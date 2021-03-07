В 1 Алиссон Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 97

З 26 Робертсон Эндрю Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 97

З 46 Уилльямс Рис Отборы: 1 Выносы: 3 Пасы: 91 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 97

З 76 Уильямс Неко Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 12 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 76

З 47 Филлипс Натаниэль Ударов всего: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 99 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 97

П 5 Вейналдум Джорджиньо Отборы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 62

П 8 Кейта Наби Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 97

П 7 Милнер Джеймс Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 71 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 76

Н 23 Шакири Джердан Ударов всего: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 97

Н 20 Жота Диого Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 97

Н 11 Салах Мохамед Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов совершено: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 97

Запасные игроки

В 13 Адриан

З 66 Александер-Арнольд Трент Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 21

З 21 Цимикас Константинос

П 6 Алькантара Тьяго

П 17 Джонс Кертис

П 15 Окслейд-Чемберлен Алекс

П 3 Фабиньо Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 21

Н 10 Мане Садио Ударов всего: 3 Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 35