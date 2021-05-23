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2 : 0
завершен
23 мая 2021, 18:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 635 - 94.3
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1.2
Средний возраст: 26.7 - 29.5
Легионеров: 8 - 5
Схемы: 4-3-3 - 4-3-3
Серия побед: 4 - 0
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Стадион Энфилд Роуд
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Мане Садио
ассистент Фирмино Роберто
|1:0
|36’
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Мане Садио
ассистент Салах Мохамед
|2:0
|74’
|71’
|Айю Жордан
|Александер-Арнольд Трент
|71’
|83’
|Ридевальд Хайро
|Милнер Джеймс
|86’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|58’
|Шлупп Джеффри
|Томкинс Джеймс
|Милнер Джеймс
|Вейналдум Джорджиньо
|78’
|88’
|Ван Анхольт Патрик
|МакКарти Джеймс
|89’
|Келли Мартин
|Куяте Шейху
|Жота Диого
|Фирмино Роберто
|90+1’
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|Робертсон Эндрю
|90+2’
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|19
|Удары по воротам
|5
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|5
|Удары в створ
|4
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|10
|Фолы
|8
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|14
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|1
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|69%
|Владение мячом
|31%
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|4
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|2
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