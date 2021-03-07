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Ливерпуль - Фулхэм
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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм - Кристал Пэлас

Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль против Фулхэм

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    42' Жота Диого (20)
     
    62' Вейналдум Джорджиньо (5) уходит с поля, Мане Садио (10) вышел на поле
     
    2
    76' Уильямс Неко (76) уходит с поля, Александер-Арнольд Трент (66) вышел на поле
    76' Милнер Джеймс (7) уходит с поля, Фабиньо (3) вышел на поле
     
    90+3' Кейта Наби (8)
     
    38' Тете Кенни (2)
     
    45' (0:1) Лемина Марио (18)
     
    47' Лемина Марио (18)
     
    67' Майя Джош (27) уходит с поля, Лофтус-Чик Рубен (15) вышел на поле
     
    83' Лукман Адемола (19) уходит с поля, Робинсон Энтони (33) вышел на поле
     
    85' Иван Кавалейру (17) уходит с поля, Митрович Александар (9) вышел на поле
     
    90+6' Митрович Александар (9)
    Голы
    45’ 0:1 Лемина Марио
    Наказания
    38’ Тете Кенни
    Жота Диого 42’
    47’ Лемина Марио
    Кейта Наби 90+3’
    90+6’ Митрович Александар
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Мане Садио Вейналдум Джорджиньо 62’
    67’ Лофтус-Чик Рубен Майя Джош
    Александер-Арнольд Трент Уильямс Неко 76’
    Фабиньо Милнер Джеймс 76’
    83’ Робинсон Энтони Лукман Адемола
    85’ Митрович Александар Иван Кавалейру
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 10
    		3 Удары в створ 3
    		10 Фолы 8
    		9 Угловые 4
    		3 Офсайды 1
    		63% Владение мячом 37%
    		2 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    manutd navsegda
    manutd navsegda ответ Klaus-S (раскрыть)
    08 марта в 10:21
    Немного не согласен с вами, дело не в аккумуляторе, акум подкурил и погнал а тут дело в другом, машина вроде заведена и кое-как даже едет. Вот только на газ не реагирует, пропала мощность а тут уже как повезёт можешь заменой свечей отделаться а можешь и на капиталку двигателя попасть!
    galem72
    galem72
    08 марта в 09:44
    Какие бы классные ни были футболисты, но всё же они не машины. Фут Клоппа чересчур энергозатратен и несколько лет подряд играть на максе просто не реально.
    Crooclin
    Crooclin ответ L.Hamilton (раскрыть)
    08 марта в 08:47
      Crooclin
      Crooclin
      08 марта в 08:31
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        08 марта в 08:24
        Вот так новости! Не, с такими результатами Ливерпуль даже в Лигу Европы не попадет. Удивительное рядом, как говорится)
        L.Hamilton
        L.Hamilton
        08 марта в 00:04
        Ливерпулю надоел футбол
        Kirill Erokhin
        Kirill Erokhin
        07 марта в 22:28
        Что с командой в этом сезоне не понятно, потому что даже в не лучшие сезоны, Ливерпуль всегда был командой борцом, сколько я их фанат всегда боролись до конца, и не сдавались проигрывая даже в два мяча, а сейчас соперник забил один гол и опускают руки. Возможно, поняли, что в этом сезоне все кончено, но с такой игрой европейский кубок не выиграешь, да и в Лиге можно даже в ЛЕ не попасть.
        lobsterdam
        lobsterdam
        07 марта в 22:08
          Джон Иванов 2
          Джон Иванов 2
          07 марта в 22:01
          Столько прдряд дома даже Спартак не проигрывал
          Похоже без пения болел Ливеру скучно играть на своём стадике
          Spartach from kg
          Spartach from kg
          07 марта в 21:14
          Увольнение Клоппа - будет поражением Ливерпуля
          Klaus-S
          Klaus-S
          07 марта в 21:12
          Ужас какой то.. Ливерпуль сейчас напоминает машину со сдохшим аккумулятором. Как будто машина в порядке , а завести не получается.
          Юрген явно потерял конроль на этими ох...ми звездулями.
          Но надеюсь до увольнения не дойдёт .
          DXTK
          DXTK
          07 марта в 20:29
          КАКОЙ ПОЗОР!!!
          juvenale
          juvenale
          07 марта в 20:20
          ну а слить 6 домашних матчей подряд это жесть
          vastudio
          vastudio
          07 марта в 20:20
          Жесть....что с Ливером происходит??? 6 домашних поражений подряд.Так даже последние команды таблицы не проигрывают.
          juvenale
          juvenale
          07 марта в 20:19
          бывший игрок Юве забил
          ВиталикManUtdRus
          ВиталикManUtdRus
          07 марта в 20:15
          хороша бухта !
          anarhist
          anarhist
          07 марта в 20:01
          эххх, а все началось с травмы Ван Дейка, скрытое начало конца
          faneng
          faneng
          07 марта в 19:59
          Нууу,это уже просто неприлично. Клопп аут?
          Летучий-Голландец.
          Летучий-Голландец.
          07 марта в 19:40, ред.
          Это уже никуда не годится..
          Повторяется история, которая была с Боруссией. Жёсткий спад у красных.
          Проблемы не только в защите, но и в игре в целом. Не горят глаза у игроков, не грызут землю, как раньше. Походу разойдутся Клопп и команда, все к этому идёт.
          Нужно дать доиграть сезон, а потом можно и Стиви позвать, который свою миссию в Шотландии выполнил.
          Очень жаль видеть Ливерпуль в таком состоянии.. удручающее зрелище
          Белорусский вокзал
          Белорусский вокзал
          07 марта в 19:36, ред.
          Хаха. Мне это нравится! Гы-гы
          Брулин
          Брулин
          07 марта в 19:35
          Юра прощай, Юра прости.
          Юра пойми, нам не по пути.
          Имя твоё я опять шепчу.
          Юра прощай, я так хочу. (с)
          Karkaz
          Karkaz
          07 марта в 19:26
          Тоже самое что было и в Боруссии, жёсткий спад. Тут либо пол состава менять, либо Клоппу браться за новую команду и скорее всего будет второй вариант.
          razdvatri
          razdvatri ответ Муслим90 (раскрыть)
          07 марта в 19:26
          да уже устали радоваться, пора бы и огорчиться хоты бы разок
          Муслим90
          Муслим90
          07 марта в 19:26
          Скорей бы этот сезон закончился. Неко худший игрок. Одно радует, что следующий матч на выезде)
          Муслим90
          Муслим90
          07 марта в 19:25
          Ух сколько же злопыхателей повылазило))) Ну радуйтесь пока это возможно
          razdvatri
          razdvatri
          07 марта в 19:22, ред.
          да многие игроки уйдут летом, только главная проблема ливерпуля, даже при наличии денег с продаж это то, что никто из топ игроков не захочет идти в команду, которая не участвует в лч, руководству срочно надо увольнять физрука клопа и спасать ситуацию, пока есть хотя бы теоретические шансы.
          3ton
          3ton
          07 марта в 19:20
          Узнаю Ливерпуль , вернулся на свое место))
          Lewa2708
          Lewa2708 ответ An Jo (раскрыть)
          07 марта в 19:18
          А многих лучше него назовешь?
          Медив
          Медив ответ dzvinka (раскрыть)
          07 марта в 19:15
          Н-да, супер просто. Особенно его отрезок карьеры за Челси
          Gahi
          Gahi
          07 марта в 19:14
          Энфилд Роуд, действительно без своих болельщиков теряет свою магию которая всегда гнала команду Ливерпуль в перед, даже тогда когда команда была в трудных ситуациях она побеждала. Будем надеяться что Ливерпуль сможет найти в себе силы, чтобы исправить ситуацию. Удачи
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