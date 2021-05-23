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Ливерпуль - Кристал Пэлас
Арсенал - Брайтон энд Хоув Альбион
Астон Вилла - Челси
Фулхэм - Ньюкасл Юнайтед
Лидс - Вест Бромвич
Лестер Сити - Тоттенхэм
Манчестер Сити - Эвертон
Шеффилд Юнайтед - Бернли
Вест Хэм - Саутгемптон
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль против Кристал Пэлас

Ливерпуль Логотип футбольный клуб Ливерпуль 2:0 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон) Кристал Пэлас
Ливерпуль
2 : 0
завершен
23 мая 2021, 18:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 635 - 94.3
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1.2
Средний возраст: 26.7 - 29.5
Легионеров: 8 - 5
Схемы: 4-3-3 - 4-3-3
Серия побед: 4 - 0
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 38 тур
Стадион Энфилд Роуд
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.159.1219.08
Лига Ставок 1.15 8.80 16.00
BetBoom 1.18 7.94 16.88
    Еще
     
    36' (1:0) Мане Садио (10) (Фирмино Роберто (9))
     
    71' Александер-Арнольд Трент (66)
     
    74' (2:0) Мане Садио (10) (Салах Мохамед (11))
     
    78' Вейналдум Джорджиньо (5) уходит с поля, Милнер Джеймс (7) вышел на поле
     
    86' Милнер Джеймс (7)
     
    2
    90+1' Фирмино Роберто (9) уходит с поля, Жота Диого (20) вышел на поле
    90+2' Робертсон Эндрю (26) уходит с поля, Окслейд-Чемберлен Алекс (15) вышел на поле
     
    58' Томкинс Джеймс (5) уходит с поля, Шлупп Джеффри (15) вышел на поле
     
    71' Айю Жордан (9)
     
    83' Ридевальд Хайро (44)
     
    88' МакКарти Джеймс (22) уходит с поля, Ван Анхольт Патрик (3) вышел на поле
     
    89' Куяте Шейху (8) уходит с поля, Келли Мартин (34) вышел на поле
    Голы
    Мане Садио
    ассистент Фирмино Роберто     		1:0 36’
    Мане Садио
    ассистент Салах Мохамед     		2:0 74’
    Наказания
    71’ Айю Жордан
    Александер-Арнольд Трент 71’
    83’ Ридевальд Хайро
    Милнер Джеймс 86’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    58’ Шлупп Джеффри Томкинс Джеймс
    Милнер Джеймс Вейналдум Джорджиньо 78’
    88’ Ван Анхольт Патрик МакКарти Джеймс
    89’ Келли Мартин Куяте Шейху
    Жота Диого Фирмино Роберто 90+1’
    Окслейд-Чемберлен Алекс Робертсон Эндрю 90+2’
    Статистика
    		 19 Удары по воротам 5
    		5 Удары в створ 4
    		10 Фолы 8
    		14 Угловые 1
    		2 Офсайды 1
    		69% Владение мячом 31%
    		4 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    23 мая в 22:47
    Заслуженная победа красных, порадовали своих болел на Энфилде, красавчики!
    KLINSI
    KLINSI
    23 мая в 22:31
    Эх. А так хотелось увидеть Ливерпуль в Сочи)).
    Клопп голова!!!!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Bom Bom (раскрыть)
    23 мая в 21:23
    скажи фанам зимой,что займут 3 место - не поверили бы.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    23 мая в 21:14
    ещё бы сегодня Юве порадовало ЛЕ и сезон удался.
    azkan
    azkan
    23 мая в 20:42
    Ливерпуль с бронзой!
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    23 мая в 20:37
    во многом благодаря бразильскому Кракену, которого выпустили из ворот)
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    23 мая в 20:32
    Лучшая команда завершила сезон на 7 месте,так что Ливерпуль не у дел.
    Vladimir808
    Vladimir808 ответ LOpp (раскрыть)
    23 мая в 20:30
    Повезло с тренером,)))
    L. F. С.
    L. F. С. ответ Дима Логинов (раскрыть)
    23 мая в 20:30
      Vladimir808
      Vladimir808
      23 мая в 20:29
      Болел Ливерпуля с ЛЧ!!!
      Клопп- супертренер!!! Когда вратарь забивает на 92 мин, каким надо быть мотиватором!!! Клопп- яркий, харизматичный победитель, этим всё сказано!!!
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      23 мая в 20:29
      Молодцы. В Лигу Конференции попадут, говорили они (хейтеры). А вот как всё вышло: красные поборолись в концовке и заняли третье место
      L. F. С.
      L. F. С. ответ Klaus-S (раскрыть)
      23 мая в 20:28
      Ну так я не только игру оценивал, а вообще весь сезон с его проблемами, а травмы защей баллов не добавляют)
      vastudio
      vastudio ответ Klaus-S (раскрыть)
      23 мая в 20:24
      Думаю вы тоже имеете зуб на АВ))) потрепала она нервы и вам и нам.
      Муслим90
      Муслим90
      23 мая в 20:23
      Все таки пробрались в ЛЧ))
      vastudio
      vastudio
      23 мая в 20:22
      Ну после такого падения Ливер сам своими ногами решил вопрос попадания в ЛЧ. А вот Челси судьба подарила Бейла, который дал им путёвку в ЛЧ. Конечно немного жаль Лестер, который весь чемпионат шёл в тройке, но виноваты сами, как и Челси, что смазали концовку чемпионата.
      LOpp
      LOpp
      23 мая в 20:20
      Повезло Ливерпулю))
      Klaus-S
      Klaus-S ответ L. F. С. (раскрыть)
      23 мая в 20:19
      Учитывая то что играли полсезона без центральных защитников, то я бы поднял с 3 до 6. )
      Klaus-S
      Klaus-S
      23 мая в 20:16
      Больше всех повезло челсюкам. Продули АВ, но все таки попали в ЛЧ.
      Elliada
      Elliada ответ Дима Логинов (раскрыть)
      23 мая в 20:15
        L. F. С.
        L. F. С. ответ Bom Bom (раскрыть)
        23 мая в 20:13
        Так никто вроде и не радуется.
        Дима Логинов
        Дима Логинов
        23 мая в 20:12
        Провальный сезон завершился бронзой - скажи это до прихода Клоппа - все посчитали бы третье место отличным результатом. Немец всё-таки вывел красных на новый, очень высокий уровень. Дай бог, не будет в следующем сезоне спада, все будут здоровы, Юрген докупит нужных ему игроков и избавится от ненужных, и Ливерпуль слова заблистает яркими победными красками.
        L. F. С.
        L. F. С.
        23 мая в 20:12
        От 1 до 10 я бы поставил сезону где-то 3. Если бы не затащили ЛЧ то не выше 1. А так есть то есть- без лч было бы совсем грустно. Ждем возвращения Дейкк, ждем нормальной предсезонки, ждем парочку трансферов и можно снова бороться за трофеи. С окончанием тяжелейшего сезона всех аплщиков.
        Lewa2708
        Lewa2708
        23 мая в 20:08
        После всего что я увидел за этот сезон, это лучшее завершение из всего что можно придумать
        dzvinka
        dzvinka
        23 мая в 20:04
        влезли таки в топ-4, ура.
        но сезон очень слабый выдали... в шаге от полного провала можно сказать...
        Kirill Erokhin
        Kirill Erokhin
        23 мая в 20:00
        Всех Красных с победой! Все-таки пробились в ЛЧ, и немного сгладили провальный сезон.
        Bom Bom
        Bom Bom
        23 мая в 19:59
        Скажи фанам Ливерпуля по осени, что будут радоваться бронзе - засмеяли бы.
        Igo0rek
        Igo0rek
        23 мая в 19:57
        Поздравляю Ливерпуль с выходом в ЛЧ!
        Beka_byaka
        Beka_byaka
        23 мая в 19:49, ред.
        С бронзой. Хочется верить что Клопп восстановит ту самую машину. И след сезон будет не менее интереснее чем этот!! Поздравляю всех болельщиков Ливерпуля, с достойным завершением сезона.
        Klaus-S
        Klaus-S
        23 мая в 19:36
        2-0 Зашибись. Ливерпуль в ЛЧ.
        Hoyar
        Hoyar
        23 мая в 19:35
        Главное чтобы КП не забил под занавес матча.
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