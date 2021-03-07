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0 : 1
завершен
07 марта 2021, 17:00
воскресенье
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Стадион Энфилд Роуд
|45’
|0:1
|Лемина Марио
|38’
|Тете Кенни
|Жота Диого
|42’
|47’
|Лемина Марио
|Кейта Наби
|90+3’
|90+6’
|Митрович Александар
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мане Садио
|Вейналдум Джорджиньо
|62’
|67’
|Лофтус-Чик Рубен
|Майя Джош
|Александер-Арнольд Трент
|Уильямс Неко
|76’
|Фабиньо
|Милнер Джеймс
|76’
|83’
|Робинсон Энтони
|Лукман Адемола
|85’
|Митрович Александар
|Иван Кавалейру
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|16
|Удары по воротам
|10
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|3
|Удары в створ
|3
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|10
|Фолы
|8
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|9
|Угловые
|4
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|3
|Офсайды
|1
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|63%
|Владение мячом
|37%
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|2
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|3
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Повторяется история, которая была с Боруссией. Жёсткий спад у красных.
Проблемы не только в защите, но и в игре в целом. Не горят глаза у игроков, не грызут землю, как раньше. Походу разойдутся Клопп и команда, все к этому идёт.
Нужно дать доиграть сезон, а потом можно и Стиви позвать, который свою миссию в Шотландии выполнил.
Очень жаль видеть Ливерпуль в таком состоянии.. удручающее зрелище
Повторяется история, которая была с Боруссией. Жёсткий спад у красных.
Проблемы не только в защите, но и в игре в целом. Не горят глаза у игроков, не грызут землю, как раньше. Походу разойдутся Клопп и команда, все к этому идёт.
Нужно дать доиграть сезон, а потом можно и Стиви позвать, который свою миссию в Шотландии выполнил.
Очень жаль видеть Ливерпуль в таком состоянии.. удручающее зрелище