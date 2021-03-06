В 1 Лено Бернд Голов пропущено: 1 Спасений: 4 Пасы: 29 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 95

З 23 Луис Давид Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 57 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 95

З 22 Мари Пабло Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 71 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 95

З 3 Тирни Киран Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 95

З 21 Чемберс Калум Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 5 Пасы: 58 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 95

П 34 Джака Гранит Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 93 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 95

П 18 Партей Томас Ударов всего: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 80

П 7 Сака Бакайо Ударов всего: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 95

П 11 Эдегор Мартин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 63

П 12 Виллиан Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 69

Н 14 Обамеянг Пьер-Эмерик Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 33 Райан Мэти

З 2 Бельерин Эктор

З 6 Габриэль

З 16 Холдинг Роб

П 8 Себальос Даниэль Ударов всего: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 15

П 25 Эль-Нени Мохамед

Н 9 Ляказетт Александр Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 32

Н 35 Мартинелли Габриэл