команде, нет огня и у фанатов
      Бубнин
      Бубнин
      06 марта в 17:54
      Головин участия в матче не принимал.
      Bom Bom
      Bom Bom
      06 марта в 17:54
      Не, Арсенал, следующий сезон без еврокубков. Если только в ЛЕ чуда не будет
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал ответ LMI (раскрыть)
      06 марта в 17:41
      Я бы сказал, мы сегодня видели типичнейший "Арсенал" последних 10 лет и этим матчем можно охарактеризовать его полностью. "Не пошло - ну и х*р с ним".
      Сантус
      Сантус ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
      06 марта в 17:35
      Переводится как Хака,но думаю подходит для новой "комедии" Непосредственно Каха.)Гадит как там...:)
      LMI
      LMI
      06 марта в 17:30
      Абсолютно не удивлен и не расстроен. Кстати - хорошо еще так, а вполне могли и проиграть
      Nazi
      Nazi
      06 марта в 17:29
        Еноты за Арсенал
        Еноты за Арсенал ответ Сантус (раскрыть)
        06 марта в 17:29, ред.
        А Xhaka, я уверен, с албанского переводится как "баран", и он так и играет)
        Еноты за Арсенал
        Еноты за Арсенал
        06 марта в 17:24
        Что-то тут даже не хочется отмечать, что тупо вничью сыграли из-за Ржаки, потому что он привез на 40-й минуте, а штурм устроили на 94-й.
        Еноты за Арсенал
        Еноты за Арсенал
        06 марта в 17:24
        Ну что сказать? 5 последних игр из 7 у "Арсенала" ниочем. Я могу выделить только победы над "Лидсом" и "Лестером", с "Бенфикой" прошли на огромнейшую шару, хотя она по уровню как команда Шипа, сегодня две трети матча фигней страдали. ТИПИЧНЫЙ СЕРЕДНЯК.
        Сантус
        Сантус
        06 марта в 17:20
        Забавно как фамилия играет роль в футболе.От Вуда мяч отскочил как от дерева в ворота.Чудеса...
        Еноты за Арсенал
        Еноты за Арсенал
        06 марта в 17:14
        Да я не очень понимаю, как тут можно даже дать красную за игру рукой... Прямой удар на уровне плеча с пары метров, оторвать защитнику самому себе руку, что ли, и в трусы спрятать? Пенальти, если бы попал в руку, да, красную нет имхо.
        aNOOBis
        aNOOBis
        06 марта в 17:13
        Все честно, тут плечом играл
        Еноты за Арсенал
        Еноты за Арсенал ответ aNOOBis (раскрыть)
        06 марта в 17:12
        Там, где, похоже, игра плечом была)
        aNOOBis
        aNOOBis
        06 марта в 17:11
        С десятого раза решил увидеть игру рукой
        aNOOBis
        aNOOBis
        06 марта в 17:09
        Левша
        aNOOBis
        aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
        06 марта в 17:05
        Потом Луизу со спины в руку прилетит-пенальти и прямая красная
        aNOOBis
        aNOOBis
        06 марта в 17:03
        Минимум одна игра рукой в своей штрафной, но это не ВАР, нет
        Еноты за Арсенал
        Еноты за Арсенал
        06 марта в 17:03
        Лол, Пепе дважды попал в руку Питерсу.... Марринер, WTF
        Еноты за Арсенал
        Еноты за Арсенал
        06 марта в 17:00
        Ляка упал, раздался предсмертный крик на полминуты, как будто его маньки в лесу топорами убивают.

        Следующий кадр - Ляка спокойно идет от места назначенного штрафного...
        aNOOBis
        aNOOBis
        06 марта в 16:48
        Надо было отдать в аренду Найлза, чтобы теперь играл Чамберс правый фланг 🤦‍♂️
        Еноты за Арсенал
        Еноты за Арсенал
        06 марта в 16:19, ред.
        Редакторы Соккера отстают от матча, отметьте очередной ассист Ржаки)
        Керосинщик против Князя
        Керосинщик против Князя
        06 марта в 16:13
        Лестер на выезде обыграли, теперь можно пять матчей не побеждать;)
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