Аленичев назвал трех лучших футболистов в текущем сезоне РПЛ

16 октября 2025, 10:18

Полузащитники из московского «Локомотива», из петербургского «Зенита» и из ЦСКА являются лучшими футболистами Российской премьер-лиги ( РПЛ ) текущего сезона. Такое мнение высказал четырехкратный чемпион России в составе московского «Спартака» .

«На первое место я бы поставил Алексея Батракова. Вторым — Максима Глушенкова, ярко сейчас выглядит, — сказал Аленичев. — Третьим, наверное, будет Матвей Кисляк. Хотя и Кирилл Глебов хорош, можно тоже отметить. Но Батраков точно на первом месте. Кстати, Наиль Умяров тоже прибавляет».