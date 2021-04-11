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Шеффилд Юнайтед - Арсенал
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Вест Хэм - Лестер Сити
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед против Арсенал

Шеффилд Юнайтед Логотип футбольный клуб Шеффилд Юнайтед 0:3 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон) Арсенал
Шеффилд Юнайтед
0 : 3
завершен
11 апреля 2021, 21:00
воскресенье
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 0.5 - 1.4
Средний возраст: 27 - 25.3
Средний рост: 181.4 - 183.1
Легионеров: 6 - 8
Схемы: 3-5-2 - 4-2-3-1
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Арсенал
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 31 тур
Стадион Бремэлл Лейн
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.123.961.64
Лига Ставок 5.40 3.95 1.66
Фонбет Live! 55.00 7.70 1.11
Мелбет 6.14 3.70 1.67
BetBoom 5.50 4.05 1.66
 
2
64' Берк Оливер (14) уходит с поля, МакБарни Оливер (9) вышел на поле
64' МакГолдрик Дэвид (17) уходит с поля, Брюстер Риан (24) вышел на поле
 
83' МакБарни Оливер (9) уходит с поля, Муссе Лис (11) вышел на поле
 
90+4' Ампаду Итан (22)
 
33' (0:1) Ляказетт Александр (9) (Себальос Даниэль (8))
 
69' Сака Бакайо (7) уходит с поля, Виллиан (12) вышел на поле
 
71' (0:2) Мартинелли Габриэл (35)
 
80' Мари Пабло (22)
 
83' Мартинелли Габриэл (35) уходит с поля, Эль-Нени Мохамед (25) вышел на поле
 
85' (0:3) Ляказетт Александр (9) (Партей Томас (18))
 
89' Ляказетт Александр (9) уходит с поля, Нкетиа Эдвард (30) вышел на поле
Голы
33’ 0:1 Ляказетт Александр
ассистент Себальос Даниэль
71’ 0:2 Мартинелли Габриэл
85’ 0:3 Ляказетт Александр
ассистент Партей Томас
Наказания
80’ Мари Пабло
Ампаду Итан 90+4’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
МакБарни Оливер Берк Оливер 64’
Брюстер Риан МакГолдрик Дэвид 64’
69’ Виллиан Сака Бакайо
Муссе Лис МакБарни Оливер 83’
83’ Эль-Нени Мохамед Мартинелли Габриэл
89’ Нкетиа Эдвард Ляказетт Александр
Статистика
 7 Удары по воротам 14
2 Удары в створ 5
9 Фолы 6
2 Угловые 4
2 Офсайды 3
45% Владение мячом 55%
2 Cэйвы 2
1 Предупреждения 1
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Все комментарии
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
12 апреля в 12:52
Поздравляю ШЮ с вылетом в ЧШ
Nazi
Nazi
12 апреля в 11:42
Ну а как же! Это же Арсенал кронке-артеты! Это их стиль громить соперников 😁. Что касается соперника, то при всем уважении к славному городу Шеффилду команда у них класса Б или С😁. Эдакие неказистые лесорубы-пастухи типичного британской низкопробной комплекции, которые вообще не секут в футболе. Такое ощущение, что кто то прошелся по пабам города и привел на поле добровольцев😁😁😁.
aNOOBis
aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
12 апреля в 08:58
А как играть без крайних защитников?
Тирни уже не сыграет в этом сезоне кого слева выпускать кроме Соареша?
Да и Чамберс для крайнего недостаточно быстро с места рвёт
Med Makc
Med Makc
12 апреля в 02:22
    Bom Bom
    Bom Bom
    11 апреля в 23:37
    Вернулись чтобы править
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ allemz (раскрыть)
    11 апреля в 23:23
    Я даже не знаю, как его оценить, в целом, конечно, отрицательно - банально половину народу, которые хотят играть, разогнал или на лавки пересажал, лидеры в ужасной форме (да, сейчас лидеры другие, но я говорю про Обаму, Пепе). За Лено ска на воротах ему отдельное спасибо. Но все же искра разума теплится, вот Балерину на лавку посадил наконец.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    11 апреля в 23:20
    Хочу поправиться, Криса Уайлдера, конечно, признали лучшим тренером Англии за сезон до этого, когда они выиграли путевку в АПЛ
    allemz
    allemz ответ allemz (раскрыть)
    11 апреля в 23:20
    В МС он не был таким в психологическом плане, сильно Арсенал меняет людей!)
    allemz
    allemz
    11 апреля в 23:17
    Клинки затупились, пора отправляться в ЧШ на перековку. Удачи им, надеюсь, еще вернутся. Угораю с Артеты в отдельных моментах, иногда напоминает Эмери: неуклюжий, растерянный, подавленный. А когда еще принимает позу думающего ака друид-мудрец, ахаха))
    mphuZ
    mphuZ
    11 апреля в 23:16
    Хорошая победа.
    А теперь главное в ЛЕ не облажаться в ответке, иначе сезон потерян.
    УЕСКА
    УЕСКА
    11 апреля в 23:10, ред.
    А где Обама? Почему не играет? Для более важного матча с чехами приберегли его?
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    11 апреля в 23:07
    Если безотносительно "Арсенала", мне жаль, что так заканчивается история ШЮ в АПЛ. Год назад они были открытием, они боролись за ЛЕ, Криса Уайлдера признали лучшим тренером Англии, он опередил Пепа. Сейчас они, по сути, с тем же Уайлдером (ушел он недавно) так же бесславно вылетели заранее, как год назад "Норвич".
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ zdeniss (раскрыть)
    11 апреля в 23:04
    Он не может не быть сыроват, учитывая, что все лавку полирует... Ему нужно сыграть десяток игр после огромного простоя, и будет вполне готов.
    zdeniss
    zdeniss
    11 апреля в 23:01
    Игра Арсенала один в один как игра с чехами. Итог делают эпизоды - здесь срослось, в четверг немного не хватило, и я даже не про пропущенный на последней минуте гол. Могли сами больше забить... Сегодня понравился Пепе и Себальос. Мартинелли с забитым голом, но немного сыроват. Может больше игрового времени даст поверить в свои силы. Ляказет свое сегодня взял и сделал результат. Лено и сухарь... Звучит непривычно, но поздравляю. Всем добра!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    11 апреля в 22:55
    Будем ждать "Славию" теперь. Комментировать матч не буду, 25 минут хватило, чтобы увидеть, что ШЮ просто на дне ямы...
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    11 апреля в 22:53
    Лол Нкетиа вышел и сразу первым действием вместо того, чтобы пробегать мимо игрока и выходить один на один, стал его цеплять зачем-то, вторым - пижонский пас сопернику... Ей-богу, не пойму, что хоть кто-то в нем находит
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    11 апреля в 22:45
    вот это хорошая передача Партея и хорошее завершение Ляки
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    11 апреля в 22:37
    Неожиданно как, приехал домой, а тут "Арсенал" выигрывает. Правда, у последнего места, которое проиграло две трети матчей. Но приятно не видеть на поле Балерину или Седрика... Артета демонстрирует местами проблески интеллекта.
    aNOOBis
    aNOOBis
    11 апреля в 21:46
    Парти! Ну, какой дриблинг у своей штрафной?!
    zdeniss
    zdeniss ответ youtomee (раскрыть)
    11 апреля в 21:40, ред.
    согласен, и что мешало также пробить Славии?.. Учитывая, как Лено любит лазить в сетку за мячом, нужен еще минимум один.
    youtomee
    youtomee
    11 апреля в 21:38
    красивый гол получился
    zdeniss
    zdeniss
    11 апреля в 21:09
    Пришла пора поднимать самооценку на аутсайдерах!) Хотя, пару неудачных игр, и возникнут вопросы - ты о ком, уточни?)) Удачи Арсеналу.
    Crooclin
    Crooclin
    11 апреля в 20:55
    Что будем делать, если Арсенал опять недосчитается очков?
    VeniaminS
    VeniaminS
    11 апреля в 20:53
    гости
    Cat01
    Cat01
    11 апреля в 20:33
    П2
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