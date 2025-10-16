 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Аленичев назвал трех лучших футболистов в текущем сезоне РПЛ

16 октября 2025, 10:18

Полузащитники Алексей Батраков из московского «Локомотива», Максим Глушенков из петербургского «Зенита» и Матвей Кисляк из ЦСКА являются лучшими футболистами Российской премьер-лиги (РПЛ) текущего сезона. Такое мнение высказал четырехкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Дмитрий Аленичев.

«На первое место я бы поставил Алексея Батракова. Вторым — Максима Глушенкова, ярко сейчас выглядит, — сказал Аленичев. — Третьим, наверное, будет Матвей Кисляк. Хотя и Кирилл Глебов хорош, можно тоже отметить. Но Батраков точно на первом месте. Кстати, Наиль Умяров тоже прибавляет».

20-летний Кисляк в текущем сезоне РПЛ забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач в 11 матчах, 20-летний Батраков отличился 9 мячами и 3 передачами в 11 матчах. 26-летний Глушенков забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи в 9 матчах.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тренер «Зенита» Семак объяснил повышение конкуренции в РПЛ
16 октября
Аленичев объяснил, почему нельзя сравнивать Глушенкова и Аршавина
16 октября
Семак раскритиковал уровень развития футбола в России
15 октября
Игнатов объяснил свой уход из «Спартака»
15 октября
Лещенко мечтал, чтобы Симонян играл за «Динамо»
15 октября
Станкович усомнился в эффективности частой смены тренеров в «Спартаке»
15 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Comentarios
Comentarios ответ Barsuk_10 (раскрыть)
16 октября в 16:10
Там другой Глебов был
stanichnik
stanichnik
16 октября в 13:42
Пожалуй тоже соглашусь с мнением Аленичева, из полевых на сегодня это пожалуй лучшие. Радует, то, что все они россияне и ещё долго смогут играть, особенно Батраков и Кисляк, да и Глушенков, в принципе, ещё не старик.
Болейте за своих, а не против чужих!
therapy
therapy
16 октября в 12:29
Забыл добавить "на данный момент" ведь Чемпионат продолжается и нас ждёт ещё много интересного...
Barsuk_10
Barsuk_10 ответ Comentarios (раскрыть)
16 октября в 12:12
Глебова он тоже отметил, если новость целиком читать.
Шуня771
Шуня771
16 октября в 12:07
Лучшие Минер, Мешков и Кукуян
K_SY116
K_SY116
16 октября в 11:46
Ну тут к маме не ходи...
Comentarios
Comentarios
16 октября в 11:38
Про Глебова забыл ну да ладно
lotsman
lotsman
16 октября в 11:36
У каждого своя точка зрения. Но в принципе я согласен с Аленичевым.
Alex_67
Alex_67
16 октября в 11:21
Очередной эксперт высказался. Это его точка зрения.
25процентный клоун
25процентный клоун
16 октября в 11:09
про Кисляка прям совсем мимо, как и про Умярова.
Лучший Глушенков и Жедсон
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 