Шеффилд Юнайтед

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0 : 3
завершен
11 апреля 2021, 21:00
воскресенье
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 0.5 - 1.4
Средний возраст: 27 - 25.3
Средний рост: 181.4 - 183.1
Легионеров: 6 - 8
Схемы: 3-5-2 - 4-2-3-1
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Стадион Бремэлл Лейн
|33’
|0:1
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Ляказетт Александр
ассистент Себальос Даниэль
|71’
|0:2
|Мартинелли Габриэл
|85’
|0:3
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Ляказетт Александр
ассистент Партей Томас
|80’
|Мари Пабло
|Ампаду Итан
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|МакБарни Оливер
|Берк Оливер
|64’
|Брюстер Риан
|МакГолдрик Дэвид
|64’
|69’
|Виллиан
|Сака Бакайо
|Муссе Лис
|МакБарни Оливер
|83’
|83’
|Эль-Нени Мохамед
|Мартинелли Габриэл
|89’
|Нкетиа Эдвард
|Ляказетт Александр
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|7
|Удары по воротам
|14
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|2
|Удары в створ
|5
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|9
|Фолы
|6
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|2
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|3
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|2
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|1
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